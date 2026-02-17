ممبئی میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا شاندار استقبال، مودی سے اہم مذاکرات آج

ETV Bharat / bharat

فڑنویس نے کہا کہ ’ممبئی میں خوش آمدید! فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور خاتون اول بریجیت میکرون کا پرتپاک استقبال ہے‘۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 17, 2026 at 8:17 AM IST

ممبئی: فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون منگل کی صبح سرکاری دورے پر ممبئی پہنچ گئے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مہاراشٹر کے گورنر اچاریہ دیورت اور وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے ممبئی ہوائی اڈے پر فرانسیسی صدر کا خیرمقدم کیا۔

فڑنویس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہاکہ “ممبئی میں خوش آمدید! فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور خاتون اول بریجیت میکرون کا پرتپاک استقبال ہے۔ مہاراشٹر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور کامیاب دورے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے۔”

نائب وزرائے اعلیٰ ایکناتھ شندے اور سنیترا پوار بھی استقبال کے موقع پر موجود تھے۔ بھارت روانگی سے قبل میکرون نے ایکس پر لکھا کہ وہ ممبئی سے نئی دہلی تک تین روزہ دورے پر جا رہے ہیں تاکہ ہند-فرانس اسٹریٹیجک شراکت داری کو مزید وسعت دی جا سکے۔

صدر میکرون 17 سے 19 فروری تک بھارت کے سرکاری دورے پر ہیں۔ یہ ان کا بھارت کا چوتھا جبکہ ممبئی کا پہلا دورہ ہے۔ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر منعقدہ اے آئی امپیکٹ سمٹ میں شرکت کریں گے اور دو طرفہ سربراہی ملاقات بھی ہوگی۔

منگل کی دوپہر جنوبی ممبئی کے لوک بھون میں دونوں رہنما دو طرفہ مذاکرات کریں گے، جہاں دفاع، تجارت، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل تعاون اور نئے ابھرتے شعبوں میں شراکت داری کے فروغ پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ دونوں ممالک علاقائی اور عالمی امور پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔

دورے کے دوران “انڈیا-فرانس ایئر آف انوویشن 2026” کا باضابطہ افتتاح بھی کیا جائے گا، اور دونوں ممالک کے کاروباری رہنماؤں، اسٹارٹ اپس، محققین اور جدت کاروں سے خطاب کیا جائے گا۔ یہ دورہ ہند-فرانس تعلقات کو نئی جہت دینے اور اسٹریٹیجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔

