سابق مرکزی وزیر محسنہ قدوائی کا انتقال، سیاسی سفر پر ایک نظر
Published : April 8, 2026 at 11:18 AM IST
میرٹھ: کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر محسنہ قدوائی کا دہلی میں انتقال ہو گیا۔ محسنہ قدوائی نے بدھ کو 94 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔
وہ بنیادی طور پر اتر پردیش کے بارہ بنکی کی رہنے والی تھیں، تاہم میرٹھ سے دو بار رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئیں۔ بعد ازاں انہوں نے سدھارتھنگر کی ڈومریاگنج لوک سبھا سیٹ سے بھی الیکشن لڑا۔
سینئر صحافی شاداب رضوی کا کہنا ہے کہ محسنہ کانگریس پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے براہ راست رابطے میں رہتی تھیں۔ محسنہ قدوائی نے اتر پردیش اور مرکزی حکومت میں کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کافی کام کیا۔
کانگریس کے دور اقتدار میں وزیر کی حیثیت سے کئی اہم عہدوں پر فائز رہنے اور پارٹی کو مضبوط کرنے والی محسنہ قدوائی کا میرٹھ سے گہرا تعلق تھا۔ وہ میرٹھ سے دو بار منتخب ہو کر لوک سبھا گئیں گئیں۔
راہل گاندھی کا اظہار تعزیت
اس خبر پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی کی سینئر سیاست دان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ "سابق مرکزی وزیر اور سابق ایم پی محسنہ قدوائی جی کے انتقال کی خبر انتہائی دل شکن ہے۔ وہ کانگریس پارٹی کی ایک انتہائی سینئر اور وفادار رہنما تھیں، جن کی پوری زندگی عوامی خدمت کے لیے وقف رہی۔ اپنی سادگی، نرمی اور باوقار سیاسی کامیابی سے انہوں نے ملک کی خواتین کی کئی نسلوں کو متاثر کیا۔ اس دکھ کی گھڑی میں میں ارکان خاندان اور ان کے حامیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔"
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद मोहसिना किदवई जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 8, 2026
वे कांग्रेस पार्टी की एक अत्यंत वरिष्ठ और वफ़ादार नेता थीं, जिनका पूरा जीवन जनसेवा का उदाहरण रहा है। अपनी सादगी, सौम्यता और गरिमापूर्ण राजनीतिक सफलता से उन्होंने देश की महिलाओं की कई पीढ़ियों… pic.twitter.com/jk1umtTLHc
سیاسی سفر پر ایک نظر
انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں میں کئی اہم وزارتوں میں ذمہ داریاں نبھائیں۔ وہ کانگریس پارٹی کی طاقتور لیڈروں میں شمار ہوتی تھیں۔
یکم جنوری سنہ 1932 کو بارہ بنکی، اتر پردیش میں پیدا ہونے والی محسنہ قدوائی نے چھوٹی عمر میں ہی عوامی زندگی میں قدم رکھا۔ انہوں نے قومی سطح کی سیاست میں اپنے سفر کا آغاز میرٹھ سے کیا۔
میرٹھ سے دو بار رکن پارلیمنٹ منتخب
محسنہ قدوائی پہلی بار 1980 میں میرٹھ سے لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئی۔ اس الیکشن میں انہوں نے کل ڈالے گئے ووٹوں میں 62.29 فیصد ووٹ حاصل کیے اور جے این پی (ایس) کے ہریش پال کو شکست دی۔
بعد ازاں سال 1984 میں انہوں نے دوبارہ لوک سبھا انتخابات جیت درج کی۔ اس بار انہوں نے ایل کے ڈی کے منظور احمد کو شکست دی۔ حالانکہ کانگریس کی سینئر لیڈر قدوائی کو سیاست میں شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ میرٹھ میں دو بار الیکشن میں ناکام ہوئیں۔ 1989 کے لوک سبھا انتخابات میں انہیں جنتا دل کے ہریش پال نے شکست دی۔
ڈومریاگنج لوک سبھا سیٹ سے بھی الیکشن لڑیں
اس کے باوجود کانگریس نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اگلی بار 1991 کے لوک سبھا انتخابات میں انہیں سدھارتھنگر کی ڈومریاگنج (حلقہ نمبر 60) سے لوک سبھا کا ٹکٹ دیا۔ تاہم اس بار بھی اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا جہاں محسنہ قدوائی کو بی جے پی امیدوار امرپال سنگھ نے شکست دے دی۔
بعد ازاں، انہوں نے سال 2004 سے سال 2016 تک چھتیس گڑھ سے راجیہ سبھا (ایوان بالا) کی رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور قومی سطح پر قانون سازی کے مباحثوں اور پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کیا۔
مرکزی کابینہ میں کئی اہم قلمدان سنبھالے
اپنے سیاسی کریئر کے دوران، قدوائی نے وزرائے اعظم اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے دور حکومت میں مرکزی کابینہ میں وزیر دیہی ترقیات، وزیر صحت اور خاندانی بہبود، وزیر ٹرانسپورٹ، وزیرِ شہری ترقیات سمیت کئی اہم قلمدان سنبھالے۔
کانگریس کے تنظیمی ڈھانچے میں بھی اہم رول نبھایا
قدوائی انڈین نیشنل کانگریس کے اندر ایک قابل احترام رہنما تھیں۔ انہوں نے کانگریس ورکنگ کمیٹی (سی ڈبلیو سی) میں بھی اہم خدمات انجام دیں، جو پارٹی کی اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارہ ہے۔
وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) کے جنرل سکریٹری کے عہدے پر فائز رہیں، حکمت عملی، تنظیم اور نوجوان کارکنوں کی رہنمائی میں کلیدی کردار ادا کیا۔
اس کی خود نوشت "مائی لائف ان انڈین پولیٹکس" اس کے تجربات اور عشروں کی عوامی خدمات کی تفصیل فراہم کرتی ہے۔ قدوائی کی شادی خلیل آر قدوائی سے ہوئی تھی اور ان کی تین بیٹیاں ہوئیں۔