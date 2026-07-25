جنتر منتر دھرنے سے لے کر دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ تک: ایک ٹائم لائن
مظاہرین نیٹ پیپر لیک معاملےمیں پردھان کے استعفیٰ سے کم کچھ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔بالآخر انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور ہونا پڑا۔
Published : July 25, 2026 at 8:51 PM IST
نئی دہلی: نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج دہلی کے جنتر منتر پر ایک چھوٹے سے دھرنے سے شروع ہوا اور احتساب کا مطالبہ کرنے والی ملک گیر تحریک میں بڑھ گیا۔ آئیے ان اہم سنگ میلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دیا۔
16 مئی 2026: ابھیجیت دیپکے نے کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کو ایک طنزیہ آن لائن پلیٹ فارم کے طور پر لانچ کیا، جس نے سوشل میڈیا پر تیزی سے توجہ حاصل کی۔
6 جون: سی جے پی نے اپنا پہلا احتجاج دہلی کے جنتر منتر پر کیا اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔
20 جون: سی جے پی ایک غیر معینہ مدت کے دھرنے کے لیے جنتر منتر پر واپس آیا، جس سے مسلسل احتجاج شروع ہوا۔
28 جون: موسمیاتی کارکن سونم وانگچک احتجاج میں شامل ہوئے اور اے آئی ایس اے کے چھ طلباء کے ساتھ غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کی۔
18 جولائی: دہلی پولیس نے وانگچک کو احتجاج کے مقام سے ہٹا دیا اور ان کے انشن کے 21 ویں دن انہیں اسپتال منتقل کیا، جس سے بڑے پیمانے پر سیاسی رد عمل شروع ہوا۔
20 جولائی: ایک زبردست احتجاجی مارچ پرتشدد ہو گیا کیونکہ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ بعد میں سی جے پی کے نمائندوں نے مرکزی وزیر جے پی نڈا کے ساتھ بات چیت کا پہلا دور کیا، لیکن احتجاج جاری رہا۔
24 جولائی: سی جے پی رہنماؤں نے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کے ساتھ بات چیت کا دوسرا دور کیا۔ معاوضے اور قانونی مسائل پر بات چیت مثبت رہی، لیکن پارٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ ضروری ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔
25 جولائی: جنتر منتر پر مسلسل احتجاج کے درمیان، مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے مزاحمت کی۔
25 جولائی: جنتر منتر پر جاری احتجاج کے درمیان مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا۔