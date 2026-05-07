ETV Bharat / bharat

ممبئی میں ایک ہی خاندان کے چار افراد کی ہوئی تھی موت، تربوز کے نہیں چوہے کے زہر سے ہلاک ہوئے

خاندان نے 25 اپریل کی رات رشتہ داروں کے لیے ایک چھوٹی پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔

ممبئی میں ایک ہی خاندان کے چار افراد کی ہوئی تھی موت، تربوز کے نہیں چوہے کے زہر سے ہلاک ہوئے
ممبئی میں ایک ہی خاندان کے چار افراد کی ہوئی تھی موت، تربوز کے نہیں چوہے کے زہر سے ہلاک ہوئے (Representational Image: IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 7, 2026 at 10:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ممبئی: جنوبی ممبئی کے پیدھونی علاقے میں گزشتہ ماہ چوہے کا زہر کھانے سے ایک خاندان کے چار افراد کی موت ہوگئی، یہ بات ایک عہدیدار نے جمعرات کو بتائی۔ خاندان کے چار افراد تربوز کھانے سے نہیں مرے، جیسا کہ خیال کیا جاتا تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ ماہرین نے متوفی کے اندرونی اعضاء کا معائنہ کیا، عبداللہ دوکاڈیا، ان کی بیوی نسرین اور ان کی بیٹیوں عائشہ اور زینب میں زنک فاسفائیڈ کے نشانات پائے گئے۔ یہ کیڑے مار دوا بنیادی طور پر چوہوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ خاندان کے چار افراد تربوز کھانے سے نہیں مرے، جیسا کہ مانا جاتا تھا۔ "تاہم، یہ واضح نہیں ہے کہ چوہے کا زہر غلطی سے کھایا گیا تھا (یا جان بوجھ کر)۔ ابھی تک، ہمیں کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملی کہ پورے خاندان نے اتنا سخت قدم کیوں اٹھایا ہوگا،" انہوں نے کہا جے جے مارگ پولس تھانہ اس معاملے کی مزید تفتیش کر رہا ہے، ان نے خاندان کے افراد اور پڑوسیوں کے بیانات درج کر لیے ہیں۔

ڈوکاڈیا خاندان نے 25 اپریل کی رات رشتہ داروں کے لیے ایک چھوٹی پارٹی کا اہتمام کیا۔ مہمانوں کے جانے کے چند گھنٹے بعد، تقریباً 1 بجے، خاندان کے چاروں افراد نے تربوز کھائے۔

تھوڑی دیر بعد، انہیں شدید الٹی اور اسہال کا سامنا کرنا شروع ہو گیا اور انہیں فوری طور پر مقامی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں سے انہیں سرکاری جے جے ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔ تاہم علاج کے دوران چاروں کی موت ہوگئی۔

TAGGED:

FOUR MEMBERS OF A FAMILY DIED
RAT POISON CAUSE OF DEATH
چوہے کے زہر سے ہلاک ہوئے
ABDULLAH DOKADIA ANF FAMILY
DEATH IN MUMBAI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.