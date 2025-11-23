جی 20 اجلاس: پی ایم مودی نے قدرتی آفات کو انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج قرار دیا، عالمی تعاون پر زور دیا
پی ایم مودی نے کہا کہ قدرتی آفات نے اس سال بھی دنیا میں آبادی کے ایک بڑے حصے کو متاثر کیا ہے۔
Published : November 23, 2025 at 7:44 AM IST
جوہانسبرگ: جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ میں جی 20 لیڈروں کی چوٹی کانفرنس کے دوسرے سیشن کے دوران، وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو قدرتی آفات کی تیاری اور ردعمل میں عالمی تعاون کو بڑھانے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔
پی ایم مودی نے دنیا بھر میں قدرتی آفات کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کے اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے اپنی جی ٹوئنٹی 2023 کی صدارت کے دوران ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ورکنگ گروپ قائم کیا تھا تاکہ اس شعبے میں عالمی تعاون کو مضبوط کیا جاسکے۔ انہوں نے اس معاملے کو ترجیح دینے پر جنوبی افریقہ کی تعریف کی۔
اپنی تقریر میں پی ایم مودی نے کہا، "قدرتی آفات بدستور انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ اس سال بھی اس نے دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ متاثر کیا ہے۔ پی ایم مودی نے جنوبی افریقہ کی ستائش کرتے ہوئے کہا، " یہ واقعات واضح طور پر تباہی کی موثر تیاری اور ردعمل کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط کرنے کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس خیال کو فروغ دینے کے لیے، ہندوستان نے اپنی جی ٹوئنٹی صدارت کے دوران ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ورکنگ گروپ قائم کیا۔ میں اس اہم ایجنڈے کو ترجیح دینے پر جنوبی افریقہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔
پی ایم مودی نے آفات سے نمٹنے کے لیے مزاحمتی قوت پیدا کرنے کے لیے ردعمل پر مبنی نقطہ نظر سے ترقی پر مبنی نقطہ نظر کی طرف تبدیلی پر زور دیا۔ ہندوستان کے اس یقین پر زور دیتے ہوئے کہ خلائی ٹیکنالوجی کو پوری انسانیت کی خدمت کرنی چاہئے، انہوں نے جی ٹوئنٹی خلائی ایجنسیوں کے سیٹلائٹ ڈیٹا کو زیادہ قابل رسائی اور قابل قدر بنانے کے لیے جی ٹوئنٹی اوپن سیٹلائٹ ڈیٹا پارٹنرشپ کی تجویز پیش کی، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے لیے۔ انہوں نے پائیدار ترقی اور صاف توانائی کے لیے ضروری معدنیات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
جدت کی حمایت کرنے اور بنیادی کان کنی پر انحصار کم کرنے کے لیے، انہوں نے جی ٹوئنٹی کریٹیکل منرلز سرکلرٹی انیشیٹو کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد ری سائیکلنگ، شہری کان کنی، سیکنڈ لائف بیٹریاں، مشترکہ تحقیق اور معیاری ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے۔
عالمی ترقی کے لیے پائیداری اور صاف توانائی ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری معدنیات بہت اہم ہیں، اور انہیں انسانیت کے لیے مشترکہ وسائل کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا، "لہٰذا، ہندوستان نے جی ٹوئنٹی کریٹیکل منرلز سرکلرٹی انیشیٹو کی تجویز پیش کی ہے، جو ری سائیکلنگ، شہری کان کنی، اور سیکنڈ لائف بیٹریوں جیسی اختراعات کو فروغ دے سکتی ہے۔ سرکلرٹی میں سرمایہ کاری سے بنیادی کان کنی پر انحصار کم ہوگا، سپلائی چینز پر دباؤ کم ہوگا، اور ماحولیات کو فائدہ ہوگا۔" یہ پہل، مشترکہ تحقیقی سہولیات، مشترکہ تحقیقی ٹیکنالوجی اور مشترکہ ٹیکنالوجی کو دوبارہ فعال کر سکتی ہے۔
2023 میں نئی دہلی جی ٹوئنٹی چوٹی کانفرنس میں 2030 تک قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کو تین گنا کرنے اور توانائی کی بچت کی شرح کو دوگنا کرنے کے عہد کو یاد کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے ترقی یافتہ ممالک سے بروقت، سستی آب و ہوا کی مالیات اور ٹیکنالوجی کی اپیل کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ موسمیاتی تبدیلی زراعت اور عالمی غذائی تحفظ کے لیے خطرہ ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ بہت سے ممالک میں کسانوں کو ضروری وسائل تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔
انہوں نے ہندوستان کی کوششوں پر روشنی ڈالی، جس میں دنیا کی سب سے بڑی خوراک کی حفاظت، ہیلتھ انشورنس، اور فصل انشورنس پروگراموں کے ساتھ ساتھ جوار کو ایک غذائیت سے بھرپور اور ماحول دوست سپر فوڈ کے طور پر فروغ دینا شامل ہے۔ انہوں نے نئی دہلی میں طے پانے والے ڈیکن کے اصولوں پر مبنی جی 20 روڈ میپ پر زور دیا۔
وزیر اعظم نے کہا، "نئی دہلی جی ٹوئنٹی چوٹی کانفرنس کے دوران، ہم نے 2030 تک قابل تجدید توانائی اور توانائی کی بچت کی شرحوں کو تین گنا کرنے پر اتفاق کیا۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، ترقی یافتہ ممالک کو بروقت، سستی موسمیاتی مالیات اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔
موسمیاتی تبدیلی اور دیگر چیلنجز ہمارے زرعی شعبے اور غذائی تحفظ کے لیے بڑھتے ہوئے خطرہ ہیں۔ بہت سے ممالک میں کسانوں کو کھاد، ٹیکنالوجی، کریڈٹ، انشورنس اور منڈیوں تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارت ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "ہندوستان میں، ہم دنیا کا سب سے بڑا فوڈ سیکیورٹی اور نیوٹریشن سپورٹ پروگرام چلاتے ہیں۔ ہم دنیا کا سب سے بڑا ہیلتھ انشورنس پروگرام اور سب سے بڑی فصل انشورنس اسکیم بھی چلاتے ہیں۔ ہم سری آنا، یا جوار پر زور دے رہے ہیں، جو کہ غذائیت اور ماحول دونوں کے لیے ایک سپر فوڈ ہے۔ دہلی جی ٹوئنٹی کے دوران، ہم نے ڈیکن کے اصولوں پر اتفاق کیا، ان اصولوں کے بارے میں G20 پر مبنی ہمیں ان اصولوں کو تیار کرنا چاہیے۔"
