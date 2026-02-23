مغربی بنگال کے سینئر رہنما اور سابق ریلوے وزیر مکل رائے کا انتقال
بنگال کی سیاست کے چانکیہ کے نام سے مشہور مکل رائے 72 برس کے تھے۔ اہل خانہ نے ان کی موت کا اعلان کیا ہے۔
Published : February 23, 2026 at 8:59 AM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کے بزرگ رہنما اور سابق ریلوے وزیر مکل رائے کا اتوار کی رات دیر گئے انتقال ہو گیا۔ وہ گذشتہ کچھ دنوں سے کولکاتا کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے جہاں انہوں نے آخری سانس لی۔ مکل رائے 72 سال کے تھے۔ اس کے اہل خانہ نے اس کی موت کا اعلان کیا۔ مکل رائے کی وفات سے سیاسی حلقوں میں صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے۔
مکل رائے بنگالی سیاست کے چانکیہ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز بائیں بازو کے کیمپ سے کیا، لیکن بائیں بازو کے کیمپ میں ان کا قیام بہت کم رہا۔ شمالی 24 پرگنہ کے کانگریس لیڈر مرنل سنگھرائی نے انہیں پارٹی میں لایا۔ مکل نے کانگریس میں اپنا سفر چھاتر پریشد میں شامل ہو کر سفر شروع کیا۔ تبھی سے وہ ممتا بنرجی کے قریب رہے۔
Former Railway Minister and TMC leader Mukul Roy passed away at 1:30 am last night due to a cardiac arrest at Apollo Hospital in Salt Lake, Kolkata, his son Subhranshu Roy confirms.— ANI (@ANI) February 23, 2026
(file pic) pic.twitter.com/LdjAMPXqAH
کانگریس کی سابق لیڈر ممتا بنرجی نے 1990 کی دہائی کے آخر میں ترنمول کانگریس کے نام سے ایک نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کی اپوزیشن لیڈر ممتا نے مکل اور چند دیگر لوگوں کے ساتھ ایک نئی پارٹی بنانے کا منصوبہ بنایا۔ مکل، اتین گھوش اور تموناش گھوش سمیت نو لیڈروں نے نئی پارٹی ترنمول کانگریس بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دی۔ ممتا اس وقت سرکاری طور پر ترنمول کانگریس کی رکن نہیں تھیں۔ وہ بعد میں رکن بنیں۔
یو پی اے-2 حکومت میں بنے وزیر
اس کے بعد سے سال 2017 میں مکل ترنمول کانگریس کا حصہ بن گئے۔ سال 2009 میں وہ یو پی اے-2 حکومت میں جہاز رانی کے وزیر مملکت بنے۔ پھر سال 2011 کے اسمبلی انتخابات میں ترنمول کانگریس کی جیت کے بعد ممتا بنرجی وزیر اعلیٰ بنیں۔ دنیش ترویدی نے ان سے ریلوے کی وزارت سنبھالا۔ بعد میں دنیش کو ریلوے کرایوں میں اضافے سے عدم اطمینان کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کے بعد مکل رائے ریلوے کے وزیر بنے۔
سال 2017 میں بی جے پی میں شامل
سال 2017 میں درگا پوجا کے پانچویں دن مکل رائے نے نظام پیلس میں ایک پریس کانفرنس میں ترنمول کانگریس سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ پوجا ختم ہونے کے بعد سابق وزیر ریل نے اپنی راجیہ سبھا کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ مکل کے بی جے پی میں شامل ہونے کی قیاس آرائیاں کئی مہینوں سے جاری تھیں۔ آخر کار تین نومبر سال 2017 کو وہ دہلی میں بی جے پی کے مرکزی دفتر گئے اور پارٹی کی رکنیت اختیار کی۔
مکل رائے جون 2021 تک بی جے پی میں رہے۔ مکل پہلی بار کرشنا نگر نارتھ سیٹ سے ترنمول امیدوار کوشانی مکھرجی کو شکست دے کر ایم ایل اے بنے تھے۔ تاہم، اس الیکشن میں بی جے پی کی شکست کے بعد انہوں نے پارٹی بدل لی اور ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے۔ تاہم، مکل اس کے بعد سے سیاست میں زیادہ سرگرم نہیں تھے۔
مزید پڑھیں:
Mamata Banerjee And Mukul Roy ممتا بنرجی کے ساتھ ایک بار پھر مکل رائے نظر آئے
Mukul Roy Membership بنگال بی جے پی مکل رائے کی اسمبلی کی رکنیت معطل کرنے کے حق میں
Mukul Roy Resigns as PAC Chairman: مکل رائے نے پی اے سی چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دیا