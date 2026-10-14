اشوک گہلوت لکھیں گے اپنی زندگی پر کتاب، ای ٹی وی بھارت پر حلقہ بندی و سیاسی صورتحال پر کہی یہ اہم بات
سابق سی ایم اشوک گہلوت نے ای ٹی وی بھارت کے نامہ نگار اروند ویاس سے خصوصی بات چیت کی۔
Published : October 14, 2026 at 5:18 PM IST
بیکانیر، راجستھان: ملک میں انتخابی عمل پر اٹھنے والے سوالات کے ساتھ ہی سیاسی گلیاروں میں تپش تیز ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ایس آئی آر (SIR) کو لے کر اٹھائے جا رہے سوالات کے درمیان راجستھان کے سابق وزیرِ اعلیٰ اشوک گہلوت نے ای ٹی وی بھارت سے خاص بات چیت کی ہے۔ سابق سی ایم گہلوت نے اس خصوصی انٹرویو کے دوران ملک میں اپوزیشن لیڈروں کے اتحاد پر زور دیا ہے۔ اس بات چیت میں گہلوت نے پہلی بار وزیرِ اعلیٰ بننے کے پیچھے کے فیصلے اور اپنے طویل سیاسی تجربات پر کتاب لکھنے کی منشا کا بھی کھل کر اظہار کیا ہے۔ پیش ہیں اس انٹرویو کے اہم اقتباسات
جمہوری نظام پر کھڑے ہو رہے سوالات
سابق سی ایم گہلوت نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بولتے ہوئے بی جے پی (BJP) پر جم کر نشانہ سادھا۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ (ارکانِ اسمبلی کی خرید و فروخت) کے ذریعے ایم ایل ایز کو توڑنے اور منتخب حکومتوں کو گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سے جمہوری نظام پر سنگین سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ گہلوت کے مطابق، یہ مسلسل سیاسی واقعات جمہوریت کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی منشا ایک ایسا نظام بنانے کی ہے جس میں مستقبل میں انتخابات کرانے کی ضرورت ہی نہ رہ جائے۔ جمہوریت میں عوام کا فیصلہ سب سے اوپر ہونا چاہیے اور منتخب حکومتوں کو اپنی مدت پوری کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔
متحد ہو کر آگے آنا ہوگا
اشوک گہلوت نے کہا کہ ملک کو بچانے اور جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں کو متحد ہو کر آگے آنا ہوگا۔ اگر اپوزیشن بکھری رہی تو جمہوری اور آئینی اقدار سے جڑے سوالات پر مؤثر طریقے سے آواز اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کانگریس تنظیم کے اندر بھی یکجہتی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
راہول گاندھی کی لڑائی کی حمایت
سابق سی ایم نے راہول گاندھی کے سیاسی کردار کا خاص طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ راہول گاندھی ملک کے اہم ترین مسائل اور جمہوریت کو بچانے کے لیے اکیلے جدوجہد کر رہے ہیں اور اس جدوجہد میں سب کا ساتھ ضروری ہے۔
خواتین کے تحفظ کے نام پر حلقہ بندی (Delimitation) بل پاس کرنا چاہتے ہیں
اشوک گہلوت نے سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا، "وزیرِ اعظم مودی کا اثر (Aura) اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے 12-13 سالہ دورِ اقتدار میں ملک کے اندر ای ڈی (ED) اور سی بی آئی (CBI) کا خوف پیدا کیا گیا ہے۔ دل سے صنعت کار بھی دکھی ہیں لیکن بول نہیں پا رہے، اور الیکشن کمیشن تو بی جے پی کا ایک ڈیپارٹمنٹ بن کر رہ گیا ہے"۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومتِ ہند خواتین کے ریزرویشن کے نام پر حلقہ بندی (Delimitation) کا بل پاس کرنا چاہتی ہے۔ اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو ملک ارجن کھرگے اور راہول گاندھی کی آل پارٹی میٹنگ بلانے کی تجویز کو تسلیم کیا جاتا، لیکن وہ سیدھے پارلیمنٹ چلے گئے۔ انڈیا (INDIA) بلاک کے متحد ہونے کی وجہ سے یہ بل ناکام ہو گیا۔ گہلوت نے کہا کہ یہ حلقہ بندی کر کے 800 نشستیں (Seats) بنانے کی بات کرتے ہیں۔ خواتین کا امتحانی قانون پاس ہو چکا ہے، وہ موجودہ نشستوں پر بھی اس کا فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن ان کی نیت خراب ہے۔ انہوں نے راجستھان کے بلدیاتی انتخابات (Nikaye Chunav) میں بھی حلقہ بندی کے ذریعے جیتنے کا الزام لگایا اور اسے ایک خطرناک چال قرار دیا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر ملک میں جمہوریت نہ رہی تو غریب کی عزت بھی نہیں رہے گی، جیسے چین، روس یا شمالی کوریا میں صرف نام کے انتخابات ہوتے ہیں۔
ملک میں ممبرانِ پارلیمنٹ توڑ رہے ہیں
اشوک گہلوت نے الزام لگایا کہ ملک میں اپوزیشن جماعتوں میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ بنگال میں ممتا بنرجی کے 28 میں سے 20 لوک سبھا ممبران کو توڑنے کی کوشش کی گئی، جبکہ عام آدمی پارٹی (AAP) اور شیو سینا کے بھی 6 سے 8 ارکانِ پارلیمنٹ توڑے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایم ایل ایز کو بھی توڑا جا رہا ہے، ہمارے وقت میں راجستھان تو بچ گیا تھا، ورنہ کرناٹک، مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش میں حکومتیں گرا دی گئی تھیں۔
