سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا نے حکومت کی سفارتکاری پر سوال اٹھائے، کہا کہ یہ سٹریٹیجک خاموشی نہیں بلکہ ہتھیار ڈالنے کا نام ہے

Published : April 9, 2026 at 5:14 PM IST

Updated : April 9, 2026 at 5:33 PM IST

ہزاری باغ (جھارکھنڈ): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکا اور ایران کے درمیان دو ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کردیا۔ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے دو ہفتوں کے لیے حملے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ دریں اثنا، سابق وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ یشونت سنہا نے ہزاری باغ میں اس معاملے پر سخت تبصرہ کیا۔

یشونت سنہا نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ مکمل طور پر ناجائز ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر جنگ کی ممانعت کرتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹرمپ مسلسل مظالم کرتے رہے لیکن بھارت اس پورے معاملے میں خاموش رہا۔ حکومت پر سوال اٹھاتے ہوئے یشونت سنہا نے کہا کہ اسے جواب دینا چاہیے۔ اگر کوئی دباؤ ہے تو اسے ظاہر کیا جائے۔ انہوں نے خارجہ پالیسی کو سٹریٹیجک خاموشی نہیں بلکہ کمزوری اور ہتھیار ڈالنے سے تعبیر کیا۔

معیشت، تیل کی قیمتوں، اور افراط زر کے خطرے کے بارے میں سنگین خدشات

سنہا نے خبردار کیا کہ اس جنگ سے ہندوستان سمیت عالمی معیشت پر اثر پڑے گا۔ خاص طور پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ بے قابو مہنگائی کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہندوستان کو دنیا میں کہیں سے بھی کم قیمت پر خام تیل خریدنا چاہئے۔ چاہے ٹرمپ خوش ہوں یا ناخوش، ہندوستان کے قومی مفاد کو مقدم ہونا چاہیے۔ تیل کی سپلائی متاثر ہوئی تو معیشت چاروں طرف سے متاثر ہوگی۔

پاکستان میں امن مذاکرات

سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی انتہائی نازک دکھائی دیتی ہے۔ یہ غیر یقینی ہے کہ جنگ کب دوبارہ شروع ہوگی۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ لڑائی رک گئی ہے، لیکن چوکس رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات کے عالمی مضمرات ہوں گے۔ پاکستان جیسے چھوٹے ملک کو دکھاوے کا موقع دیا جا رہا ہے جبکہ بھارت جیسے بڑے ملک کو دبایا جا رہا ہے۔

بھارت کو بحران سے بچنے کے طریقوں پر غور کرنا چاہیے

سابق وزیر نے زور دیا کہ بھارت کو اب اس بحران سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی خاموشی سے ملک کی شبیہ کمزور ہوئی ہے۔

