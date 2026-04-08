سابق مرکزی وزیر محسنہ قدوائی کو سپرد خاک کر دیا گیا، آخری رسومات میں راہول گاندھی بھی ہوئے شامل

سابق مرکزی وزیر محسنہ قدوائی کو سپرد خاک کر دیا گیا، آخری رسومات میں راہول گاندھی بھی ہوئے شامل
سینئر لیڈران سابق مرکزی وزیر محسنہ قدوائی کے انتقال پر ان کی رہائش گاہ پر گئےاور ان کی موت کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔
Published : April 8, 2026 at 8:55 PM IST
نئی دہلی/نوئیڈا: کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر محسنہ قدوائی کا 94 سال کی عمر میں نوئیڈا کے میٹرو اسپتال میں انتقال ہوگیا۔ وہ طویل عرصے سے عمر سے متعلقہ بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ محسنہ قدوائی کی موت ایک سیاسی دور کے خاتمے کی علامت ہے۔ ان کے آخری دیدار کے لیے آنے والے مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے ان کی موت کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے، کانگریس کی قومی ترجمان سپریہ شرینیت، کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید، رام پور سے سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی اور دیگر کئی سرکردہ لیڈران انہیں آخری عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچے۔
راہول گاندھی نے جنازے میں شرکت کی۔
نماز جنازہ کے بعد انہیں تدفین کے لیے قبرستان لایا گیا، جہاں راہل گاندھی نے شرکت کی۔ انہوں نے آدھے گھنٹے سے زیادہ قبرستان میں گزارا، جہاں وہ محسنہ قدوائی کی تدفین کے بعد روانہ ہوئے۔
کانگریس میں نئی جان پھونکی: محسنہ قدوائی 1 جنوری 1932 کو بارہ بنکی، اتر پردیش میں پیدا ہوئیں۔ ان کا سیاسی سفر منفرد تھا۔ محسنہ قدوائی کی شخصیت سیاست اور فن کا امتزاج تھی۔ ان کے کیریئر کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ وہ ان چند رہنماؤں میں سے ایک تھیں جنہوں نے جواہر لعل نہرو، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی اور سونیا گاندھی کے ساتھ مل کر کام کیا۔ 1978 کے اعظم گڑھ ضمنی انتخاب میں ان کی جیت نے کانگریس پارٹی میں نئی جان ڈال دی، جو ایمرجنسی کے بعد تباہ ہو گئی تھی۔
محسنہ قدوئی نے کئی بڑی وزارتوں کا مؤثر طریقے سے انتظام کیا: انہوں نے اہم وزارتوں جیسے کہ ریلوے، صحت اور سول ایوی ایشن کو مہارت سے سنبھالا۔ یہاں تک کہ سیاست کی ہلچل کے درمیان، اردو شاعری سے ان کی محبت اور تنہائی میں لکھنے کی عادت نے انہیں دوسرے رہنماؤں سے الگ کر دیا۔ ان کی بڑی کامیابیوں میں میرٹھ اور اعظم گڑھ سے لوک سبھا انتخابات میں ان کی جیت تھی۔ وہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی رکن اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کی طویل مدتی رکن تھیں۔ انہوں نے اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا اور مرتے دم تک پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے وقف رہی۔ ان کے انتقال سے سیاسی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس موقع پر سپریا شرینتیت نے محسنہ کے ساتھ اپنے خاندانی تعلقات کو یاد کرتے ہوئے اسے ایک مضبوط رہنما قرار دیا اور کہا، "ان کے ساتھ میرا رشتہ میرے والد کے زمانے سے ہے۔ انہوں نے مجھ پر وہی پیار دیا جیسا کہ وہ میرے والد پر نچھاور کرتی تھی۔"