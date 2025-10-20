ETV Bharat / bharat

'فخر سے کہو سودیشی'، پی ایم مودی نے دیوالی کی مبارکباد دی، مقامی مصنوعات کے استعمال پر زور دیا

وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ تہوار کے موسم کو مقامی مصنوعات کی حمایت اور خود انحصاری کے جذبے کے ساتھ منائیں۔

وزیر اعظم نریندر مودی
وزیر اعظم نریندر مودی (File Photo : ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 20, 2025 at 9:56 AM IST

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو دیوالی پر سب کو مبارکباد دی اور بھارتی صارفین پر زور دیا کہ وہ تہوار کے دوران "سودیشی" مصنوعات یعنی مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء خریدیں، ملک میں بنی مصنوعات کی خریداری کی حوصلہ افزائی کریں اور مقامی کاریگروں کی مدد کریں۔

ملک کے لوگوں کو دیوالی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا، "دیوالی کے موقعے پر مبارکباد۔ روشنیوں کا یہ تہوار ہماری زندگیوں کو ہم آہنگی، خوشی اور خوشحالی سے روشن کرے۔

وزیر اعظم نے لوگوں سے تہوار کے موسم کو مقامی مصنوعات کی حمایت اور خود انحصاری کے جذبے کے ساتھ منانے کی بھی اپیل کی۔ بھارت کے 140 کروڑ شہریوں کی محنت، تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات پر زور دیتے ہوئے، انہوں نے ہر ایک کو اس دیوالی پر بھارت میں بنے سامان خریدنے کی ترغیب دی۔

انہوں نے 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "آؤ 140 کروڑ بھارتیوں کی محنت، تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات کا جشن منا کر تہوار کے اس موسم کا اہتمام کریں۔ آؤ ہندوستانی مصنوعات خریدیں اور کہیں - فخر سے کہو یہ سودیشی ہے!"

وہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھی مبارکباد پیش کی اور سبھی پر زور دیا کہ وہ دیوالی کو محفوظ طریقے سے، ذمہ داری کے ساتھ اور ماحول دوست طریقے سے منائیں۔ انہوں نے کہا، "میں بھارت اور پوری دنیا میں تمام بھارتیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتی ہوں... دعا ہے کہ یہ دیوالی سب کے لئے خوشی، امن اور خوشحالی لائے۔"

دریں اثنا، ایودھیا نے دیپوتسو کے موقعے پر 26 لاکھ سے زیادہ تیل کے دیے روشن کرکے اور اب تک کی سب سے بڑی سریو آرتی منعقد کرکے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں داخلہ لیا۔ اس تقریب کا اہتمام اتر پردیش حکومت کے محکمہ سیاحت نے ایودھیا ضلع انتظامیہ کے تعاون سے کیا تھا۔

مزید پڑھیں: ہند۔پاک سرحد پر دیوالی کا جشن: بھارتی فوجی جوانوں نے گھروں سے دور رہ کر منایا روشنیوں کا تہوار

