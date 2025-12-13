ETV Bharat / bharat

پاکستان کے ساتھ خفیہ معلومات شیئر کرنے پر سابق آئی اے ایف کا افسر گرفتار

ملزم کی شناخت کولندر شرما کے طور پر ہوئی ہے جو آسام کے تیز پور کا رہنے والا ہے۔

پاکستان کے ساتھ خفیہ معلومات شیئر کرنے پر سابق آئی اے ایف کا افسر گرفتار
پاکستان کے ساتھ خفیہ معلومات شیئر کرنے پر سابق آئی اے ایف کا افسر گرفتار (Image: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 13, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

تیز پور (آسام): آسام میں سونیت پور پولیس نے ہندوستانی فضائیہ کے ایک ریٹائرڈ جونیئر وارنٹ آفیسر کو مبینہ طور پر پاکستانی جاسوسی نیٹ ورک سے منسلک افراد کے ساتھ دفاع سے متعلق حساس معلومات شیئر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔

ملزم کی شناخت تیز پور کے رہنے والے کولندر شرما کے طور پر کی گئی ہے۔ اسے قابل اعتماد انٹیلی جنس ان پٹ کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ سونیت پور کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ہریچرن بھومیج نے جمعہ کو یہ جانکاری دی۔

پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ملزمان نے حساس دستاویزات اور معلومات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بالخصوص واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کی تھیں۔ مبینہ طور پر اس کا موبائل فون مشتبہ پاکستانی جاسوسوں کے ساتھ بات چیت اور ڈیٹا کا تبادلہ دکھاتا ہے۔ تاہم، معلومات کے تبادلے کا صحیح وقت ابھی تک معلوم نہیں ہے۔

پولیس نے شرما کا موبائل فون اور لیپ ٹاپ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جسے فارنسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ تفتیش کاروں نے پایا کہ کچھ ڈیٹا کو حذف کر دیا گیا ہے، جس کے لیے تفصیلی فرانزک تجزیہ کی ضرورت ہے۔

تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 147، 148، 152، 238، اور 61 (2) کے تحت تیز پور صدر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے، ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔

شرما نے 2002 میں ریٹائر ہونے سے پہلے سلونی باڑی، تیز پور میں ہندوستانی فضائیہ کے اڈے پر ایک وارنٹ افسر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ تیز پور کے پٹیا سبوری علاقے کا رہنے والا ہے۔

پولیس نے واضح کیا کہ اگرچہ ابھی تک اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ شرما کے پاکستان سے براہ راست روابط ہیں، شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جاسوسی ایجنٹوں کے ساتھ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے۔ تحقیقات کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید معلومات سامنے آنے کی توقع ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

گجرات اے ٹی ایس نے پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں سابق فوجی سمیت دو افراد کو گرفتار کرلیا

پاک جاسوسی کیس: نوح کے وکیل رضوان 8 روزہ ریمانڈ پر، حوالہ ڈیلر اجے اروڑہ بھی گرفتار

TAGGED:

SPY ARRESTED
PAKISTANI ESPIONAGE NETWORK
DEFENCE INFORMATION WITH PAKISTAN
سابق آئی اے ایف کا افسر گرفتار
EX IAF OFFICER ARRESTED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.