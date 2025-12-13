پاکستان کے ساتھ خفیہ معلومات شیئر کرنے پر سابق آئی اے ایف کا افسر گرفتار
ملزم کی شناخت کولندر شرما کے طور پر ہوئی ہے جو آسام کے تیز پور کا رہنے والا ہے۔
Published : December 13, 2025 at 4:17 PM IST
تیز پور (آسام): آسام میں سونیت پور پولیس نے ہندوستانی فضائیہ کے ایک ریٹائرڈ جونیئر وارنٹ آفیسر کو مبینہ طور پر پاکستانی جاسوسی نیٹ ورک سے منسلک افراد کے ساتھ دفاع سے متعلق حساس معلومات شیئر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔
ملزم کی شناخت تیز پور کے رہنے والے کولندر شرما کے طور پر کی گئی ہے۔ اسے قابل اعتماد انٹیلی جنس ان پٹ کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ سونیت پور کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ہریچرن بھومیج نے جمعہ کو یہ جانکاری دی۔
پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ملزمان نے حساس دستاویزات اور معلومات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بالخصوص واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کی تھیں۔ مبینہ طور پر اس کا موبائل فون مشتبہ پاکستانی جاسوسوں کے ساتھ بات چیت اور ڈیٹا کا تبادلہ دکھاتا ہے۔ تاہم، معلومات کے تبادلے کا صحیح وقت ابھی تک معلوم نہیں ہے۔
پولیس نے شرما کا موبائل فون اور لیپ ٹاپ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جسے فارنسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ تفتیش کاروں نے پایا کہ کچھ ڈیٹا کو حذف کر دیا گیا ہے، جس کے لیے تفصیلی فرانزک تجزیہ کی ضرورت ہے۔
تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 147، 148، 152، 238، اور 61 (2) کے تحت تیز پور صدر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے، ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
شرما نے 2002 میں ریٹائر ہونے سے پہلے سلونی باڑی، تیز پور میں ہندوستانی فضائیہ کے اڈے پر ایک وارنٹ افسر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ تیز پور کے پٹیا سبوری علاقے کا رہنے والا ہے۔
پولیس نے واضح کیا کہ اگرچہ ابھی تک اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ شرما کے پاکستان سے براہ راست روابط ہیں، شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جاسوسی ایجنٹوں کے ساتھ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے۔ تحقیقات کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید معلومات سامنے آنے کی توقع ہے۔