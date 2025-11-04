'ایس آئی آر کو این آر سی بنانے سے ووٹر لسٹ سے لاکھوں حقیقی ووٹرز نکل جائیں گے'، سپریم کورٹ میں ڈی ایم کے کی عرضی
ڈی ایم کے نے اپنی درخواست میں ایس آئی آر کی مشق کو غیر آئینی، من مانی اور جمہوری حقوق کے لیے خطرہ قرار دیا۔
Published : November 4, 2025 at 11:12 AM IST
نئی دہلی: تمل ناڈو کی حکمراں جماعت ڈی ایم کے نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ریاستوں میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی (SIR) کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے پیر کو سپریم کورٹ کا رخ کیا۔
دراوڑی منیترا کزگم (ڈی ایم کے) کے آرگنائزنگ سکریٹری آر ایس بھارتی کی طرف سے دائر درخواست میں ایس آئی آر کی مشق کو غیر آئینی، من مانی اور جمہوری حقوق کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔
ڈی ایم کے نے درخواست میں تملناڈو میں ایس آئی آر کی مشق شروع کرنے کے لیے 27 اکتوبر کے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ عرضی میں کہا گیا کہ ایس آئی آر آئینی حدود سے تجاوز کا ایک واضح کیس ہے کیونکہ آئین کا آرٹیکل 324، پولنگ باڈی کو انتخابات پر نگرانی اور کنٹرول فراہم کرتے ہوئے صرف ان شعبوں میں کام کرنے کا اختیار دیتا ہے جو قانون سازی کے تحت نہ آتے ہوں۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ ایس آئی آر اور اس سے متعلق احکامات پر اگر روک نہیں لگائی گئی تو من مانی اور مناسب عمل کے بغیر لاکھوں حقیقی ووٹرز اپنے بنیادی حق سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اور جمہوریت میں خلل پڑ سکتا ہے، جو کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔
"الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق مطلوبہ دستاویزات، مناسب پروسس کی کمی اور تمل ناڈو میں ایس آئی آر کے لیے غیر معقول حد تک مختصر ٹائم لائن اس مشق کے نتیجے میں انتخابی فہرستوں سے لاکھوں حقیقی ووٹروں کے ناموں کو ہٹانے کی وجہ بنے گی اور آخر کار یہ مہم انہیں حق رائے دہی سے محروم کا باعث بنے گی۔"
درخواست میں ایس آئی آر کو آرٹیکل 14، 19 اور 21 (مساوات کا حق، آزادی اظہار اور زندگی کا حق) اور آئین کی دیگر دفعات اور عوامی نمائندگی ایکٹ (ROPA) اور 1960 کے الیکٹرز رولز کے رجسٹریشن کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔
اس عرضی کو سینئر وکیل اور ایم پی این آر ایلنگو نے تیار کیا ہے۔ اسے پیر کو ایڈوکیٹ وویک سنگھ نے سپریم کورٹ میں دائر کیا اور امکان ہے کہ اس ہفتے اس کی سماعت ہوگی۔
ڈی ایم کے کی عرضداشت کے مطابق مورخہ 27.10.2025 اور 24.06.2025 کے آرڈرز کے ذریعے جواب دہندہ (الیکشن کمیشن) موجودہ قانونی فریم ورک کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو پہلے سے انتخابی فہرستوں کی تیاری اور نظرثانی کو کنٹرول کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایس آئی آر منعقد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے وہ نہ تو آر او پی اے کے طریقہ کار میں موجود ہے اور نہ ہی 1960 کے رولز میں پائی جاتی ہے۔ مذکورہ مشق اس میں بتائے گئے طریقہ کار سے ہٹ جاتی ہے اور اس وجہ سے یہ انتہائی خطرناک ہے۔"
عرضی میں استدلال کیا گیا کہ 24.06.2025 اور 27.10.2025 کے الیکشن کمیشن کے آرڈرز میں طے شدہ طریقہ کار، من مانی، غیر معقولیت اور غیر قانونی کاموں سے بھرے ہوئے ہیں اور ایس آئی آر بہار میں بڑی تعداد میں ووٹروں کے لیے کنفیوژن، غیر یقینی صورت حال اور حق رائے دہی سے محروم ہونے کا باعث بنا ہے۔
درخواست میں کہا گیا کہ ایس آئی آر کے احکامات، اگر درکنار نہیں کیے گئے تو من مانی، بلاجواز اور غیر قانونی طریقے سے لاکھوں شہریوں کو اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے سے محروم کر دیا جائے گا، جس سے ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اور جمہوریت میں خلل پڑے گا، جو کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔
درخواست میں کہا گیا کہ کسی ریاست پر اس طرح کے بے مثال، وسائل سے بھرپور اور سماجی طور پر خلل ڈالنے والے عمل کا یکطرفہ طور پر مسلط کرنا، مشاورت یا انتظامی ضرورت کے بغیر، آئین کے وفاقی ڈھانچے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جسے اس کے بنیادی ڈھانچے کے حصے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔
عرضداشت میں ڈی ایم کے نے کہا کہ "قانونی تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے متعلقہ ریاست کو مؤثر طریقے سے مرکزی طور پر طے شدہ، یکطرفہ پروسس کے لیے محض نافذ کرنے والی ایجنسی تک محدود کر دیا گیا ہے، جس سے اس کی علاقائی حدود میں بڑی تعداد میں حقیقی ووٹروں کو حق رائے دہی سے محروم کرنے اور ان کے آئینی طور پر ضمانت شدہ حقوق کی خلاف ورزی کا سنگین خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔"
درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر کے ذریعے افراد کی شہریت کا جائزہ لینے کی طاقت حاصل کر لی ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو مکمل طور پر مرکزی حکومت کے پاس ہے۔ ڈی ایم کے نے مزید کہا کہ پول باڈی کا کردار انتخابات کے انعقاد کے لیے انتخابی فہرستوں کو تیار کرنا اور اس پر نظر ثانی کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی شہریت کا جائزہ لینا۔
درخواست میں کہا گیا کہ "شہریت کے ثبوت جیسے بوجھ کو مسلط کرنے سے ایس آئی آر اپنے قانونی مقصد سے ہٹ کر کام کرتا دکھائی دیتا ہے اور مؤثر طریقے سے ڈی فیکٹو نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز (NRC) کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اس مشق کے ذریعے جواب دہندہ نے قانونی حیثیت کے طے شدہ مفروضے کو تبدیل کر دیا ہے اور کسی مناسب نوٹس کے بغیر رجسٹرڈ ووٹروں پر اپنی شہریت ثابت کرنے کا بوجھ ڈال دیا ہے۔"
عرضی میں کہا گیا کہ احکامات یہاں تک کہ انتخابی رجسٹریشن افسران (EROs) کو شہریت ایکٹ 1955 کے تحت 'مشتبہ غیر ملکی شہریوں' کے کیسز کو بغیر کسی کارروائی کے مجاز اتھارٹی کے پاس بھیجنے کی اجازت دیتے ہیں۔ "یہ سوال کہ آیا کوئی شخص غیر ملکی ہے یا نہیں، ایک ایسی حقیقت کا سوال ہے جس کا تعین شہریت ایکٹ 1955 کے تحت مرکزی حکومت کو کرنا ہے۔ اس مشق (ایس آئی آر) کے نیم عدالتی کردار کو دیکھتے ہوئے، اس کے لیے شواہد کی محتاط اور تفصیلی جانچ پڑتال کی ضرورت ہوگی اور یہ جواب دہندہ کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا۔''
