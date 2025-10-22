بہار کے اس شخص کو تبدیلی کی امید، جو کبھی نکسلی عدالتوں کی کرتے تھے صدارت
By Bilal Bhat
Published : October 22, 2025 at 9:00 PM IST|
Updated : October 22, 2025 at 9:55 PM IST
دھنگائی،بارا چٹی، گیا: دھنگائی گاؤں میں شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جس نے کسی وقت نکسلیوں کی مدد نہ کی ہو۔ کبھی جبر سے، کبھی مجبوری سے۔ کبھی ان کو پناہ دے کر، کبھی ان کی عوامی عدالتوں میں حاضری دے کر۔ دھنگائی وسطی بہار کے گیا ضلع کے گھنے جنگلات میں واقع ہے۔ برسوں سے یہاں "سرخ" باغیوں کا راج رہا۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔
گاؤں والے، جوان اور بوڑھے، ان دنوں کو یاد کرتے ہیں جب نکسلائیٹ یہاں آتے تھے اور قریبی گھیرا پہاڑیوں سے اترتے تھے۔ یہ پہاڑیاں دھنگائی گاؤں کو جھارکھنڈ سے الگ کرتی ہیں۔ تنگ پکی سڑک گاؤں پر ختم ہوتی ہے، اور اسی طرح ترقی بھی ہوتی ہے۔ ایک کچی سڑک اس گاؤں کے آس پاس کی پہاڑیوں کی طرف جاتی ہے، جو ریاست کے دارالحکومت پٹنہ سے تقریباً 150 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔
نکسلائٹس اپنی "عوامی عدالتوں" میں حکم جاری کرتے تھے، اسکولوں پر قبضہ کرتے تھے، اور یوم آزادی اور یوم جمہوریہ پر سیاہ پرچم لہراتے تھے۔ انہیں کسی بھی طرح سے یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ علاقہ نکسل کے کنٹرول میں ہے۔ اب صورت حال بدل گئی ہے۔ نریندر مودی کی زیرقیادت مرکزی حکومت مارچ 2026 تک ہندوستان کو نکسلزم سے پاک کرنے کی ایک بڑی مہم شروع کر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دھنگئی بھی اس "دہشت گردی" سے ابھر رہی ہے۔
یہاں کے باشندے اپنے ماضی کے بارے میں بات کرنے کی ہمت جمع کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں امید اور شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ریاستی انتخابات میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ غور طلب ہے کہ ڈھنگئی، جو کہ بارچھٹی حلقہ کے تحت آتا ہے، 11 نومبر کو اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے گا۔
یہاں ایک ہائیر سیکنڈری سکول کی موجودگی حکومت کی موجودگی کی پہچان ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ بھی واقع ہے جہاں رہائشی کھیتوں میں دن بھر کی محنت کے بعد جمع ہوتے ہیں۔ کیمپس نکسلائیٹ کنگارو کورٹس کی یادیں تازہ کرتا ہے۔ گاؤں والے یاد کرتے ہیں کہ کس طرح ان پر "جن عدالت" میں نکسلیوں کے احکامات کی نافرمانی کرنے پر ظلم کیا گیا تھا۔ جس سے ان کے بچے تعلیم سے محروم ہو گئے۔
گاؤں کے ایک معزز سی پی آئی (ایم ایل) لیڈر شیام بہاری سنگھ کا دعویٰ ہے کہ انہیں نکسلیوں کی طرف سے بلائی گئی کئی ایسی "عدالتوں" کی صدارت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ای ٹی وی بھارت ٹیم سے بات کرتے ہوئے شیام سنگھ نے کہا، "میں بھول گیا ہوں کہ میں نے اپنی مرضی کے خلاف کتنی 'عوامی عدالتوں' کی صدارت کی تھی۔ 'ملزمان' کو موت سمیت مختلف سزائیں دی گئیں۔ میں نے اس عمل کی مخالفت کی اور گاؤں والوں کو بولنے کی ترغیب دی، لیکن وہ بھاری ہتھیاروں سے لیس نکسلیوں کے سامنے ایسا کرنے سے ڈر گئے۔"
انہوں نے وضاحت کی کہ نکسل کمانڈر اپنی مرضی سے افراد کو سزا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی بے گناہی کا واضح ثبوت موجود ہو۔ شیام نے اصرار کیا کہ نکسل ازم کو شدید دھچکا لگا ہے اور اب دھنگئی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نکسلیوں کی ایک محدود پیروکار ہے، جو اپنے نظریے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تاہم، زیادہ تر لوگ ذاتی دشمنی، دشمنی، یا اپنے خاندان اور گھروں سے فرار ہونے کے بعد ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔
