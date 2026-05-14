ملک میں پہلی بار اتراکھنڈ میں یو سی سی کے تحت 'حلالہ' کیس میں چارج شیٹ داخل، جانیے کیوں نہیں ہوئی کوئی گرفتاری
خاتون نے شوہر اور اس کے اہل خانہ پر حلالہ کا الزام لگایا۔ روڑکی کی عدالت میں UCC کے تحت چارج شیٹ داخل کی گئی۔
Published : May 14, 2026 at 3:10 PM IST
دہرادون، اتراکھنڈ: ریاست اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ (یونیفارم سول کوڈ UCC، یو سی سی) کے نفاذ کے بعد، 'حلالہ' سے متعلق پہلا معاملہ اب قانونی عمل کے اگلے مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ ہریدوار ضلع کے بگا والا تھانہ علاقے میں درج اس معاملے میں پولیس نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اس لیے نہیں کی گئی کیونکہ جن مخصوص دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے ان میں فوری گرفتاری کی دفعات موجود نہیں ہیں۔ خاتون نے اپنے شوہر اور اس کے اہل خانہ پر حلالہ کا الزام لگایا تھا۔ روڑکی کی عدالت میں یکساں سول کوڈ کے تحت چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔
عورت نے سنگین الزامات لگائے
تقریباً دو ماہ قبل، ایک خاتون نے اپنے شوہر اور اپنی سسرال کے دیگر افراد کے خلاف شکایت درج کروائی تھی۔ خاتون نے الزام لگایا تھا کہ اس کی شادی کے بعد اسے مسلسل ذہنی اور جسمانی طور پر ہراساں کیا گیا۔ شکایت میں 'حلالہ' کے رجعتی عمل سے متعلق سنگین الزامات بھی شامل تھے۔ پولیس نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔
ان سیکشنز کے تحت درج کیس
اس معاملے میں، پولیس نے یونیفارم سول کوڈ، اتراکھنڈ 2024 (ترمیم 2026) کی دفعہ 32(1)(ii) اور 32(1)(iii) کے تحت کارروائی کی ہے۔ یہ سیکشن 'حلالہ' جیسے طریقوں کو ممنوع اور مجرم قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ، بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) 2023 کی دفعہ 115(2) اور 85 کو بھی کیس میں شامل کیا گیا ہے۔ 'تین طلاق' سے متعلق الزامات بھی مسلم خواتین (شادی کے حقوق کے تحفظ) ایکٹ 2019 کی دفعہ 3 اور 4 کے تحت لگائے گئے ہیں۔ مزید برآں، جہیز پر پابندی ایکٹ، 1961 کی دفعہ 3 اور 4 کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
شوہر سمیت متعدد افراد کے نام
تفتیش کے دوران، پولیس نے شکایت کنندہ اور دیگر متعلقہ افراد کے بیانات ریکارڈ کیے۔ جانچ سب انسپکٹر منوج کمار نے کی۔ تحقیقات مکمل ہونے پر روڑکی کے جوڈیشل مجسٹریٹ II کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی گئی۔ اس معاملے میں، شوہر، جو کہ اصل ملزم ہے، اس کے والد اور تین دیگر افراد کو ملزم فریق نامزد کیا گیا ہے۔ گرفتاریوں کے بارے میں پولیس نے کیا کہا: ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) سے بات کرتے ہوئے، ایس پی (دیہی) شیکھر سویل نے کہا:
"مقدمہ تقریباً دو ماہ قبل درج کیا گیا تھا۔ اب جب کہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے، عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی گئی ہے۔ اس کیس میں جو دفعہ درج کی گئی ہے ان میں گرفتاری کے لیے کوئی واضح دفعات موجود نہیں ہیں۔ نتیجتاً، کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ اب مزید کارروائی عدالت کی ہدایت کے مطابق ہو گی۔":- شیکھر چندر سویل، ایس پی (دیہی)، ہریدوار
UCC کے نفاذ کے بعد پہلا حلالہ کیس
یونیفارم سول کوڈ (UCC) کے نفاذ کے بعد اتراکھنڈ میں یہ پہلا واقعہ سمجھا جا رہا ہے۔ جہاں حلالہ جیسے رجعت پسند عمل کے بارے میں قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ اس طرح، اس معاملے کو ریاست کے اندر یونیفارم سول کوڈ (UCC) کے مؤثر نفاذ کی جانب ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حکومت پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ یو سی سی کو خواتین کے حقوق کے تحفظ اور شادی سے منسلک رجعت پسندانہ طریقوں کو روکنے کے مخصوص مقاصد کے ساتھ نافذ کیا گیا تھا۔
اب توجہ عدالتی سماعتوں پر مرکوز
قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کیس مستقبل میں ایک مثال قائم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ یونیفارم سول کوڈ (UCC) کے تحت حلالہ جیسے حساس معاملے کے حوالے سے چارج شیٹ دائر کی گئی ہے۔ دریں اثنا، خواتین کے حقوق کی وکالت کرنے والی تنظیموں نے بھی اس اقدام کو ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ اب سب کی نظریں آئندہ عدالتی سماعتوں اور اس معاملے میں ہونے والی قانونی کارروائی پر لگی ہوئی ہیں۔