سابق چیف الیکشن کمشنرز ایس وائی قریشی اور یوگیندر یادو نے ایس آئی آر پر اٹھائے سوالات
سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی نے بتایا کہ ملک میں پہلا ایس آئی آر سنہ 2003 میں کرایا گیا تھا۔
Published : December 20, 2025 at 8:07 PM IST
نئی دہلی: دہلی میں "نو ایس آئی آر، آل انڈیا ووٹنگ رائٹ پروٹیکشن کانفرنس" کا انعقاد کیا گیا۔ ایس آئی آر کی مخالفت میں یہ کانفرنس بھارت جوڑو ابھیان، پیپلز یونین فار سول لبرٹیز (PUCL) اور نیشنل الائنس فار پیپلز مومنٹس کے بینر تلے منعقد کی گئی۔ سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی کانفرنس میں بطور مبصر موجود تھے۔ سماجی کارکن یوگیندر یادو نے ایس آئی آر کی زمینی حقیقت کو ملک بھر کے مندوبین کے سامنے پیش کیا۔
ایس وائی قریشی نے بتایا کہ ملک میں پہلا ایس آئی آر 2003 میں کرایا گیا تھا۔ اس کے بعد 2003-04 میں الیکشن کمیشن نے واضح فیصلہ لیا تھا کہ ووٹر فہرستوں کی ڈیجیٹائزیشن کے بعد اب ایس آئی آر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ڈیجیٹل ووٹر لسٹ کو صرف سالانہ نظرثانی کے ذریعے اپ ڈیٹ کیا جائے گا، جس میں فوت شدہ اور نقل مکانی کرنے والے ووٹروں کو حذف کرنا، نئے ووٹرز اور 18 سال کی عمر کو پہنچنے والوں کا اضافہ کرنا شامل ہوگا۔ یہ عمل گذشتہ 25 برسوں سے اپنایا جا رہا تھا۔
سابق چیف الیکشن کمشنر نے سوال کیا کہ 25 برسوں سے درست سمجھی جانے والی ووٹر لسٹ کو اچانک مسترد کیا جانا اور 30 سال کا کام 15 دن میں مکمل کرنے کی کوشش سنگین مسائل کو جنم دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دباؤ کی وجہ سے بہت سے بوتھ لیول افسران (BLOs) میں دباؤ کا شکار ہوئے، کچھ کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور یہاں تک کہ خودکشی کے واقعات بھی رونما ہوئے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایک ہارٹ اٹیک اور ایک خودکشی الیکشن کمیشن، حکومت اور سپریم کورٹ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی لیکن کوئی حساس ردعمل سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر پورے محلوں یا بلاکس کو ووٹر لسٹ سے کسی خاص مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے تو اس سے سنگین سماجی اور آئینی سوالات اٹھتے ہیں۔
دریں اثنا، یوگیندر یادو نے بتایا کہ دہلی میں منعقدہ کانفرنس میں ملک بھر کی دس ریاستوں کے مندوبین نے شرکت کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کی آڑ میں ووٹر لسٹ کو صاف نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ بڑے پیمانے پر 'چھٹنی' کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہار میں اب تک تقریباً 45 لاکھ ناموں کو حذف کیا جا چکا ہے، جب کہ ساڑھے چھ کروڑ نام کٹنے کے قریب ہیں، اور آگے چھ کروڑ مزید نام ہٹانے کی تیاری ہے، جب کہ آدھا ملک ابھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل ووٹر لسٹوں کو صاف کرنے کا نہیں بلکہ ووٹر لسٹ میں کھیل کرنے کا عمل بنتا جا رہا ہے۔
کانفرنس کے اہم مطالبات کے بارے میں یوگیندر یادو نے کہا کہ کسی بھی ووٹر کا نام مناسب کارروائی، نوٹس، سماعت اور دستاویزات کی تصدیق کے بغیر حذف نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شہریت کی تصدیق وزارت داخلہ کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن کا نہیں، اور دونوں کو الگ الگ رکھا جانا چاہیے۔ مزید برآں، عوام کو دستیاب دستاویزات کے علاوہ ان دستاویزات کا مطالبہ نہیں کیا جانا چاہیے جو ان کے پاس نہ ہوں۔ انہوں نے ملک کے عوام سے اپیل کی کہ وہ اکٹھے ہو کر جمہوری طریقے سے اس عمل کی مخالفت کریں اور ووٹ کے حق کے تحفظ کے لیے متحد ہوں۔
مزید پڑھیں:
اٹھاون لاکھ ووٹرز کو ہٹا دیا گیا! الیکشن کمیشن نے شائع کیا مغربی بنگال کے لیے انتخابی فہرستوں کا مسودہ
یوپی میں چار کروڑ ووٹرس حذف، سی ایم یوگی نے کہا ہمارے تھے ووٹرس، اکھلیش نے پیش کیے ثبوت، ایس آئی آر سے کس کو ہے فائدہ؟
مغربی بنگال ایس آئی آر: ڈرافٹ انتخابی فہرستوں سے حذف شدہ ووٹروں کی فہرست جاری
ایس آئی آر کا شیڈول پانچ ریاستوں اور ایک مرکز کے زیرِ انتظام علاقہ میں تبدیل، الیکشن کمیشن کا بڑا اعلان
یوپی اور کیرالہ میں ایس آئی آر کی تاریخ میں توسیع کا امکان، سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو غور کرنے کی ہدایت