انہوں نے وجے کمار آریہ کے لیے بھی اپنی تعریف کا اظہار کیا، جو ایک 64 سالہ نکسل نظریاتی ہیں جو بائیں بازو کی انتہا پسند تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ معاشیات میں پوسٹ گریجویٹ، آریہ نے ماؤسٹ کمیونسٹ سینٹر آف انڈیا (ایم سی سی آئی) میں شامل ہونے سے پہلے مختصر طور پر اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کیا۔
زیر زمین جانے سے پہلے، آریہ سی پی آئی (ماؤسٹ) کا حصہ بن گیا، جو کئی نکسل گروپوں کی ایک بڑی تنظیم ہے۔ وہ بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش اور غیر منقسم آندھرا پردیش میں 2022 میں روہتاس ضلع کے سماہوتا گاؤں میں اپنی گرفتاری تک سرگرم رہا۔ آریہ اس وقت پٹنہ کی بیور سنٹرل جیل میں بند ہیں اور بہار میں تشدد اور تخریبی سرگرمیوں کے مختلف واقعات سے متعلق تقریباً 14 مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف اتر پردیش، جھارکھنڈ اور آندھرا پردیش میں بھی کئی دیگر مقدمات درج ہیں۔
جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، مزید دیہاتی اکٹھے ہوتے گئے، اور شیام سنگھ نے ماضی کی کہانیاں سنانے کا سلسلہ جاری رکھا، اور نکسلیوں کو اجتماعی طور پر ہتھیار ڈالنے کی وکالت کی۔ انہوں نے کہا، "ان (نکسلی) کے لیے بہتر ہو گا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ ورنہ لوگ بلاوجہ مرتے رہیں گے، اور معاشرہ نہیں بدلے گا۔"
شیام موجودہ حکومت کے بارے میں کم پر امید نظر آئے، ان کا کہنا تھا کہ نئے چہرے لانے کے لیے ہر چند سال بعد اقتدار کی تبدیلی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا، "وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ریاست میں کچھ ترقی کی ہے، لیکن وہ بدعنوان، طاقتور اور ٹھگوں میں گھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ پرشانت کشور کی نئی پارٹی زیادہ کچھ کر پائے گی، لیکن تبدیلی ناگزیر ہے۔"
24 سالہ گریجویٹ اروند کمار نے کہا، "تقریباً چھ سال پہلے تک، ہم یوم آزادی اور یوم جمہوریہ نہیں منا سکتے تھے۔ یہاں تک کہ اسکول میں بھی کوئی جشن نہیں منایا جاتا تھا کیونکہ وہاں نکسلائٹس سیاہ جھنڈے لہراتے تھے۔ اب حالات بدل گئے ہیں۔ قریب ہی ایک پولیس اسٹیشن اور ایک سیکورٹی کیمپ قائم کیا گیا ہے۔"
گاؤں والوں کو امید ہے کہ آنے والے انتخابات 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے بعد ان کے دوسرے "عام" انتخابات ہوں گے۔ کئی دہائیوں سے، بندوق کے سائے میں انتخابات کا انعقاد اور ووٹنگ علاقے کے ہر فرد کے لیے ایک آزمائش رہی ہے۔ اس سے قبل بائیں بازو کے انتہا پسند بائیکاٹ کی کال دیتے تھے، سیکیورٹی فورسز باہر کے لوگوں کو داخلے سے روکتی تھیں، پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دیا جاتا تھا، اور ووٹنگ سہ پہر 3 بجے تک ختم ہوجاتی تھی تاکہ انتخابی کارکن محفوظ طریقے سے علاقہ چھوڑ سکیں۔
اس بار الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ باراکٹی کے 36 پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹنگ صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی، جن میں گاؤں کا ایک پولنگ اسٹیشن بھی شامل ہے، جب کہ دیگر مقامات پر یہ وقت صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگا۔
اتفاق سے، نکسلیوں نے گاؤں کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے ایک حصے کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، جو ایک پولنگ اسٹیشن تھا اور اسے سیکورٹی فورسز نے انتخابات کے دوران رہائش کے طور پر بھی استعمال کیا تھا۔ دھماکے کے بعد بکھرے ہوئے اینٹوں اور کنکریٹ کے ڈھیر نکسلیوں کی دہشت کی یاد دلاتے ہیں اور مقامی لوگوں میں خوف پیدا کر دیتے ہیں۔
دریں اثنا، انتخابات کے بعد ترقی یا بہتر مستقبل کے بارے میں بحث فطری طور پر نکسلی خطرے اور سیاست دانوں کے ادھوری وعدوں کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اگرچہ خطرے کو کم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے، لیکن یہ گاؤں عسکریت پسندوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ مصیبت اب بھی آس پاس موجود ہے۔