سپریم کورٹ سے آس
سابق وزیرِ اعلیٰ اشوک گہلوت نے کہا کہ حال ہی میں ہونے والی ریلی میں انڈیا (INDIA) بلاک کے تمام رہنما ایک ساتھ آئے۔ راہول گاندھی کی قیادت میں ایک شاندار ریلی کا انعقاد ہوا اور سبھی نے سپریم کورٹ تک مارچ کیا، کیونکہ ملک کو اب سپریم کورٹ سے ہی امید ہے کہ وہ جمہوریت کو بچائے گی۔ جمہوریت کے تحفظ کے لیے اب صرف سپریم کورٹ کا ہی دروازہ کھلا ہے۔
سیاسی تجربات پر کتاب لکھنے کی تیاری
اپنے طویل سیاسی کیریئر اور تجربات پر کتاب لکھنے کے سوال پر اشوک گہلوت نے مثبت جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں نے ان سے اس موضوع پر کتاب لکھنے کی فرمائش کی ہے۔ گہلوت نے یاد دلایا کہ ان کا سیاسی سفر این ایس یو آئی (NSUI - کانگریس کی طلبہ تنظیم) سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ممبرِ پارلیمنٹ، مرکزی وزیر، صوبائی کانگریس صدر اور وزیرِ اعلیٰ جیسے مختلف اور بڑے عہدوں کی ذمہ داریاں نبھائیں۔
گہلوت نے کہا کہ تین بار وزیرِ اعلیٰ کے طور پر کام کرنے سمیت اپنے طویل سیاسی سفر میں انہوں نے کئی اتار چڑھاؤ اور سیاسی حالات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ان تجربات کو عوام تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلیں سیاست، تنظیم اور عوامی زندگی کے بارے میں باریکی سے جان سکیں۔ سیاست میں انسان کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ایسے تجربات صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہنے چاہئیں بلکہ معاشرے کے سامنے آنے چاہئیں۔ تاہم، انہوں نے کتاب کے نام یا اس کی اشاعت کی کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔
سونیہ گاندھی نے پہلی بار سی ایم بنایا
بیکانیر دورے کے دوران چوتھی بار وزیرِ اعلیٰ بننے کے نعروں اور سیاسی قیاس آرائیوں پر بات کرتے ہوئے گہلوت نے کہا کہ عوام کے اپنے جذبات ہوتے ہیں اور انہیں ایک حد تک ہی روکا جا سکتا ہے۔ جب عوام کسی پر اپنا اعتماد اور محبت ظاہر کرتی ہے تو ان کے جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔
گہلوت نے کہا کہ وہ تین بار راجستھان کے وزیرِ اعلیٰ رہ چکے ہیں اور اس دوران انہوں نے دل و جان سے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے پہلے دورِ اقتدار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سونیہ گاندھی نے انہیں وزیرِ اعلیٰ بنانے کا تاریخی فیصلہ لیا تھا۔ گہلوت کے مطابق، انہوں نے عوامی مفاد میں اتنے کام کیے کہ آج انہیں لگتا ہے کہ سونیہ گاندھی کا وہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیرِ اعلیٰ بننے یا کسی بھی عہدے پر پہنچنے میں پارٹی قیادت (High Command) کا فیصلہ ہی سب سے اہم ہوتا ہے، اس لیے مستقبل میں کیا ہوگا، اس کا فیصلہ بھی پارٹی ہی کرے گی۔ ان کے لیے ذاتی عہدے سے زیادہ کانگریس پارٹی کی مضبوطی اہم ہے۔
پارٹی جو ذمہ داری دے گی، اسے نبھانا ہوگا
اپنے سیاسی مستقبل اور کانگریس میں اپنے کردار کے حوالے سے گہلوت نے کہا کہ ان کا واحد اور بنیادی مقصد کانگریس پارٹی کو مضبوط بنانا ہے۔ گہلوت نے دوٹوک الفاظ میں کہا، "پارٹی مجھے جو بھی ذمہ داری دے گی، اسے قبول کرنا میرا فرض ہوگا۔ اگر پارٹی ہائی کمان مجھے کوئی کام سونپتی ہے تو میں اس سے انکار نہیں کر سکتا"۔ ان کے اس بیان کو سیاسی حلقوں میں کانگریس کے اندر ان کے مستقبل کے کسی بڑے تنظیمی کردار سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔
بیکانیر سے قحط کی صورتحال کا جائزہ لیا
راجستھان میں آبپاشی کے پانی کو لے کر چل رہی تحریکوں اور ریاست میں خشک سالی و قحط (Drought) جیسے حالات کے درمیان اپنے بیکانیر دورے کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر گہلوت نے کہا کہ اس سنگین مسئلے پر پورے صوبے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس سلسلے میں راجستھان کے موجودہ وزیرِ اعلیٰ سے بھی بات کی ہے اور موجودہ خراب حالات کو دیکھتے ہوئے فوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کسانوں اور مویشی پالنے والوں (Pashupalak) کو جن مشکلات کا سامنا ہے، انہیں سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔
سابق وزیرِ اعلیٰ نے اپنی حکومت کے دور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب کانگریس کی حکومت تھی، تب گؤشالاؤں (Gaushalas) کو گرانٹ دینے اور مویشیوں کی دیکھ بھال کے کاموں پر خصوصی بجٹ دیا گیا تھا۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ متاثرہ علاقوں کا جائزہ لے کر قحط زدہ کسانوں اور عام لوگوں کے مسائل کو ترجیح دیتے ہوئے فوری ریلیف فراہم کرے۔