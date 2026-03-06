ETV Bharat / bharat

ایرانی مرنے کے لیے تیار ہیں، امریکی مرنا نہیں چاہتے: سابق را چیف کا تجزیہ

سابق را چیف وکرم سود کا کہنا ہے کہ ایران نے ہمارے اتحادیوں کے لیے جنگ کو مشکل بنا دیا ہے۔

سابق را چیف کا تجزیہ (ANI Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 6, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
نئی دہلی: بھارت کے سراغ رساں ادارے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یا راء کے سابق سربراہ وکرم سود کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران پر کیے حملے میں اپنی حکمت عملی کھو چکا ہے اور یہ جنگ ابتدائی اندازوں کے برعکس مختصر مدت میں ختم ہونے کے بجائے زیادہ دیر تک جاری رہ سکتی ہے۔

خبر رساں ادارے اے این آئی کے ساتھ گفتگو میں وکرم سود نے کہا کہ یہ جنگ طول پکڑ سکتی ہے کیونکہ امریکیوں کا ابتدائی خیال تھا کہ وہ آئیں گے، تباہی پھیلائیں گے اور چلے جائیں گے لیکن ایرانی ایک الگ قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں۔

جنگ کب تک چلے گی امریکیوں نے غلط اندازہ لگایا

وکرم سود نے کہا کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ جنگ کب تک چلے گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ دیر تک کے لیے چل سکتی ہے جس کا اندازہ امریکیوں نے لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اتحادیوں کے لیے جنگ کو مشکل بنا دیا ہے۔

امریکہ، اتحادیوں کی صلاحیتوں کو تباہ کر رہا ایران

ایرانی ایک نیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق کھیل رہے ہیں۔ وہ امریکہ کے اتحادیوں اور ان کی صلاحیتوں کو تباہ کررہے ہیں۔ جس سے ان اتحادیوں میں امریکہ کے خلاف ایک بے چینی پھیل رہی ہے۔

ریسرچ اینالیسس ونگ (File Photo)

موت سے ڈرتے ہیں امریکی

یہ یاد رکھیے کہ ایرانی مرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں۔ اس کے برعکس امریکی، ایران کی سرزمین پر مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امریکی اپنے ملک میں تابوت پہنچنے کے خیال سے ہی حواس باختہ ہیں۔ اسی لیے امریکی اس جنگ کو صرف ہوائی حملوں یا میزائل حملوں تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں۔

زیادہ دیر تک چل سکتی ہے جنگ

ان کے مطابق اس حکمت عملی سے فوری طور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے یہ جنگ ابتدائی اندازوں کے برعکس زیادہ دیر تک چل سکتی ہے۔ سابق را چیف وکرم سود کا کہنا ہے کہ ایران نے ہمارے اتحادیوں کے لیے جنگ کو مشکل بنا دیا ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

