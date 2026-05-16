دمہ کے مریضوں کو مفت علاج کی پیشکش، آٹھ جون کو مِرگ، فش پرساد ایونٹ کی تیاریاں جاری

دمہ کے مریضوں کو مفت علاج کی پیشکش، آٹھ جون کو مِرگ، فش پرساد ایونٹ کی تیاریاں جاری
Bathini Goud خاندان کے زیر اہتمام، فش پرساد ایونٹ دمہ کے مریضوں کو مفت علاج کی پیشکش کرتا ہے۔
Published : May 16, 2026 at 3:29 PM IST
حیدرآباد: سالانہ فش پرساد تقریب اس سال 8 جون کو تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں منعقد ہوگی۔ یہ تقریب شہر کے نامپلی نمائشی میدان میں منعقد ہوگی۔ مچھلی پرساد کی تقسیم 8 جون کو صبح 11:00 بجے شروع ہوگی اور 24 گھنٹے تک جاری رہے گی، جو 9 جون کو صبح 11:00 بجے ختم ہوگی۔
تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا کہ ریاستی حکومت سالانہ فش پرساد تقسیم پروگرام کے لیے مضبوط انتظامات کر رہی ہے، جو کہ 8 جون کو نامپلی نمائش گراؤنڈز میں منعقد ہونے والے شبھ مریگاشیرا کارتی، مہورتم کے دوران منعقد ہوگا۔
اعلیٰ سطحی کوآرڈینیشن میٹنگ کا انعقاد
مچھلی پرساد تقریب کی تیاری کے لیے حال ہی میں ایک اعلیٰ سطحی کوآرڈینیشن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، کیونکہ ملک بھر سے ہزاروں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ اس میٹنگ کی صدارت حیدرآباد ضلع کے وزیر انچارج پونم پربھاکر نے کی۔ شرکاء میں حیدرآباد کلکٹر پرینکا الا، باتھنی خاندان کے افراد اور حیدرآباد کلکٹریٹ کے دیگر متعلقہ عہدیدار شامل تھے۔ وزیر نے پولیس کو سخت حفاظتی اقدامات، ٹریفک کنٹرول، پارکنگ کا انتظام اور بھیڑ کنٹرول پروٹوکول کو نافذ کرنے کی ہدایت کی۔
زندہ مچھلی کے منہ میں جڑی بوٹیوں کا پیسٹ
باتھنی گوڈ فیملی کے زیر اہتمام، اس تقریب میں دمہ اور سانس کی دیگر بیماریوں میں مبتلا مریضوں میں مچھلی پرساد کی مفت تقسیم شامل ہے۔ اس علاج میں زندہ مچھلی کے منہ میں جڑی بوٹیوں کا پیسٹ لگانا شامل ہے، جسے مریض منہ میں ڈال کر نگل لیتا ہے۔ جب کہ سبزی خوروں کے لیے، گڑ کے ساتھ ملا ہوا متبادل جڑی بوٹیوں کا پیسٹ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ رواج 1845 کا ہے۔
سانس کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے یہ علاج
سائٹ پر آنے والے عقیدت مندوں کا خیال ہے کہ یہ علاج سانس کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے اور یہ ایک دیرینہ روایت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تاہم، عقلیت پسندوں نے تقریباً ایک دہائی سے اس کی افادیت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی عدالت سے رجوع کیا اور الزام لگایا کہ جڑی بوٹیوں کے پیسٹ میں بھاری دھاتیں ہوتی ہیں جو صحت سے متعلق مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