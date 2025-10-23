دہلی کے روہنی میں بڑا انکاؤنٹر، بہار کے 'سگما گینگ' کے چار مطلوب گینگسٹر ہلاک
پولیس کے مطابق مارے گئے افراد بدنام زمانہ ’سگما گینگ‘ سے وابستہ تھے اور بہار انتخابات سے قبل دہشت پھیلانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔
Published : October 23, 2025 at 12:10 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت دہلی کے روہنی علاقے میں جمعرات کی صبح دہلی پولیس کی کرائم برانچ اور بہار پولیس کی مشترکہ ٹیم کے ساتھ تصادم میں بہار کے چار مطلوب بدمعاش مارے گئے۔ پولیس کے مطابق مارے گئے چاروں مجرم بہار کے بدنام زمانہ ’سگما گینگ‘ سے وابستہ تھے اور بہار اسمبلی انتخابات سے قبل ریاست میں بڑے پیمانے پر دہشت پھیلانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔
دہلی پولس کی کرائم برانچ اور بہار پولس کی ایک خصوصی ٹیم نے یہ مشترکہ آپریشن انٹیلی جنس کی بنیاد پر کیا۔ ٹیم کو روہنی میں بدمعاشوں کے چھپے ہونے کی درست اطلاع ملی تھی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ جیسے ہی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر انہیں ہتھیار ڈالنے کو کہا تو انہوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کردی۔ پولیس نے اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں چار بدمعاش شدید زخمی ہوگئے جنہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گئے۔
مارے گئے افراد کی شناخت رنجن پاٹھک (25) بملیش مہتو (25)، منیش پاٹھک (33) اور امن ٹھاکر (21) کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے رنجن پاٹھک کو گروہ کا سرغنہ قرار دیا ہے جو قتل، بھتہ خوری اور ڈکیتی سمیت متعدد سنگین جرائم میں مطلوب تھا۔
متعدد غیر قانونی اسلحہ برآمد
اس مشترکہ آپریشن کے بعد دہلی پولیس اور بہار پولیس نے ایک اہم کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے جائے وقوع سے ایک جگانہ پستول سمیت متعدد غیر قانونی اسلحہ اور بھاری مقدار میں گولہ بارود برآمد کر لیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ تصادم تقریباً 15 منٹ تک جاری رہا، اور بدمعاشوں کی فائرنگ سے متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جو اس وقت زیر علاج ہیں۔
دونوں ریاستوں کی پولیس نے اس آپریشن کو بین ریاستی ہم آہنگی کی بہترین مثال قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان بدمعاشوں کی ہلاکت کا بہار اور دہلی-این سی آر میں منظم جرائم پر بڑا اثر پڑے گا اور کئی سازشوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ پولیس اب ان کے دیگر ساتھیوں پکڑنے اور ان کے مجرمانہ نیٹ ورک کی شناخت کے لیے مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
انکاؤنٹر میں مارے گئے افراد کے نام
1۔ رنجن پاٹھک، ولد منوج پاٹھک، ساکن گاؤں ملہائی، سرسند تھانہ، سیتامڑھی ضلع، بہار، عمر 25 سال
2۔ بملیش مہتو عرف بملیش ساہنی، ولد سکھلا دیوی، ساکن رتن پور، باجپتی تھانہ، سیتامڑھی ضلع، بہار، عمر 25 سال
3۔ منیش پاٹھک ولد اروند پاٹھک، ساکن گاؤں ملہائی، سرسند تھانہ، سیتامڑھی ضلع، بہار، عمر 33 سال
4۔ امن ٹھاکر، ولد سنجیو ٹھاکر، ساکن گاؤں شیر پور، کراول نگر، دہلی، عمر 21 سال
