سابق نائب صدر جگدیپ دھنکھر دو بار بیہوش ہونے کے بعد ایمس دہلی میں داخل کرائے گئے
سابق نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ کو اچانک دہلی کے ایمس میں داخل کرایا گیا ہے۔ اس وقت ان کا علاج جاری ہے۔
Published : January 12, 2026 at 8:25 PM IST
نئی دہلی: سابق نائب صدر جگدیپ دھنکھر کو بیہوش ہونے کے بعد دہلی ایمس میں داخل کرایا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سابق نائب صدر جگدیپ دھنکھر کو پیر کے روز آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمس) میں ایم آر آئی کرانے کے لیے داخل کرایا گیا جب وہ گزشتہ ہفتے دو بار بیہوش ہو گئے۔ 10 جنوری کو جب وہ واش روم گئے تو وہ بیہوش ہو گئے تھے۔
ایمس میڈیا سیل کی انچارج پروفیسر ریما دادا نے کہا کہ وہ آج چیک اپ کے لیے ایمس آئی تھیں جب ڈاکٹروں نے انھیں مشورہ دیا اور اصرار کیا کہ انھیں ٹیسٹ کے لیے داخل کیا جائے۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سابق نائب صدر کو اس طرح کے بیہوشی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اس سے قبل، نائب صدر کے طور پر اپنے دور میں، وہ کچھ، گجرات، اتراکھنڈ، کیرالہ اور دہلی میں عوامی تقریبات کے دوران اچانک کئی بار بیہوش ہو چکے ہیں۔ جگدیپ دھڑک نے صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے گزشتہ سال 21 جولائی کو نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
صدر کے نام اپنے استعفیٰ خط میں، دھنکھر نے لکھا، "اپنی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے اور اپنے ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے، میں آئین کے آرٹیکل 67(A) کے تحت نائب صدر جمہوریہ ہند کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔" اس کے بعد نائب صدر کے عہدے کے لیے دوبارہ انتخاب ہوا، جس میں سی پی رادھا کرشنن منتخب ہوئے۔