ایبولا وائرس الرٹ: سوڈان سے آنے والے مسافر کی اسکریننگ... اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں داخل
سوڈان سے آنے والے ایک مسافر کو ایبولا کی علامات ظاہر ہونے کے بعد اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔
Published : June 4, 2026 at 4:07 PM IST
حیدرآباد: ایبولا کی حالیہ وباء میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آرہے ہیں۔ حکومت ہندوستان میں وائرس کے بارے میں چوکس ہوگئی ہے۔ اس تناظر میں، تلنگانہ کے شمش آباد ہوائی اڈے (راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے) پر ایک غیر ملکی مسافر کو ایبولا کی علامات ظاہر ہونے کے بعد گاندھی اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق سوڈان سے ایک مسافر شمش آباد ایرپورٹ پر پہنچا اور اسے ایبولا وائرس کے انفیکشن کی تاریخ پائی گئی۔ سرکاری اسکریننگ سے پتہ چلا کہ مسافر کی ایبولا وائرس کے انفیکشن کی تاریخ تھی۔ اسے گاندھی اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں داخل کرایا گیا ہے۔
گاندھی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے کہا کہ نمونے اکٹھے کرکے سینٹر فار سیلولر اینڈ مالیکیولر بائیولوجی (CCMB) کو بھیجے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ کانگو میں 24 اپریل کو ایبولا کے نایاب "Bundibugyo" قسم کا پہلا مشتبہ کیس سامنے آیا تھا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) نے 17 مئی کو اس وباء کو "بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت کی ایمرجنسی" قرار دیا۔
27 مئی تک صرف کانگو میں 906 مشتبہ کیسز اور 223 اموات کی اطلاع کے ساتھ، ایبولا کی وباء دنیا کی تاریخ میں تیسری سب سے بڑی وبا بن گئی ہے۔
مہلک وائرس
ایبولا ایک نایاب لیکن ممکنہ طور پر مہلک وائرس ہے جو بنیادی طور پر کسی متاثرہ شخص کے خون، پاخانے اور الٹی جیسے سیالوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔
ایبولا کی ابتدائی علامات میں گلے کی سوزش، سر درد، بخار، تھکاوٹ اور جسم میں درد شامل ہیں۔ سنگین صورتوں میں جلد پر خارش، سانس لینے میں دشواری، الٹی، اسہال، پیٹ میں درد، اور دورے شامل ہو سکتے ہیں۔
ایبولا کی پہلی بار انسانوں میں شناخت 1976 میں ہوئی تھی۔ تب سے اب تک دنیا بھر میں 40 سے زیادہ وبائیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تر افریقی ممالک میں ہیں۔ موجودہ وباء تیسرا وباء ہے جو نایاب Bundibugyo قسم سے منسلک ہے۔ زیادہ تر پچھلی وبائیں زیادہ مہلک زائر مختلف قسم کی وجہ سے ہوئیں، جس کی شرح اموات 90 فیصد تک ہے، جب کہ بنڈی بوگیو مختلف قسم کی شرح اموات 34 فیصد تک ہے۔
تازہ ترین وبا کیوں پھیل رہی ہے؟
اس وباء کو پھیلانے والے بہت سے عوامل وہی ہیں جنہوں نے 2014-16 کے مغربی افریقی ایبولا کی وبا کو تباہ کن بنا دیا تھا۔ اس وباء نے 11,000 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا۔ دونوں صورتوں میں، وباء کے باضابطہ طور پر اعلان ہونے سے پہلے یہ وائرس کئی مہینوں تک پھیلتا رہا۔ ابتدائی مریضوں نے ایسی علامات بھی پیش کیں جو کسی ایک بیماری کی واضح طور پر شناخت نہیں کر پاتی تھیں۔
دونوں وبائیں شہری علاقوں میں تیزی سے پھیلیں۔ صحت کی دیکھ بھال کے اداروں کے اندر انفیکشن کا پھیلاؤ دونوں صورتوں میں ایک عام عنصر تھا۔ سیاسی عدم استحکام اور سماجی بدامنی نے بھی دونوں وباؤں کے پھیلاؤ میں کردار ادا کیا۔ حال ہی میں، کانگو میں، ہجوم نے اسپتال کے عارضی خیموں کو آگ لگا دی، جس سے کچھ مریضوں کو آئسولیشن وارڈز سے بھاگنا پڑا۔
اس کے علاوہ، بعض ثقافتی روایات، خاص طور پر جنازے کی رسومات جن میں میت کو چھونا شامل ہوتا ہے، انفیکشن کے پھیلاؤ کو تیز کر سکتا ہے۔
(اضافی ان پٹ - زبان)