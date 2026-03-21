خلیج سے برسلز تک: توانائی کے بحران میں بھارت-یورپی یونین تعلقات اہم کیوں
مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کے باعث بھارت اب توانائی کے لیے یورپی یونین کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے ۔
Published : March 21, 2026 at 6:29 AM IST
نئی دہلی: امریکہ-اسرائیل اتحاد اور ایران کے درمیان مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی نے بھارت کی توانائی پالیسی کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے 15-16 مارچ کو برسلز کے دورے کے دوران یورپی یونین کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت اب خلیجی ممالک کے علاوہ دوسرے شراکت داروں کے ساتھ بھی توانائی کے لیے مضبوط تعلقات چاہتا ہے۔
فروری کے آخر میں شروع ہوئے تنازعے کے بعد توانائی کی سپلائی متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس نے بھارت کو یاد دلایا کہ وہ بیرونی توانائی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، اس لیے اب وہ متبادل ذرائع تلاش کر رہا ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ بات چیت میں توانائی کی حفاظت، صاف توانائی، اور بحران سے نمٹنے جیسے اہم موضوعات پر زور دیا گیا۔
وزارت خارجہ کے مطابق ایس جے شنکر نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی جس میں تجارت اور اقتصادی سلامتی کے کمشنر ماروش شیفچووچ بھی شامل ہوئے۔
شنکر نے بھارت-یورپی یونین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، تجارت کو فروغ دینے، دفاعی تعاون، صاف توانائی، اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کو مل کر عالمی مسائل، خاص طور پر مغربی ایشیا کی صورتحال اور اس کے توانائی پر اثرات، پر بات کرنی چاہیے اور سفارتکاری کے ذریعے حل نکالنا چاہیے۔
بھارت دنیا میں تیزی سے بڑھنے والا توانائی استعمال کرنے والا ملک ہے اور اپنی 80 فیصد سے زیادہ تیل کی ضرورت درآمد کرتا ہے، جس کا زیادہ تر حصہ مغربی ایشیا سے آتا ہے۔ اسی لیے یورپی یونین کے ساتھ تعاون بھارت کے لیے نہ صرف فوری مدد بلکہ مستقبل کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔
یورپی یونین قابل تجدید توانائی جیسے شمسی، ہوا، گرین ہائیڈروجن اور کاربن کنٹرول میں دنیا میں آگے ہے۔ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان صاف توانائی اور موسمیاتی شراکت داری 2016 میں شروع ہوئی، جسے 2024 میں مزید فروغ دیا گیا۔ اس کے تحت دونوں مل کر صاف توانائی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔
یہ تعاون ہوا سے بجلی، گیس انفراسٹرکچر، میتھین گیس میں کمی، سرمایہ کاری اور نئی ٹیکنالوجی تک پھیلا ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق، بھارت اور یورپی یونین کے درمیان گرین ٹیکنالوجی، گرین ہائیڈروجن اور نیوکلیئر توانائی میں تعاون کے بڑے مواقع ہیں۔
نئے شنتی ایکٹ کے بعد بھارت میں نیوکلیئر توانائی کے شعبے میں بھی نجی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مغربی ایشیا میں جنگ کی وجہ سے توانائی کی غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی ہے، اس لیے یورپی یونین کے ساتھ تعاون بھارت کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔
آخر میں، یورپی یونین کے ساتھ توانائی تعاون اب بھارت کے لیے ایک انتخاب نہیں بلکہ ضرورت بن چکا ہے، جو اسے فوری، درمیانی اور طویل مدت میں فائدہ دے سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: