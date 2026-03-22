حکومت نے گھریلو ہوائی کرایوں کی حد ختم کر دی، پروازوں کے کرایوں میں اضافے کا خدشہ
حکومت نے گھریلو ہوائی کرایوں پر سے کیپنگ ہٹا دی ہے، جو پچھلے سال انڈیگو بحران کے دوران نافذ کیا گیا تھا۔
Published : March 22, 2026 at 1:36 PM IST
نئی دہلی: شہری ہوا بازی کی وزارت (ایم او سی اے) نے 23 مارچ سے لاگو گھریلو ہوائی کرایوں پر عارضی حد کو ختم کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ فلائٹ آپریشنز مستحکم ہونے اور صلاحیت بحال ہونے کے بعد لیا گیا ہے۔
یہ پابندیاں اصل میں دسمبر 2025 میں انڈیگو پروازوں کی بڑے پیمانے پر منسوخی کے بعد عائد کی گئی تھیں، جس کے نتیجے میں بڑے گھریلو روٹس پر ہوائی کرائے آسمان چھونے لگے۔ ذرائع نے بتایا کہ ان پابندیوں کو ہٹانے سے مارکیٹ پر مبنی کرایہ ماڈل پر واپس آجائے گا۔
کرائے کی حدیں ختم کرتے ہوئے وزارت نے ایئر لائنز کو منصفانہ اور شفاف کرایوں کو برقرار رکھنے کے لیے متنبہ کیا اور کرایوں میں غیر معقول اضافہ ہونے پر ریگولیٹری مداخلت کی وارننگ بھی دی۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (DGCA) ریئل ٹائم میں کرایوں پر مسلسل نظر رکھے گا۔
قبل ازیں، چھ دسمبر 2025 کو شہری ہوا بازی کی وزارت نے انڈیگو بحران کے دوران کچھ ایئر لائنز کی جانب سے زائد کرایہ وصول کیے جانے کے خدشات کا سنجیدگی سے نوٹس لیا تھا۔ مسافروں کو کسی بھی صوابدیدی قیمتوں سے بچانے کے لیے وزارت نے اپنے ریگولیٹری اختیارات کا استعمال کیا کہ تمام متاثرہ روٹس پر کیپنگ (حد کا تعین) لگا دی تھی تاکہ کرائے منصفانہ اور معقول ہوں۔
تمام ایئر لائنز کو ایک باضابطہ ہدایت جاری کی گئی تھی، جس میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اب قائم کردہ کرایہ کی حدوں پر سختی سے عمل کریں۔ اس وقت سول ایوی ایشن کی وزارت کی جانب سے ایک سرکاری ریلیز میں کہا گیا تھا کہ یہ حدود اس وقت تک نافذ رہیں گی جب تک کہ صورتحال مکمل طور پر معمول پر نہیں آجاتی۔
اس ہدایت کا مقصد کرایوں کے حوالے سے مارکیٹ ڈسپلن کو برقرار رکھنا، پریشانی میں مبتلا مسافروں کے استحصال کو روکنا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ جن شہریوں کو فوری طور پر سفر کرنے کی ضرورت ہے، بشمول بزرگ شہری، طلباء اور مریض، انہیں اس مدت کے دوران کسی قسم کی مالی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
کیپنگ ہٹانے کے بعد وزارت نے ریئل ٹائم ڈیٹا اور ایئر لائنز اور آن لائن ٹریول پلیٹ فارمز کے ساتھ فعال کوآرڈینیشن کے ذریعے کرایوں پر قریب سے نگرانی جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔
