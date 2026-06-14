ایتھنول ایندھن کو قانونی منظوری، نیتن گڈکری کا دعویٰ: 100 فیصد ایتھنول گاڑیاں جلد سڑکوں پر ہوں گی
گڈکری نے کہاکہ ’’گزشتہ رات میں نے وہ فائل منظور کی جس کے ذریعے 100 فیصد ایتھنول کو قانونی فریم ورک فراہم کیا گیا۔ ہے۔
Published : June 14, 2026 at 11:36 AM IST
ناگپور : مرکزی وزیر برائے سڑک ٹرانسپورٹ و شاہراہیں نیتن گڈکری نے ملک میں متبادل ایندھن کے فروغ کی سمت ایک اہم پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے 100 فیصد ایتھنول (E100) ایندھن کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ضروری فائل پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان کے مطابق اس اقدام سے بھارت کی خام تیل کی درآمدات پر انحصار کم ہوگا اور توانائی کے شعبے میں خود کفالت کے ہدف کو تقویت ملے گی۔
وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گڈکری نے کہا کہ ’’گزشتہ رات آٹھ بجے میں نے وہ فائل منظور کی جس کے ذریعے 100 فیصد ایتھنول کو قانونی فریم ورک فراہم کیا گیا ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ بھارت ہر سال تقریباً 22 لاکھ کروڑ روپے مالیت کا خام تیل درآمد کرتا ہے، جس سے ملکی معیشت پر بھاری بوجھ پڑتا ہے۔ ان کے مطابق ایتھنول، پٹرول کا ایک مؤثر متبادل بن کر سامنے آ رہا ہے اور مستقبل میں گیس، بائیو فیول اور دیگر مقامی توانائی ذرائع کے فروغ سے درآمدی انحصار مزید کم ہوگا۔
گڈکری نے حال ہی میں ماروتی سوزوکی کی جانب سے متعارف کرائی گئی فلیکس فیول ماروتی سوزوکی ویگنار گاڑی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ مکمل طور پر 100 فیصد ایتھنول پر چلنے والی گاڑی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دو پہیہ گاڑیوں کے شعبے میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے اور ہیرو موٹرکورپ کی دو موٹر سائیکلیں پہلے ہی 100 فیصد ایتھنول پر چلنے والے ماڈل کے طور پر پیش کی جا چکی ہیں۔
مرکزی وزیر نے مزید کہا کہ آئندہ دو ماہ کے دوران سوزوکی، ٹویوٹا اور ہیونڈائی جیسی کمپنیاں بھی ایسی گاڑیاں متعارف کرائیں گی جو مکمل طور پر ایتھنول پر چل سکیں گی۔ گڈکری نے ایتھنول کے فروغ کے دوران پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابتدا میں ان کے اس وژن کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور مختلف حلقوں کی جانب سے غلط معلومات بھی پھیلائی جاتی تھیں۔
انہوں نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے انہیں فون کر کے شکایت کی کہ اس کی جیپ ایتھنول کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے، حالانکہ وہ گاڑی ڈیزل پر چلتی تھی اور ڈیزل میں ایتھنول شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ حقائق سامنے آ رہے ہیں اور اب ایتھنول نہ صرف ماحول دوست ایندھن کے طور پر بلکہ معاشی اعتبار سے بھی ایک مؤثر متبادل بن کر ابھر رہا ہے۔
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گڈکری نے اپنی تقریر میں ناگپور کی ترقیاتی اسکیموں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ’’ڈبل انجن حکومت‘‘ کے تحت شہر میں میٹرو ریل، آکسیجن پارک، برڈ پارک، ایڈونچر پارک اور اعلیٰ تعلیمی اداروں سمیت متعدد بڑے منصوبے مکمل کیے گئے ہیں یا ان پر کام جاری ہے۔