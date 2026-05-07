ممبئی میں ایک ہی خاندان کے چار افراد کی ہوئی تھی موت، تربوز کے نہیں چوہے کے زہر سے ہلاک ہوئے
Published : May 7, 2026 at 10:20 PM IST
ممبئی: جنوبی ممبئی کے پیدھونی علاقے میں گزشتہ ماہ چوہے کا زہر کھانے سے ایک خاندان کے چار افراد کی موت ہوگئی، یہ بات ایک عہدیدار نے جمعرات کو بتائی۔ خاندان کے چار افراد تربوز کھانے سے نہیں مرے، جیسا کہ خیال کیا جاتا تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ ماہرین نے متوفی کے اندرونی اعضاء کا معائنہ کیا، عبداللہ دوکاڈیا، ان کی بیوی نسرین اور ان کی بیٹیوں عائشہ اور زینب میں زنک فاسفائیڈ کے نشانات پائے گئے۔ یہ کیڑے مار دوا بنیادی طور پر چوہوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ خاندان کے چار افراد تربوز کھانے سے نہیں مرے، جیسا کہ مانا جاتا تھا۔ "تاہم، یہ واضح نہیں ہے کہ چوہے کا زہر غلطی سے کھایا گیا تھا (یا جان بوجھ کر)۔ ابھی تک، ہمیں کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملی کہ پورے خاندان نے اتنا سخت قدم کیوں اٹھایا ہوگا،" انہوں نے کہا جے جے مارگ پولس تھانہ اس معاملے کی مزید تفتیش کر رہا ہے، ان نے خاندان کے افراد اور پڑوسیوں کے بیانات درج کر لیے ہیں۔
ڈوکاڈیا خاندان نے 25 اپریل کی رات رشتہ داروں کے لیے ایک چھوٹی پارٹی کا اہتمام کیا۔ مہمانوں کے جانے کے چند گھنٹے بعد، تقریباً 1 بجے، خاندان کے چاروں افراد نے تربوز کھائے۔
تھوڑی دیر بعد، انہیں شدید الٹی اور اسہال کا سامنا کرنا شروع ہو گیا اور انہیں فوری طور پر مقامی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں سے انہیں سرکاری جے جے ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔ تاہم علاج کے دوران چاروں کی موت ہوگئی۔