ایرانی مرنے کے لیے تیار ہیں، امریکی مرنا نہیں چاہتے: سابق را چیف کا تجزیہ
سابق را چیف وکرم سود کا کہنا ہے کہ ایران نے ہمارے اتحادیوں کے لیے جنگ کو مشکل بنا دیا ہے۔
Published : March 6, 2026 at 4:22 PM IST
نئی دہلی: بھارت کے سراغ رساں ادارے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یا راء کے سابق سربراہ وکرم سود کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران پر کیے حملے میں اپنی حکمت عملی کھو چکا ہے اور یہ جنگ ابتدائی اندازوں کے برعکس مختصر مدت میں ختم ہونے کے بجائے زیادہ دیر تک جاری رہ سکتی ہے۔
خبر رساں ادارے اے این آئی کے ساتھ گفتگو میں وکرم سود نے کہا کہ یہ جنگ طول پکڑ سکتی ہے کیونکہ امریکیوں کا ابتدائی خیال تھا کہ وہ آئیں گے، تباہی پھیلائیں گے اور چلے جائیں گے لیکن ایرانی ایک الگ قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں۔
#WATCH | Delhi | On US-Israel vs Iran conflict, former R&AW Chief Vikram Sood says, “It’s difficult to say how long it will take, but I think it would last longer than what the Americans thought it would because they were hoping for a short, sharp strike and out. But, the… pic.twitter.com/smN0EBCOsu— ANI (@ANI) March 6, 2026
جنگ کب تک چلے گی امریکیوں نے غلط اندازہ لگایا
وکرم سود نے کہا کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ جنگ کب تک چلے گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ دیر تک کے لیے چل سکتی ہے جس کا اندازہ امریکیوں نے لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اتحادیوں کے لیے جنگ کو مشکل بنا دیا ہے۔
امریکہ، اتحادیوں کی صلاحیتوں کو تباہ کر رہا ایران
ایرانی ایک نیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق کھیل رہے ہیں۔ وہ امریکہ کے اتحادیوں اور ان کی صلاحیتوں کو تباہ کررہے ہیں۔ جس سے ان اتحادیوں میں امریکہ کے خلاف ایک بے چینی پھیل رہی ہے۔
موت سے ڈرتے ہیں امریکی
یہ یاد رکھیے کہ ایرانی مرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں۔ اس کے برعکس امریکی، ایران کی سرزمین پر مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امریکی اپنے ملک میں تابوت پہنچنے کے خیال سے ہی حواس باختہ ہیں۔ اسی لیے امریکی اس جنگ کو صرف ہوائی حملوں یا میزائل حملوں تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں۔
زیادہ دیر تک چل سکتی ہے جنگ
ان کے مطابق اس حکمت عملی سے فوری طور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے یہ جنگ ابتدائی اندازوں کے برعکس زیادہ دیر تک چل سکتی ہے۔ سابق را چیف وکرم سود کا کہنا ہے کہ ایران نے ہمارے اتحادیوں کے لیے جنگ کو مشکل بنا دیا ہے۔