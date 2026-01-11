سومناتھ میں شوریہ یاترا: وزیراعظم مودی کی قیادت میں تاریخی جلوس
سومناتھ مندر میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہاکہ “سومناتھ کی تاریخ شکست کی نہیں بلکہ فتح، تجدید اور قربانی کی تاریخ ہے۔
Published : January 11, 2026 at 5:19 PM IST
سومناتھ (گجرات): وزیراعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز گجرات کے سومناتھ میں منعقدہ ’سومناتھ سوابھیمان پرو‘ کے تحت ’شوریہ یاترا‘ کی قیادت کی، جس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ یہ تقریب سومناتھ مندر پر پہلے حملے کے 1000 برس اور آزادی کے بعد مندر کی بحالی کے 75 برس مکمل ہونے کی یاد میں منعقد کی گئی۔
یاترا شنکھ سرکل سے شروع ہو کر ویر ہامیراجی گوہل سرکل تک پہنچی، جہاں 108 گھوڑوں پر مشتمل خصوصی بریگیڈ، ڈمرُو بجاتے فنکار اور ملک بھر کے ثقافتی رقص پیش کیے گئے۔ وزیراعظم مودی نے کھلے ٹاپ والی گاڑی میں سفر کیا اور کچھ دیر خود بھی ڈمرُو بجایا۔
بعد ازاں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ “سومناتھ کی تاریخ شکست کی نہیں بلکہ فتح، تجدید اور قربانی کی تاریخ ہے۔ جن قوتوں نے ہزار سال قبل بھارت کو توڑنے کی کوشش کی تھی، وہ آج بھی نئے طریقوں سے سرگرم ہیں۔” انہوں نے کہا کہ اب دشمن تلوار کے بجائے سازشوں کے ذریعے بھارت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ملک کو چوکس، متحد اور طاقتور رہنے کی ضرورت ہے۔
وزیراعظم نے محمود غزنوی، علاؤالدین خلجی، اورنگ زیب سمیت تاریخی حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر دور میں سومناتھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ مندر ہر بار پہلے سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہوا۔
انہوں نے بعض سیاسی جماعتوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے مذہبی بنیادوں پر ہونے والے حملوں کو محض لوٹ مار قرار دے کر تاریخ کو مسخ کیا۔ تقریب کے دوران شاندار ڈرون شو، آتش بازی اور ثقافتی پروگرامز بھی پیش کئے گئے۔ وزیراعظم نے مندر میں پوجا اور درشن کے بعد راجکوٹ روانہ ہونے سے قبل سوابھیمان پرو کی دیگر تقریبات میں بھی شرکت کی۔