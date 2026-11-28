ایف ایس ایس اے آئی نے ایک اور معاملے میں بسلیری کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی: بنگال کے نمونے میں بیکٹیریا کی تصدیق
ایف ایس ایس اے آئی نے گوا میں بسلیری کے ایک پلانٹ کے نمونے ٹیسٹ میں ناکام ہونے پر قانونی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔
Published : November 28, 2026 at 1:40 PM IST
نئی دہلی: ذرائع کے مطابق فوڈ ریگولیٹر ’فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا‘ (ایف ایس ایس اے آئی) نے بسلیری انٹرنیشنل کے مغربی بنگال پلانٹ سے لیے گئے پینے کے پیک شدہ پانی کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ میں ناکام ہونے کے بعد کمپنی کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ نمونے میں ’کولیفارم بیکٹیریا‘ کی موجودگی پائی گئی ہے۔ اس قسم کے بیکٹیریا سیوریج کے رساؤ یا خراب پائپوں سمیت دیگر ذرائع سے پانی کے نظام میں داخل ہو سکتے ہیں۔
ملک میں پینے کے پیک شدہ پانی کے شعبے کی ایک بڑی کمپنی ’بسلیری انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ‘ کے خلاف ایف ایس ایس اے آئی کی جانب سے مقدمہ چلانے کی منظوری کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل اتوار کو بھی ایف ایس ایس اے آئی نے گوا میں واقع بسلیری کے ایک پلانٹ کے نمونے ٹیسٹ میں ناکام ہونے پر اسی طرح کی قانونی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق مغربی بنگال کا یہ نمونہ جلپائی گوڑی کے گاؤں تیلی پاڑہ میں واقع ایک پلانٹ سے لیا گیا تھا۔ بنیادی (پرائمری) اور ریفرل دونوں لیبارٹریوں نے اس میں کولیفارم بیکٹیریا کی موجودگی کی تصدیق کی۔ جس کے نتیجے میں ایف ایس ایس اے آئی نے 12 اگست 2026 کو صرف ایک مخصوص بیچ کی فروخت پر پابندی عائد کر دی تھی۔
فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزیوں کے پیشِ نظر ایف ایس ایس اے آئی نے بسلیری انٹرنیشنل کے خلاف ’مقدمہ چلانے کی منظوری‘ دے دی ہے۔ اس معاملے پر ایف ایس ایس اے آئی اور بسلیری انٹرنیشنل کا فوری ردعمل معلوم نہیں ہو سکا۔ گوا والے معاملے میں ایف ایس ایس اے آئی نے کہا تھا کہ ”نمونہ مقررہ برومیٹ کی حد کے مطابق نہیں پایا گیا اور اسے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کے تحت غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔“ ریگولیٹر کے مطابق بسلیری کی اپیل کے بعد اس نمونے کو ریفرل فوڈ لیبارٹری بھیجا گیا تھا، جس نے پولی نیوکلیئر ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز کی تشخیص کی بنا پر اسے بھی ”غیر محفوظ“ قرار دیا۔
لیبارٹری کے ان نتائج سے غیر محفوظ غذائی طریقوں سے متعلق خلاف ورزیوں کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد ایف ایس ایس اے آئی نے فوڈ سیفٹی ایکٹ 2006 کے تحت مقدمہ چلانے کی کارروائی شروع کی۔ پیر کے روز بسلیری انٹرنیشنل نے اس بات پر زور دیا کہ اس کی مصنوعات استعمال کے لیے محفوظ ہیں اور کمپنی اٹھائے گئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایف ایس ایس اے آئی کے ساتھ تعاون کرے گی۔ رواں ہفتے کے آغاز میں ایف ایس ایس اے آئی کے سی ای او رجیت پنہانی نے بیان دیا تھا کہ ادارہ ملک بھر سے پینے کے پیک شدہ پانی کے نمونے اکٹھے کر رہا ہے، جن کے معیار کی لیبارٹری جانچ ایک سے دو ماہ میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان تادیبی کارروائیوں کا مقصد قوانین کی پابندی کو یقینی بنانا ہے، نہ کہ خوف و ہراس پھیلانا۔ انہوں نے بتایا کہ ریگولیٹر نے گزشتہ ایک سال کے دوران کھانے پینے اور مشروبات کی متعدد مصنوعات کے حوالے سے تادیبی کارروائیاں کی ہیں، اور مزید کہا کہ جلد ہی اشیائے خوردونوش کے لیے استعمال ہونے والے ’پیکجنگ میٹریل‘ کا معائنہ بھی شروع کیا جائے گا۔ مزید برآں، ایف ایس ایس اے آئی نے اپنی جانچ پڑتال کا دائرہ کار بھی وسیع کر دیا ہے۔
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مرکزی ریگولیٹر نے ریاستی فوڈ کمشنروں اور علاقائی ڈائریکٹروں کو مراسلہ بھیج کر ’پیک شدہ پینے کے پانی اور منرل واٹر‘ کی نگرانی، معائنے اور نمونے لینے کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قواعد کی عدم تعمیل کی صورت میں کمپنیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ رواں کیلنڈر سال کے دوران ایف ایس ایس اے آئی نے فوڈ بزنس آپریٹرز اور ای کامرس کمپنیوں کے خلاف تادیبی اقدامات میں اضافہ کیا ہے۔ ریگولیٹر نے انرجی ڈرنکس اور الکوحل والے مشروبات تیار کرنے والی کمپنیوں کے خلاف بھی کارروائی کی ہے۔