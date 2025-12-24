نئے سال کا جشن منانے کے لیے ہندوستان میں پانچ بہترین مقامات، آپ کو یہاں ضرور جانا چاہیے
کیا آپ گوا یا منالی کے ٹریفک جام سے ڈر گئے ہیں؟ تو یہاں جانیں نئے سال کا جشن منانے کے بہترین مقامات کون سےہیں۔
سال 2025 ختم ہونے کو ہے اور نیا سال 2026 شروع ہونے والا ہے۔ لہذا، اگر آپ گوا میں ہجوم یا منالی میں ٹریفک جام کی وجہ سے نئے سال 2026 کے استقبال کے لیے کہیں اور جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو یہ خبر آپ کے لیے ہے۔ درحقیقت، نئے سال کا دن صرف جشن منانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ایک نئی شروعات کی تیاری کا بھی وقت ہے۔ اگر آپ شور مچانے والی پارٹی کے بجائے کھلے آسمان تلے پرامن طریقے سے نئے سال کا استقبال کرنا چاہتے ہیں؟ اس بار، آپ ہندوستان کے ان پانچ خوبصورت اور پرسکون مقامات پر جا سکتے ہیں جہاں آپ نئے سال کا جشن منا سکتے ہیں۔۔۔
لینڈور، اتراکھنڈ: اگر آپ پہاڑوں سے محبت کرتے ہیں لیکن مسوری کے ہجوم سے بچنا چاہتے ہیں تو لینڈور آپ کے لیے جنت ہے۔ مسوری ندی پر واقع یہ چھوٹا سا قصبہ اپنے پرسکون ماحول اور پرانے برطانوی فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ دیودار کے گھنے جنگلات ماحول میں ایک منفرد دلکشی پیدا کرتے ہیں۔ مشہور ونٹر لائن کا نظارہ اور پرسکون کیفے میں گرما گرم کافی کا ایک کپ آپ کے سال کے آغاز کو یادگار بنا دے گا۔
تیرتھن ویلی، ہماچل پردیش: اگر آپ فطرت میں کھو جانا چاہتے ہیں، تو کُلو یا منالی کے بجائے تیرتھن ویلی جانے پر غور کریں۔ بہتے ہوئے دریا کی آواز اور لکڑی کے خوبصورت مکانات آپ کو مسحور کر دیں گے۔ یہ جگہ گریٹ ہمالین نیشنل پارک کے قریب ہے۔ یہاں آپ ماہی گیری، ٹریکنگ یا دریا کے کنارے بیٹھ کر کتاب پڑھنے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہاں کا سکون شہر کی زندگی کی تھکاوٹ کو فوری طور پر دور کر دے گا۔
گوکرن، کرناٹک: اگر آپ ساحل سے محبت کرتے ہیں لیکن گوا کے ہجوم سے بچنا چاہتے ہیں تو گوکرن بہترین پسند ہے۔ اوم بیچ اور پیراڈائز بیچ پر غروب آفتاب دیکھنا واقعی ایک روحانی تجربہ ہے۔ آپ کو گوکرن میں تہوار کا ماحول اور روحانی سکون دونوں ملے گا۔ یہاں، آپ نئے سال کا استقبال ریت پر ننگے پاؤں چل کر، لہروں کی پر سکون آواز سن کر کر سکتے ہیں۔
اورچھا، مدھیہ پردیش: اگر آپ تاریخ سے محبت کرتے ہیں اور شاہی شان و شوکت کو پسند کرتے ہیں، تو مدھیہ پردیش کا اورچھا شہر مایوس نہیں کرے گا۔ بیتوا ندی کے کنارے واقع یہ شہر آپ کو پرانے زمانے میں لے جائے گا۔ اس کے قلعے اور محلات دیکھنے کے قابل ہیں۔ شام کے وقت ندی کے کنارے بیٹھ کر غروب آفتاب کا نظارہ کرنا اور شاندار فن تعمیر کی تعریف کرنا آپ کی تقریبات میں ایک شاہی لمس شامل کر دے گا۔ آپ اس جگہ کو اپنی رفتار سے اور مکمل سکون سے دیکھ سکتے ہیں۔
زیرو ویلی، اروناچل پردیش: اگر آپ ایک منفرد اور غیر معمولی تجربہ تلاش کر رہے ہیں، تو شمال مشرقی ہندوستان کی طرف جائیں۔ اروناچل پردیش کی زیرو ویلی اپنی سرسبز و شاداب اور قبائلی ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ اس کے دھان کے کھیت اور دیودار کے جنگل پینٹنگ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ جگہ اتنی پرامن ہے کہ آپ اپنے دل کی دھڑکن تقریباً سن سکتے ہیں۔ سال کے پہلے دن فطرت کے اتنے قریب ہونا واقعی ایک شاندار تجربہ ہے۔
