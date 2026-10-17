لال کرشن اڈوانی اسپتال میں داخل، سینے میں انفیکشن کی شکایت کے بعد علاج جاری
ڈاکٹروں کا کہنا ہے بڑھتی ہوئی عمر اور سینے میں انفیکشن کو مدِنظر رکھتے ہوئے ضروری ٹیسٹ اور طبی نگرانی (Medical Monitoring) کی جارہی ہے۔
Published : October 17, 2026 at 10:25 AM IST
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (BJP) کے سینئر رہنما اور ملک کے سابق نائب وزیرِ اعظم لال کرشن اڈوانی کو سینے میں انفیکشن (Chest Infection) کی شکایت کے بعد جمعہ کی شام نئی دہلی کے اندرا پرستھ اپولو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹروں کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق، ان کی حالت فی الحال مستحکم ہے اور انہیں ڈاکٹروں کی ایک خصوصی ٹیم کی زیرِ نگرانی رکھا گیا ہے۔
98 سالہ سینئر رہنما اڈوانی کو جمعہ کی شام تقریباً 7:30 بجے اسپتال لایا گیا۔ ابتدائی معائنے کے بعد انہیں اسپتال کے پلمونولوجی (Pulmonology) شعبے میں داخل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر اور سینے کے انفیکشن کو دیکھتے ہوئے ضروری ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اپولو اسپتال کے میڈیکل بلیٹن کے مطابق، فی الحال تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔
STORY | BJP veteran LK Advani admitted to hospital in Delhi Veteran BJP leader Lal Krishna Advani has been admitted to the Indraprastha Apollo Hospital in Delhi with pulmonary issues, sources said. READ: https://t.co/q9O1PcPgoZ (File Photo: PTI) https://t.co/nxmqYfIChy— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
بڑھتی عمر سے متعلق صحت کے مسائل کا سامنا
بھارتی سیاست کے بھیشم پتامہ کہے جانے والے لال کرشن اڈوانی طویل عرصے سے بڑھتی عمر سے متعلق صحت کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہیں باقاعدہ چیک اپ اور صحت کے دیگر مسائل کی وجہ سے اسپتال میں داخل کرایا جا چکا ہے۔ ان کے اسپتال میں داخل ہونے کی خبر سامنے آنے کے بعد سیاسی رہنماؤں اور خیر خواہوں نے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں کی ہیں۔
#BREAKING: Senior BJP leader Lal Krishna Advani has been admitted to Apollo Hospital for treatment of a chest infection and age-related health issues https://t.co/qE1WIvXIzz— IANS (@ians_india) October 16, 2026
بی جے پی کے شریک بانی اور سابق صدر
لال کرشن اڈوانی بھارتی سیاست کے بااثر ترین رہنماؤں میں سے ایک رہے ہیں۔ بی جے پی کے شریک بانی اور سابق صدر کی حیثیت سے انہوں نے پارٹی کی توسیع میں تاریخی کردار ادا کیا۔ وہ 1998 سے 2004 تک ملک کے وزیرِ داخلہ اور 2002 سے 2004 تک اٹل بہاری واجپئی حکومت میں ملک کے نائب وزیرِ اعظم رہے۔ بھارتی سیاست میں ان کی شاندار خدمات کے پیشِ نظر حکومتِ ہند نے انہیں ملک کے سب سے بڑے شہری اعزاز 'بھارت رتن' سے بھی نوازا ہے۔