پاکستان کے ساتھ مشترکہ تہذیبی ورثہ، ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت: گجیندر سنگھ شیخاوت
مرکزی وزیر نے کہا کہ پاکستان کی تہذیبی اور ثقافتی ترقی کو بھارت سے الگ کرکے نہیں دیکھا جاسکتا۔
Published : November 14, 2026 at 10:49 AM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر برائے ثقافت و سیاحت گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ ہندوستان کا ماننا ہے کہ ثقافتی تعاون ممالک کے درمیان بات چیت اور باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے ایک وسیع پلیٹ فارم فراہم کرسکتا ہے، خواہ جغرافیائی سیاسی اور دوطرفہ سطح پر ان ممالک کے درمیان اختلافات ہی کیوں نہ ہوں۔ اس تناظر میں پاکستان کے ساتھ مشترکہ تہذیبی اور ثقافتی ورثہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔
نئی دہلی میں پہلے ایس سی او (شنگھائی تعاون تنظیم) تہذیبی مکالمہ فورم کے انعقاد سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخاوت نے پڑوسی ممالک، بالخصوص پاکستان کی شرکت سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان کی تہذیبی اور ثقافتی ترقی کو ہندوستان سے الگ کرکے نہیں دیکھا جاسکتا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ تقسیمِ ہند سے قبل دونوں ممالک صدیوں تک ایک مشترکہ تاریخی اور ثقافتی سفر کا حصہ رہے ہیں۔
مرکزی وزیر نے کہا، پاکستان کو ہم سے الگ ہوئے ابھی 80 سال بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اس کی وسیع تر تہذیبی اور ثقافتی ترقی ہمارے ساتھ ہی ہوئی ہے۔‘‘ انہوں نے دونوں ممالک کی مشترکہ ثقافتی بنیادوں پر زور دیا۔
ان کے یہ بیانات ہندوستان کی اس مجوزہ تاریخی پہل کے تناظر میں سامنے آئے ہیں، جس کا مقصد ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنانا اور مختلف ممالک کے عوام کے درمیان رابطوں اور میل جول کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شراکت دار ممالک کو بھی دعوت نامے بھیجے گئے ہیں اور حکومت کو ان ممالک کی فہرست موصول ہوچکی ہے جن کے نمائندے اس تقریب میں شرکت کریں گے۔
شیخاوت نے اس بات پر زور دیا کہ ثقافتی روابط کو موجودہ سیاسی یا تزویراتی اختلافات تک محدود نہیں رکھا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق اس پہل کا مقصد روایتی سفارتی دائرے سے آگے بڑھ کر ثقافتی تعلقات کو مستحکم کرنے کے امکانات تلاش کرنا ہے۔
مرکزی وزیر نے مزید کہا، ’’جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے، اس کا مقصد جغرافیائی سیاسی، تزویراتی اور دوطرفہ تعلقات سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ تلاش کرنا ہے کہ ہم ثقافتی روابط کو کس طرح مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس سے آنے والے برسوں میں ممالک اور ان کے عوام کے درمیان بہتر مکالمے اور تال میل کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان تاریخی طور پر تنوع کے احترام اور اسے اپنانے کی پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے۔ ہندوستان نے دیگر ممالک سے آنے والی روایات کو بھی اپنی ثقافتی روایات کا حصہ بنایا ہے۔
شیخاوت نے کہا،ہم نے ہمیشہ تنوع کا احترام کیا ہے اور اسے اپنایا ہے۔ ہم نے دیگر ممالک سے شروع ہونے والی روایات کو بھی اپنی روایات میں بخوبی شامل کیا ہے۔ان کے مطابق اس پہل کا مقصد محض علمی تبادلوں، تزویراتی شراکت داری یا اقتصادی اور دوطرفہ تعاون تک محدود رہنے کے بجائے عوامی سطح پر بامعنی روابط قائم کرنا ہے۔
اس طرح اس اقدام کا بنیادی مقصد ثقافتی تبادلوں، مشترکہ روایات اور مسلسل مکالمے کے ذریعے عام شہریوں کے درمیان قریبی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ ان کے مطابق اس طرح کی کوششیں مستقبل میں مختلف ممالک کے درمیان بہتر باہمی افہام و تفہیم اور تال میل پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتی ہیں۔
مرکزی وزیر نے کہا، حکومت ہمیشہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ تہذیبیں صرف تاریخ کے صفحات تک محدود نہیں ہوتیں، بلکہ اپنے نظریات، اقدار، روایات اور مسلسل مکالمے کے ذریعے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرسکتی ہیں، جو مشترکہ اور روشن مستقبل ہو۔ ہندوستان کی جانب سے پہلی مرتبہ ایس سی او تہذیبی مکالمہ فورم کی میزبانی کے فیصلے کو اس وژن کو آگے بڑھانے اور دنیا بھر میں امن، ہم آہنگی اور تعاون کا وسیع تر پیغام دینے کے ایک اہم موقع کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
شیخاوت نے اعتماد ظاہر کیا کہ یہ پہل شریک ممالک کے درمیان ثقافتی روابط کو مضبوط بنانے اور روایتی سفارتی تعلقات کی حدود سے آگے بڑھ کر مکالمے کو فروغ دینے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔
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مجموعی طور پر اس اقدام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ثقافتی تعلقات اور مشترکہ تہذیبی تجربات مختلف ممالک کے درمیان رابطوں اور تعاون کے نئے راستے کھول سکتے ہیں، خصوصاً ان ممالک کے درمیان بھی جن کے سیاسی اور تزویراتی تعلقات پیچیدہ نوعیت کے ہیں۔