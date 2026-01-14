لداخ میں لاپتہ نوجوانوں کو چار دن بعد ڈھونڈ نکالا گیا، جانیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا
آگرہ کے چار دوست چھ جنوری کو لداخ گھومنے گئے تھے۔ نو جنوری کو ان کا اپنے گھر والوں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔
Published : January 14, 2026 at 11:04 AM IST
آگرہ: آترپردیش کے آگرہ کے رہنے والے چار نوجوان لیہہ-لداخ کی سیر کرنے گئے تھے۔ اسی دوران 9 جنوری کو لداخ کی پینگونگ جھیل کے پاس سے یہ نوجوان لاپتہ ہوگئے۔ فوج اور لداخ پولیس نے تلاشی مہم چلائی اور 13 جنوری کو انہیں ڈھونڈ نکالا۔ چاروں نوجوان محفوظ اور صحت مند ہیں۔ ان کی برآمدگی کے بعد آگرہ میں ان کے اہل خانہ نے راحت کی سانس لی۔
چاروں نوجوان کیسے ملے
آگرہ کے رہنے والے یہ چاروں نوجوان باہم دوست ہیں۔ یہ سبھی ایک ساتھ مشرقی لداخ میں پینگونگ جھیل گھومنے گئے تھے۔ وہ واپس آتے ہوئے لاپتہ ہو گئے۔ اہل خانہ نے آگرہ کی پولیس انتظامیہ اور وزارت داخلہ سے انہیں ڈھونڈنے کی اپیل کی۔ اس کے بعد فوج اور لداخ پولیس نے سرچ آپریشن شروع کیا اور چاروں دوستوں منگل کی دیر ڈھونڈ نکالا۔ آگرہ کمشنریٹ پولیس اور اہل خانہ کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے۔
اے سی پی صدر عمران احمد نے بتایا کہ چاروں دوست محفوظ اور صحت مند پائے گئے ہیں اور وہ ویڈیو کال کے ذریعے اپنے اہل خانہ سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔ چاروں اس وقت لداخ کے نیوما پولیس اسٹیشن میں محفوظ ہیں۔ ان کے اہل خانہ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد پولیس بدھ کو چاروں دوستوں کو لیہہ میں ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دے گی۔ اس کے بعد وہ دہلی کے راستے آگرہ واپس آئیں گے۔
9 جنوری کو لاپتہ
اے سی پی صدر نے بتایا کہ صدر تھانہ حلقے کے مادھو نگر کے رہنے والے شیوم چودھری، شودھانشو فوجدار، جیویر چودھری اور یش متل دوست باہم دوست ہیں۔ وہ چھ جنوری 2026 کو آگرہ سے لداخ جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ گلمرگ اور سونمرگ کے راستے پینگونگ جھیل پہنچے۔ 9 جنوری کی شام 5:30 بجے کے قریب، چاروں دوستوں نے اپنے گھر والوں کو وہاں منظر دکھانے کے لیے ویڈیو کال کی۔ اس کے بعد خراب موسم کی وجہ سے نیٹ ورک بند ہو گیا، اور ان کا اپنے اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔
اس کے بعد چاروں کے اہل خانہ پریشان ہوگئے۔ بعد ازاں شیوم کے والد رام چودھری نے صدر پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی۔ انہوں نے آگرہ کے ایم پی، ایم ایل اے اور سابق ایم ایل اے سے بھی رابطہ کیا۔ اس کے بعد چاروں دوستوں کے لاپتہ ہونے کی جانکاری وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے ساتھ شیئر کی اور مدد کی درخواست کی۔ اس اطلاع کی بنیاد پر فوج نے جانکاری اکٹھی کرنے کے بعد تلاشی مہم شروع کی۔
13 جنوری کو چاروں کا پتہ لگا لیا گیا
چاروں دوستوں کی کار کی آخری لوکیشن منالی کی طرف جا رہی تھی۔ کار کا مقام وہسکی نالہ کے آس پاس تھا جس میں ڈیبرنگ کا علاقہ بھی شامل تھا۔ فوج اور لداخ پولیس نے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ تلاشی کے دوران، پولیس ٹیم نے سیٹلائٹ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے چاروں دوستوں کی گاڑی کی لوکیشن کا درست پتہ لگایا۔ کار لیہہ سے 125 کلومیٹر دور منالی روڈ کے قریب پانگ میں پائی گئی۔ اس کے بعد فوج اور لداخ پولیس کی ٹیم نے چاروں دوستوں کی کار کا پتہ لگا لیا۔
دو راتیں کار میں گزاریں
چاروں دوستوں نے اپنے اہل خانہ اور آگرہ پولیس کو بتایا کہ وہ کار سے سفر کر رہے تھے۔ آگے جا کر سڑک بلاک تھی۔ گاڑی سڑک سے پھسل کر 20 فٹ گہری کھائی میں چلی گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ انتہائی سردی اور برف باری ہو رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے دو راتیں کار کے اندر ہیٹر چلا کر گزاریں۔ اس سے کار کا ایندھن ختم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مدد کی تلاش میں 15-20 کلومیٹر پیدل چل کر ایک جھونپڑی میں پناہ لی۔ بعد میں پولیس اور فوج کی ٹیمیں ان تک پہنچ گئیں۔
