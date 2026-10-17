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لال کرشن اڈوانی اسپتال میں داخل، سینے میں انفیکشن کی شکایت کے بعد علاج جاری

ڈاکٹروں کا کہنا ہے بڑھتی ہوئی عمر اور سینے میں انفیکشن کو مدِنظر رکھتے ہوئے ضروری ٹیسٹ اور طبی نگرانی (Medical Monitoring) کی جارہی ہے۔

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لال کرشن اڈوانی (ANI فائل فوٹو)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2026 at 10:25 AM IST

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نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (BJP) کے سینئر رہنما اور ملک کے سابق نائب وزیرِ اعظم لال کرشن اڈوانی کو سینے میں انفیکشن (Chest Infection) کی شکایت کے بعد جمعہ کی شام نئی دہلی کے اندرا پرستھ اپولو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹروں کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق، ان کی حالت فی الحال مستحکم ہے اور انہیں ڈاکٹروں کی ایک خصوصی ٹیم کی زیرِ نگرانی رکھا گیا ہے۔

98 سالہ سینئر رہنما اڈوانی کو جمعہ کی شام تقریباً 7:30 بجے اسپتال لایا گیا۔ ابتدائی معائنے کے بعد انہیں اسپتال کے پلمونولوجی (Pulmonology) شعبے میں داخل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر اور سینے کے انفیکشن کو دیکھتے ہوئے ضروری ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اپولو اسپتال کے میڈیکل بلیٹن کے مطابق، فی الحال تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔

بڑھتی عمر سے متعلق صحت کے مسائل کا سامنا

بھارتی سیاست کے بھیشم پتامہ کہے جانے والے لال کرشن اڈوانی طویل عرصے سے بڑھتی عمر سے متعلق صحت کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہیں باقاعدہ چیک اپ اور صحت کے دیگر مسائل کی وجہ سے اسپتال میں داخل کرایا جا چکا ہے۔ ان کے اسپتال میں داخل ہونے کی خبر سامنے آنے کے بعد سیاسی رہنماؤں اور خیر خواہوں نے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں کی ہیں۔

بی جے پی کے شریک بانی اور سابق صدر

لال کرشن اڈوانی بھارتی سیاست کے بااثر ترین رہنماؤں میں سے ایک رہے ہیں۔ بی جے پی کے شریک بانی اور سابق صدر کی حیثیت سے انہوں نے پارٹی کی توسیع میں تاریخی کردار ادا کیا۔ وہ 1998 سے 2004 تک ملک کے وزیرِ داخلہ اور 2002 سے 2004 تک اٹل بہاری واجپئی حکومت میں ملک کے نائب وزیرِ اعظم رہے۔ بھارتی سیاست میں ان کی شاندار خدمات کے پیشِ نظر حکومتِ ہند نے انہیں ملک کے سب سے بڑے شہری اعزاز 'بھارت رتن' سے بھی نوازا ہے۔

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