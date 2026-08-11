قومی پرچم زمین پر نہ پھینکیں، تقریب کے بعد بھی احترام برقرار رکھیں، وزارت داخلہ کی ریاستوں کو ہدایت
وزارت داخلہ نے کہاکہ قومی پرچم ملک کے عوام کی امیدوں اور امنگوں کی علامت ہے، اس لیے اسے ہمیشہ باعزت مقام حاصل ہونا چاہیے۔
Published : August 11, 2026 at 1:26 PM IST
نئی دہلی : مرکزی وزارت داخلہ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو قومی پرچم کے استعمال اور احترام سے متعلق فلیگ کوڈ آف انڈیا پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ وزارت نے خاص طور پر واضح کیا ہے کہ قومی، ثقافتی اور کھیلوں کی اہم تقریبات کے دوران کاغذ سے بنے قومی پرچم عوام استعمال کر سکتے ہیں، تاہم تقریب ختم ہونے کے بعد انہیں زمین پر پھینکنے یا بے حرمتی کے انداز میں چھوڑنے سے گریز کیا جائے۔
وزارت داخلہ نے ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا کہ اکثر عوام، سرکاری اداروں، تنظیموں اور مختلف ایجنسیوں میں قومی پرچم کی نمائش سے متعلق قوانین، روایات اور ضابطوں کے بارے میں مکمل آگاہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ قومی پرچم کے احترام اور اس کے درست استعمال کے حوالے سے بڑے پیمانے پر بیداری مہم چلائی جائے اور اخبارات، ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کی تشہیر کی جائے۔
وزارت داخلہ نے اپنے مراسلے میں کہا کہ قومی پرچم ملک کے عوام کی امیدوں اور امنگوں کی علامت ہے، اس لیے اسے ہمیشہ باعزت مقام حاصل ہونا چاہیے۔ فلیگ کوڈ کے مطابق قومی پرچم ہاتھ سے کاتا اور ہاتھ سے بنا ہوا یا مشینی طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کپاس، پالئیےسٹر، اون، ریشم یا کھادی بنٹنگ جیسے مقررہ کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
عام شہری، نجی ادارے اور تعلیمی ادارے قومی پرچم کو تمام دنوں اور مختلف مواقع پر، تقریباتی یا غیر تقریباتی طور پر، اس طرح لہرا سکتے ہیں کہ پرچم کا وقار اور احترام برقرار رہے۔ کھلے مقام یا کسی شہری کے گھر پر نصب پرچم کو دن اور رات دونوں اوقات میں لہرایا جا سکتا ہے۔ وزارت نے واضح کیا کہ جب بھی قومی پرچم آویزاں کیا جائے تو اسے نمایاں اور باعزت مقام پر رکھا جائے۔ پھٹا ہوا، خراب یا شکن زدہ پرچم استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
اسی طرح قومی پرچم کو ایک ہی مستول پر بیک وقت کسی دوسرے پرچم کے ساتھ نہیں لہرایا جا سکتا۔ سرکاری ضابطے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ عام گاڑیوں پر قومی پرچم نہیں لگایا جا سکتا، سوائے ان مخصوص اعلیٰ عہدیداروں کی گاڑیوں کے جنہیں فلیگ کوڈ میں اس کی اجازت دی گئی ہے، جن میں صدر، نائب صدر، وزیر اعظم اور گورنر وغیرہ شامل ہیں۔
وزارت نے مزید کہا کہ کسی دوسرے پرچم یا جھنڈی کو قومی پرچم سے اونچا، اس کے اوپر یا اس کے برابر اس انداز میں نہیں رکھا جانا چاہیے جو قومی پرچم کے وقار کو متاثر کرے۔ وزارت داخلہ کی ہدایت میں کاغذ سے بنے قومی پرچموں کے استعمال کے بعد ان کی مناسب تلفی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ تقریب ختم ہونے کے بعد پرچم کو زمین پر نہ پھینکیں اور نہ ہی اسے بے حرمتی کی حالت میں چھوڑیں بلکہ قومی پرچم کے وقار کے مطابق مناسب طریقے سے تلف کریں۔
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وزارت داخلہ نے ریاستی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں عوامی بیداری پیدا کریں تاکہ قومی پرچم محض ایک تقریب کا حصہ نہ رہے بلکہ اس کے احترام اور وقار کو مستقل طور پر ملحوظ رکھا جائے۔