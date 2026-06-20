پہلی بار بھارت کو ایف اے ٹی ایف کی نائب صدارت، عالمی مالیاتی نظام میں ہندوستان کی بڑی سفارتی کامیابی
پیرس میں منعقدہ ایف اے ٹی ایف کے اجلاس کے اختتام پر بھارت کے کلچرل سکریٹری وویک اگروال کو ادارے کا نائب صدر منتخب کیاگیا۔
Published : June 20, 2026 at 8:22 AM IST
نئی دہلی: بھارت کو پہلی مرتبہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) کی نائب صدارت سونپ دی گئی ہے، جو منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں کے خلاف عالمی سطح پر معیار طے کرنے والا سب سے بااثر بین الاقوامی ادارہ سمجھا جاتا ہے۔
پیرس میں منعقدہ ایف اے ٹی ایف کے اجلاس کے اختتام پر بھارت کے کلچرل سکریٹری وویک اگروال کو جولائی 2026 سے جون 2027 تک کے لیے ادارے کا نائب صدر منتخب کیا گیا۔ وہ برطانیہ کے جائلز تھامسن کی جگہ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ بھارت 2010 سے ایف اے ٹی ایف کا رکن ہے، تاہم یہ پہلا موقع ہے جب کسی ہندوستانی عہدیدار کو اس عالمی ادارے کی اعلیٰ قیادت میں شامل کیا گیا ہے۔
Major win for India in FATF!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 19, 2026
Shri Vivek Aggarwal, Secretary, Government of India, has been elected the Vice President of the Financial Action Task Force.
As India continues to champion a zero-tolerance policy against terrorism, this leadership role reinforces our relentless…
وویک اگروال اس سے قبل فنانشل انٹیلی جنس یونٹ کے سربراہ اور ایف اے ٹی ایف میں بھارت کے وفد کے قائد کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اس کامیابی کو بھارت کے لیے ’’بڑی سفارتی فتح‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تقرری عالمی دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف بھارت کے مضبوط موقف اور صفر برداشت کی پالیسی کا اعتراف ہے۔
وزارت خزانہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ تقرری عالمی برادری کے بھارت پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی علامت ہے اور اس سے ڈیجیٹل ادائیگیوں، ورچوئل اثاثوں اور مالیاتی سلامتی جیسے ابھرتے ہوئے عالمی مسائل پر بھارت کا کردار مزید مضبوط ہوگا۔ وویک اگروال نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ اعزاز بھارت کے مضبوط انسدادِ منی لانڈرنگ اور انسدادِ دہشت گردی مالیاتی نظام کی عالمی سطح پر پذیرائی کا ثبوت ہے۔
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انہوں نے کہا کہ وہ عالمی مالیاتی نظام کو محفوظ، شفاف اور مضبوط بنانے کے لیے ایف اے ٹی ایف کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ یاد رہے کہ ایف اے ٹی ایف کی 2024 کی رپورٹ میں بھی بھارت کے انسدادِ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے اقدامات کو مؤثر قرار دیا گیا تھا۔