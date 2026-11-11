مدر ڈیری کے بعد اب امول نے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا
جانوروں کے کھانے کی قیمتوں میں اضافے نے ڈیری فارمرز پر مالی بوجھ بھی بڑھا دیا ہے۔
Published : November 11, 2026 at 8:43 PM IST
نئی دہلی: مدر ڈیری کے بعد امول نے دودھ کی قیمتوں میں 2-4 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا ہے۔ یہ نئی قیمتیں 12 نومبر سے لاگو ہوں گی۔ بدھ کو ایک بیان میں گجرات کوآپریٹو دودھ مارکیٹنگ فیڈریشن نے کہا کہ اس نے 12 نومبر 2026 سے پورے ہندوستان میں دودھ کی کلیدی اقسام/پیکوں میں تازہ پاؤچ دودھ کی قیمتوں میں 4-5 فیصد اضافہ کیا ہے۔
جی سی ایم ایم ای نے کہا کہ ہمارے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے امول طازا ٹونڈ دودھ کی قیمت میں 3 فیصد فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے (3.3 فیصد اضافہ) اور 6 فیصد دودھ کی چربی والے امول گولڈ دودھ کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر (5.5 فیصد اضافہ) کا اضافہ کیا گیا ہے۔
فیڈریشن نے اس اضافے کی وجہ ان پٹ اور پروسیسنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو قرار دیا، بشمول جانوروں کی خوراک، پیکیجنگ مواد اور ایندھن۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ تبدیلی دودھ پیدا کرنے والوں کو بہتر منافع فراہم کرے گی، جس میں بڑھتی ہوئی آمدنی کا ایک اہم حصہ کسانوں کو واپس جائے گا۔ آخری بار اس سال مئی میں شرحوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔
دودھ کی کمی کی وجہ سے اضافہ
دودھ کی کمی کی وجہ سے دودھ کی چربی کی قیمتوں میں بھی گزشتہ چند ماہ میں تقریباً 20 سے 25 فیصد اضافہ ہوا ہے جس سے ڈیری کی پیداوار کی مجموعی لاگت میں اضافہ ہوا ہے۔
جانوروں کے کھانے کی قیمتوں میں اضافے نے ڈیری فارمرز پر مالی بوجھ بھی بڑھا دیا ہے۔ اس نے ڈیری کمپنیوں کو دودھ کی خریداری کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر مجبور کیا تاکہ کسانوں کو زیادہ دودھ پیدا کرنے اور دودھ کی وصولی کو بہتر بنانے کی ترغیب دی جا سکے۔
بتایا جاتا ہے کہ امول نے دودھ میں چکنائی کی مقدار کی بنیاد پر خریداری کی شرح بڑھا کر 1000 روپے فی کلو کر دی ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کو دودھ کے لیے 60 روپے فی لیٹر سے زیادہ کی قیمت مل سکے گی۔
دودھ کی دستیابی بھی متاثر ہوئی
دودھ کی فراہمی کی صورتحال نے ڈیری مویشیوں کی پیداواری صلاحیت کے بارے میں بھی خدشات کو جنم دیا ہے۔ دودھ کی دستیابی میں کمی نے دودھ کی چربی کی دستیابی کو بھی متاثر کیا ہے، جس سے ڈیری کمپنیوں کے لیے سپلائی برقرار رکھنا مہنگا ہو گیا ہے۔
جب تازہ دودھ کی خریداری میں کمی آتی ہے، ڈیری کمپنیاں عام طور پر مائع دودھ تیار کرنے کے لیے دودھ پاؤڈر اور دودھ کی چربی کا مرکب استعمال کرتی ہیں۔ تاہم، چکنائی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے اس آپشن کو مزید مہنگا بنا دیا ہے، جس سے کمپنیوں پر صارفین کے لیے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔
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