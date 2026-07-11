پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 20 ارکان کے خلاف باضابطہ طور پر الزامات عائد، 29 جولائی سے مقدمے کی سماعت
28 ستمبر 2022 کو مرکزی حکومت نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس سے منسلک تنظیموں پر پانچ سال کے لیے پابندی لگا دی۔
Published : July 11, 2026 at 8:06 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے کالعدم تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس کے 20 اراکین کے خلاف باقاعدہ الزامات طے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمام ملزمان آج عدالت میں پیش ہوئے، الزامات سے انکار کرتے ہوئے اور ٹرائل کا سامنا کرنے کا عزم کیا۔ ایڈیشنل سیشن جج پرشانت شرما نے اس کیس کی سماعت 29 جولائی کو شروع کرنے کا حکم دیا۔
اس سے قبل 5 جون کو عدالت نے ان ملزمان کے خلاف تعزیرات ہند اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت الزامات طے کیے تھے۔ عدالت نے تمام ملزمان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 120 بی، 153 اے اور یو اے پی اے کی دفعہ 17، 18، 19، 20، 22 بی، 38 اور 39 کے تحت الزامات عائد کرنے کا حکم دیا۔
پی ایف آئی کے علاوہ جن ملزمان کے خلاف عدالت نے الزامات عائد کرنے کا حکم دیا ان میں او ایم عبدالسلام، ای ایم عبدالرحمن، انیس احمد، افسر پاشا،وی پی این ایلمارام، ای ابو بکر، پروفیسر پی کویا، ایم محمد علی جناح،عبدالواحد سیت، اے ایس اسماعیل، محمد یونس، محمد بشیر، شفیر کے پی، جسیر کے پی، شاہد ناصر، وسیم احمد،محمد شکیف، محمد فاروق رحمان اور یاسر حسن شامل ہیں۔
واضح رہے کہ 28 ستمبر 2022 کو مرکزی حکومت نے پی ایف آئی اور اس سے منسلک تنظیموں پر پانچ سال کے لیے پابندی لگا دی تھی۔ یہ پابندی یو اے پی اے کے سیکشن 3(1) کے ذریعے حاصل اختیارات کے تحت لگائی گئی تھی۔مرکزی حکومت نے پی ایف آئی کی الحاق شدہ تنظیموں، ری ہیب انڈیا فاؤنڈیشن (آر آئی ایف)، کیمپس فرنٹ آف انڈیا (سی ایف آئی)، آل انڈیا امامس کونسل (اے آئی سی سی)، نیشنل کنفیڈریشن آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز (این سی ایچ آر او)، نیشنل ویمنس فرنٹ، جونیئر فرنٹ، ایمپاور انڈیا فاؤنڈیشن، اور ری ہیب فاؤنڈیشن، کیرالہ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ این آئی اے نے کئی ریاستوں میں چھاپے مارے اور پی ایف آئی کے متعدد ارکان کو گرفتار کیا۔