جعلی برتھ سرٹیفکیٹ معاملہ: سپریم کورٹ نے اعظم خان کی سزا پر لگی روک برقرار رکھی
عدالتِ نے اعظم خان کے خلاف حکومت کی اپیل خارج کردی اور ان کی اہلیہ و بیٹے کی جانب سے دائر اپیلوں کو منظور کرلیا۔
Published : November 17, 2026 at 1:44 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کے روز جعلی برتھ سرٹیفکیٹ معاملے میں سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان کو مجرم قرار دیے جانے (سزا) کے فیصلے کی معطلی کے خلاف اتر پردیش حکومت کی جانب سے دائر اپیل کو مسترد کر دیا اور ان کی اہلیہ و بیٹے کو بھی یہی راحت فراہم کر دی۔ یہ فیصلہ جسٹس دیپانکر دتہ اور جسٹس شیل ناگو پر مشتمل بینچ نے سنایا۔
عدالتِ عظمیٰ نے یہ فیصلہ الہ آباد ہائی کورٹ کے اس حکم سے جڑی مختلف اپیلوں پر سنایا، جس میں ہائی کورٹ نے اعظم خان کی سزا معطل کر دی تھی، تاہم ان کی اہلیہ تزئین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ اعظم خان کو ایسی ہی راحت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں سماج وادی پارٹی کے رہنما کی پیروی سینئر وکیل کپل سبل اور ایڈووکیٹ نظام پاشا نے کی۔
عدالتِ عظمیٰ نے سماج وادی پارٹی کے رہنما کے خلاف ریاستی حکومت کی اپیل خارج کر دی اور تزئین فاطمہ و عبداللہ اعظم خان کی جانب سے دائر اپیلوں کو منظور کر لیا۔ ریاستی حکومت نے مئی 2024 میں الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اعظم خان کی سزا معطل کیے جانے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جبکہ ان کی اہلیہ اور بیٹے نے اپنی سزا معطل نہ کیے جانے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الگ الگ اپیلیں دائر کی تھیں۔
اس مقدمے کی بنیاد ان الزامات پر رکھی گئی تھی کہ عبداللہ نے تاریخِ پیدائش کے مختلف اندراجات والے دو برتھ سرٹیفکیٹ حاصل کیے تھے۔ بی جے پی کے رکنِ اسمبلی آکاش سکسینہ کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ان میں سے ایک سرٹیفکیٹ دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا اور عبداللہ نے 2017 کے اتر پردیش اسمبلی انتخابات لڑنے کے لیے خود کو اہل ثابت کرنے کی غرض سے اس کا استعمال کیا تھا۔
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ٹرائل کورٹ نے اکتوبر 2023 میں دھوکہ دہی، جعل سازی اور مجرمانہ سازش سمیت دیگر دفعات کے تحت اعظم خان، تزئین فاطمہ اور عبداللہ کو قصوروار قرار دیتے ہوئے سات سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ہائی کورٹ نے سزا معطلی کا فائدہ صرف اعظم خان کو دیا تھا اور سماج وادی پارٹی کے رہنما کے مبینہ کردار کو ان کی اہلیہ اور بیٹے کے کردار سے الگ قرار دیا تھا۔