یوپی سے امریکی سیاست تک: ’گھریلو و بنیادی مسائل‘ فتح کا سبب بنے، الینوائے جنرل اسمبلی کےلیے منتخب ہونے والی صبا حیدر کا اعتراف
صبا حیدر نے کہا کہ سیاست میں آنے والے بھارتی امریکیوں کے لیے باہمی اتحاد سب سے بڑی طاقت ثابت ہوسکتا ہے۔
Published : November 7, 2026 at 6:20 PM IST
نئی دہلی: بھارتی ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹ امیدوار صبا حیدر، جو اب امریکی ریاست الینوائے کی جنرل اسمبلی کے لیے منتخب ہو چکی ہیں، کا کہنا ہے کہ ان کی کامیابی اس بات کی عکاس ہے کہ امریکی ووٹرز تفریق پیدا کرنے والی سیاست کے مقابلے میں روزمرہ کے بنیادی مسائل مثلاً قوتِ خرید، صحت کی سہولیات، تعلیم اور ماحولیات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اپنی فتح پر گفتگو کرتے ہوئے، الینوائے کی نو منتخب ریاستی نمائندے نے زور دیا کہ ووٹرز اب ایسے امیدواروں کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں جو تمام برادریوں اور خاندانوں کو متاثر کرنے والے مسائل پر بات کرتے ہیں۔
VIDEO | Illinois, USA: 'Victory of South Asian candidates gives hope to many,' says India-born US State Representative-elect for Illinois, Saba Haider. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/elffVeIjuJ— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2026
انہوں نے کہاکہ "اگر امیدوار روزمرہ کے گھریلو اور بنیادی مسائل پر بات کر رہے ہیں، تو لوگ اس پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ لوگ اسے سنتے ہیں، دل سے محسوس کرتے ہیں، اور انہی امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں جو ایسے معاملات اٹھاتے ہیں جن کا اثر براہِ راست ان کے خاندانوں اور بچوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے۔" 20 سال قبل امریکہ منتقل ہونے والی صبا حیدر نے کہاکہ "بہت سے ہندوستانی نژاد امریکیوں نے اسی طریقے سے کامیابی حاصل کی ہے،" اور انہوں نے امریکی سیاست میں ہندوستانی اور جنوبی ایشیائی نژاد نمائندوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو سراہا۔
انتخابات کی رات کو یاد کرتے ہوئے 42 سالہ صبا حیدر نے بتایا کہ انہوں نے اپنی فتح کا جشن خاندان، دوستوں، رضاکاروں اور مہم کی ٹیم کے ساتھ منایا۔ انہوں نے کہاکہ "جیسے ہی امریکا میں دن ڈھلا، بھارت سے رشتہ داروں کی مبارکباد کے فون آنے لگے۔" انہوں نے مزید بتایا کہ اتر پردیش کے شہر غازی آباد سے الینوائے کے منتخب ایوان تک کا یہ سفر جسمانی اور جذباتی دونوں اعتبار سے کافی کٹھن اور چیلنجز سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا، "اس انتخابی مہم کے دوران جنوری سے مارچ کے پرائمری سیزن میں شکاگو کے مضافات میں منفی درجہ حرارت کے اندر ہزاروں گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے۔ بسا اوقات شدید سردی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں بے حس ہو جاتیں، اور جسم کا درجہ حرارت معمول پر لانے میں ایک گھنٹے سے زیادہ وقت لگ جاتا تھا۔"
VIDEO | United States: "Unbelievable feeling," says India-born US State Representative-elect for Illinois, Saba Haider, as she reflects on her historic victory. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/GbEkwdRSdG— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026
انہوں نے انتخابی سیاست میں خواتین کو درپیش غیر معمولی تنقید اور جانچ پڑتال کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہاکہ "آپ خود کو ہر سطح کی تفتیش اور کڑی نظر کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ لوگ آپ کی لپ اسٹک کے رنگ سے لے کر آستینوں کی لمبائی تک، ہر ایک چیز پر رائے قائم کرتے اور نکتہ چینی کرتے ہیں۔" دیگر جنوبی ایشیائی نژاد امیدواروں کی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے 27 سالہ نبیلہ سید کی مثال دی، جنہوں نے تاریخی مقابلے میں الینوائے سینیٹ کی نشست جیتی۔ نو منتخب رکن اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہندوستانی نژاد نمائندوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی برادری کے مسائل سنے جائیں، اور ساتھ ہی دیگر نسلی و سماجی گروہوں کے ساتھ بھی اشتراک قائم کیا جائے۔
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عوامی خدمت میں دلچسپی رکھنے والے نوجوان جنوبی ایشیائی امریکیوں کو مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ وہ مقامی انتخابی مہمات کا حصہ بنیں اور انتخابی عمل کو گہرائی سے سمجھیں۔ انہوں نے کہاکہ "اپنے اردگرد جاری مقامی مہمات کو تلاش کریں۔ چاہے وہ سٹی کونسل کی مہم ہو، میئر کا انتخاب ہو، کاؤنٹی کی سطح ہو یا ریاستی انتخاب۔ اپنے قریب کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جو مقامی عہدے کے لیے امیدوار ہو اور اس کی مہم سے وابستہ ہو جائیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ سیاست میں آنے والے ہندوستانی امریکیوں کے لیے باہمی اتحاد سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتا ہے۔ "حمایت کا ایک وسیع تر اتحاد بنا کر آپ کوئی بھی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔"