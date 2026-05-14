نیٹ یو جی پیپر لیک معاملے میں پانچ ملزمان کو سات دن کے لیے سی بی آئی کی حراست میں بھیج دیا گیا
خصوصی جج اجے گپتا نے پانچوں کو سی بی آئی کی تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا۔
Published : May 14, 2026 at 9:05 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں پانچ ملزمان کو سات دن کے لیے سی بی آئی کی حراست میں بھیج دیا ہے۔ خصوصی جج اجے گپتا نے پانچوں کی ریمانڈ کا حکم دیا۔
سی بی آئی نے ملزمین کو پیش کیا اور سات دن کی تحویل کی درخواست کی، یہ کہتے ہوئے کہ پوری سازش کا پردہ فاش کرنے کے لیے ان کی تحویل میں پوچھ گچھ ضروری ہے۔ عدالت نے جن ملزمان کو سی بی آئی کی تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا ہے ان میں ناسک کے شبھم کھیرنارے، مانگی لال بیول، وکاس بیول، جے پور کے دنیش بیاول اور گروگرام کے یش یادو شامل ہیں۔ شبھم کھیرنارے کو 13 مئی کو ممبئی میں گرفتار کیا گیا تھا، جہاں سے اسے دو دن کے ٹرانزٹ ریمانڈ پر دہلی لایا گیا تھا۔ شبھم کھیرنارے مہاراشٹر کے ناسک کا رہنے والا ہے۔
سی بی آئی کے مطابق 3 مئی کو ہونے والے نیٹ امتحان سے پہلے سوالیہ پرچہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے ذریعے تقسیم کیا گیا تھا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) میں ہائر ایجوکیشن کے ڈائریکٹر ورون بھردواج کی شکایت کی بنیاد پر، سی بی آئی نے 12 مئی کو ایف آئی آر درج کی۔
سی بی آئی کے مطابق اپریل میں ناسک کے شبھم نے یش یادو سے رابطہ کیا اور کہا کہ مانگی لال نے ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ میرے بیٹے کے نیٹ امتحان کے لیے دس سے بارہ لاکھ روپے میں سوالیہ پرچوں کا بندوبست کرے۔ 29 اپریل کو یش یادو نے فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کے سوالیہ پرچے ٹیلی گرام کے ذریعے پی ڈی ایف فارمیٹ میں دستیاب کرائے ہیں۔ سوالیہ پرچے حاصل کرنے کے بعد، مانگی لال نے انہیں چھاپ کر اپنے بیٹے، اماں بیول، رشتہ داروں اور دیگر جاننے والوں کو فراہم کیا۔
واضح رہے کہ 3 مئی کو ہونے والا نیٹ کا امتحان سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے بعد منسوخ کر دیا گیا تھا۔ مرکزی حکومت نے معاملے کی سی بی آئی جانچ کا حکم دیا۔