ایک بزرگ رہائشی تلسی ساؤ نے کہا، "وہ (نکسلی) ابھی تک پہاڑیوں میں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن وہ وہاں موجود ہیں۔ ہم ان سے کبھی کچھ نہیں پوچھتے اور نہ ہی ہمیں ان کی سرگرمیوں میں دلچسپی ہے۔"
لکمنی دیوی، جو کچن اور فارم دونوں کا انتظام کرتی ہیں، یاد کرتی ہیں کہ کس طرح نکسلیوں کے گروپ اکثر گاؤں آتے اور کھانا مانگتے تھے۔ انہوں نے کہا، "ہر گھر ایک شخص (نکسلی) کے لیے کھانا پکاتا تھا۔ وہ کھا کر چلے جاتے تھے۔ بعض اوقات وہ لوگوں کو پولیس کے مخبر یا کسی اور غلط کام کے شبہ میں اغوا بھی کر لیتے تھے۔"
تاہم، تلسی اور لکھمنی دونوں ہی آئندہ اسمبلی انتخابات کو لے کر پرجوش نہیں تھے۔ تلسی نے کہا، "اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ووٹ دیں گے، لیکن ہمیں اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ ہمارے ایم ایل اے پچھلے پانچ سالوں میں ایک بار بھی اس گاؤں میں نہیں آئے ہیں۔"
جب ای ٹی وی بھارت نے ترقیاتی کاموں یا اس کی کمی اور آنے والے انتخابات کے بارے میں پوچھا تو ایک دیہاتی نے مسکراتے ہوئے کہا، "پچھلے انتخابات کے بعد سے یہاں کوئی ایم ایل اے نہیں آیا، انہوں نے ووٹ مانگا، ہم نے ووٹ دیا اور بس۔"
یہ گاؤں، جو بارچٹی اسمبلی حلقہ میں آتا ہے، درج فہرست ذاتوں (ایس سی) کے لیے مخصوص ہے۔ ہندوستانی عوام مورچہ (سیکولر) کی جیوتی دیوی برچٹی سے موجودہ ایم ایل اے ہیں۔ وہ پارٹی کے بانی اور مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی کی رشتہ دار ہیں اور اس بار نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہی ہیں۔
گاؤں والوں کے اس الزام کے جواب میں کہ میں کبھی ان سے ملنے نہیں گئی، جیوتی نے کہا، "میں تقریبات میں شرکت کے لیے کئی بار اس علاقے کا دورہ کر چکی ہوں۔ میرے 'بڑا صاحب' (جیتن رام مانجھی) بھی وہاں گئے تھے۔ میں نے بھی ان کی دعوت پر دھنگئی میں ہونے والی کچھ تقریبات میں شرکت کی تھی۔ سچ یہ ہے کہ میں نے اپنے علاقے میں جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں، ان کے باوجود کچھ لوگ ہمیشہ مجھ میں عیب نکالتے ہیں۔"
نکسلیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے موجودہ ایم ایل اے نے اصرار کیا کہ ان کے دن ختم ہو چکے ہیں اور ان کا صفایا ہو چکا ہے۔ جیوتی نے کہا کہ اگر وہ الیکشن جیت جاتی ہیں تو وہ اپنے حلقے میں سڑکوں اور چھوٹے پلوں سمیت بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے پر توجہ دیں گی۔
سرکاری طور پر، بہار میں کوئی بھی نکسل متاثرہ اضلاع نہیں ہے جیسا کہ وزارت داخلہ نے نامزد کیا ہے۔ تاہم، پولیس گیا اور دیگر نکسل متاثرہ اضلاع میں اسمبلی انتخابات کے ہموار انعقاد کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔
انسپکٹر جنرل (آئی جی) آف پولیس، مگدھ رینج، کشترنیل سنگھ کے پاس گیا، نوادہ، اورنگ آباد، جہان آباد اور اروال کا دائرہ اختیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیاریاں بڑے پیمانے پر 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے ملتی جلتی ہیں۔
کشترنیل نے کہا، "اس بار اضافی پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، اور بہت سے دیہاتوں کے ووٹروں کو ووٹ ڈالنے کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ حالیہ کوئی نکسلی تشدد نہیں ہوا ہے، لیکن ہم کوئی موقع نہیں لے رہے ہیں۔ سینٹرل آرمڈ پولیس فورس (سی اے پی ایف) کی دو کمپنیاں ہر اسمبلی حلقے میں تعینات کی گئی ہیں، بشمول یہ کمپنیاں فلیگ مارچ کرنے کے لیے موجودہ فورسز میں شامل ہیں۔
دھنگئی میں قبل از انتخابات کا ماحول سوگوار ہے۔ ماضی کی یادیں اب بھی لوگوں کو ستاتی ہیں اور ترقی کے وعدے تو دور کی بات ہے۔ گاؤں والے نکسلیوں کا گڑھ ہونے کا داغ مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وہ ووٹ دیں گے، اپنے لیڈروں کا انتخاب کریں گے، اپنی امیدیں بنائیں گے، اور پھر دعا کریں گے کہ ان کی امیدیں ایک بار پھر حقیقت بن جائیں۔