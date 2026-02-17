ممبئی میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا شاندار استقبال، مودی سے اہم مذاکرات آج
فڑنویس نے کہا کہ ’ممبئی میں خوش آمدید! فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور خاتون اول بریجیت میکرون کا پرتپاک استقبال ہے‘۔
Published : February 17, 2026 at 8:17 AM IST
ممبئی: فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون منگل کی صبح سرکاری دورے پر ممبئی پہنچ گئے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مہاراشٹر کے گورنر اچاریہ دیورت اور وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے ممبئی ہوائی اڈے پر فرانسیسی صدر کا خیرمقدم کیا۔
فڑنویس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہاکہ “ممبئی میں خوش آمدید! فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور خاتون اول بریجیت میکرون کا پرتپاک استقبال ہے۔ مہاراشٹر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور کامیاب دورے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے۔”
En route to India!— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2026
Three days from Mumbai to New Delhi to take our strategic partnership even further.
On board with me: business leaders and the economic, industrial, cultural and digital players who give real, tangible life to the ties between India and France.… pic.twitter.com/k3Q9fSckWs
نائب وزرائے اعلیٰ ایکناتھ شندے اور سنیترا پوار بھی استقبال کے موقع پر موجود تھے۔ بھارت روانگی سے قبل میکرون نے ایکس پر لکھا کہ وہ ممبئی سے نئی دہلی تک تین روزہ دورے پر جا رہے ہیں تاکہ ہند-فرانس اسٹریٹیجک شراکت داری کو مزید وسعت دی جا سکے۔
صدر میکرون 17 سے 19 فروری تک بھارت کے سرکاری دورے پر ہیں۔ یہ ان کا بھارت کا چوتھا جبکہ ممبئی کا پہلا دورہ ہے۔ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر منعقدہ اے آئی امپیکٹ سمٹ میں شرکت کریں گے اور دو طرفہ سربراہی ملاقات بھی ہوگی۔
🇮🇳🇫🇷— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 16, 2026
Bienvenue à Mumbai!
A very warm welcome to the President of France, H.E. Emmanuel Macron and First Lady Brigitte Macron as they arrive in Mumbai!
Maharashtra welcomes you!
Wishing Hon President Macron and the entire French delegation a pleasant stay and a successful… pic.twitter.com/h0CrOc90OG
منگل کی دوپہر جنوبی ممبئی کے لوک بھون میں دونوں رہنما دو طرفہ مذاکرات کریں گے، جہاں دفاع، تجارت، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل تعاون اور نئے ابھرتے شعبوں میں شراکت داری کے فروغ پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ دونوں ممالک علاقائی اور عالمی امور پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔
یہ بھی پڑھیں: فرانس نے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کیا، امریکہ برہم
دورے کے دوران “انڈیا-فرانس ایئر آف انوویشن 2026” کا باضابطہ افتتاح بھی کیا جائے گا، اور دونوں ممالک کے کاروباری رہنماؤں، اسٹارٹ اپس، محققین اور جدت کاروں سے خطاب کیا جائے گا۔ یہ دورہ ہند-فرانس تعلقات کو نئی جہت دینے اور اسٹریٹیجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