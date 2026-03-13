ایران سے نکلنے والے بھارتی طلبہ آرمینیا پہنچ گئے، مگر کئی طلبہ اب بھی انخلا کے منتظر
ایران میں کشیدگی کے دوران تقریباً سو بھارتی طلبہ زمینی راستے سے آرمینیا پہنچ گئے ہیں اور 15مارچ کو دہلی پہنچنے کی توقع ہے۔
سرینگر: ایران سے بسوں کے ذریعے زمینی راستے سے نکلنے والے بھارتی طلبہ کا پہلا گروپ سرحد پار کر کے آرمینیا پہنچ گیا ہے، جہاں سے انہیں وطن واپس بھیجا جائے گا۔ تاہم ایران میں موجود کئی طلبہ اب بھی فوری انخلا کی اپیل کر رہے ہیں۔ ایک سو کے قریب طلبہ پر مشتمل پہلا گروپ جنگ زدہ ایران سے بحفاظت نکلا جن کا تعلق ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس، تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، شاہد بہشت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز سے بتایا جا رہا ہے۔
ارومیہ یونیورسٹی کی ایک طالبہ مہک حسین نے تصدیق کی کہ وہ سبھی جمعرات کو ایرانی سرحد زمینی راستے سے عبور کر کے آرومیہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ آل انڈیا میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق یہ طلبہ آرمینیا کے دارالحکومت یریوان سے 15 مارچ کو پرواز کے ذریعے دہلی پہنچیں گے۔ طلبہ کی واپسی کے عمل کی نگرانی تنظیم اور بھارتی سفارتخانہ مل کر کر رہے ہیں۔
سفارتخانے نے طلبہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ پڑوسی ممالک آرمینیا اور آذربائیجان کی زمینی سرحدوں کے راستے نکل سکتے ہیں، تاہم اس سفر کے اخراجات طلبہ کو خود برداشت کرنا ہوں گے۔
ادھر، اراک یونیورسٹی میں زیر تعلیم بھارتی طلبہ کے ایک گروپ نے بتایا کہ شہر میں ہونے والے فضائی حملوں کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے فوری طور پر دوسری جگہ منتقل کیے جانے کے انتظار میں ہیں۔
گزشتہ ہفتے بھارتی سفارتخانے نے مختلف شہروں، جن میں تہران بھی شامل ہے، سے طلبہ کو منتقل کر کے قُم پہنچایا تھا، جہاں سے انہیں آرمینیا روانہ کیا گیا۔ کچھ طلبہ نے شکوہ کیا کہ بھارتی حکام نے باقاعدہ انخلا کا انتظام نہیں کیا۔ ایک طالب علم نے کہا کہ ان کے ٹکٹ 70 سے 80 ہزار روپے تک کے پڑے جبکہ سفارتخانے نے صرف سرحد تک بسوں کا انتظام کیا۔
طلبہ نے کہا کہ فضائی حملوں کے بعد وہ شدید فکر مند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ٹکٹ منسوخ ہو رہے ہیں اور پیسے بھی پھنس رہے ہیں۔ "ہم سفر کے اخراجات خود دینے کو تیار ہیں، مگر کم از کم ہمیں یہاں سے نکالا تو جائے۔"
کشمیر میں والدین نے اپنے بچوں کی واپسی کی خبر سن کر راحت کی سانس لی ہے۔ ایران میں بڑھتی کشیدگی کے باعث انہوں نے حکام سے ملاقاتیں کیں اور وزیر اعظم و وزارت خارجہ سے اپنے بچوں کے انخلا کی اپیل بھی کی تھی۔
ایک والد نے بتایا کہ "ہم نے تقریباً 70 ہزار روپے دے کر ٹکٹ خریدا، لیکن اس بات پر خوش ہیں کہ ہماری بیٹی اب گھر واپس آ رہی ہے۔" انہوں نے کہا کہ "کئی راتیں ہم نے بے خوابی میں گزاریں کیونکہ طلبہ مسلسل مدد کی اپیلیں کر رہے تھے اور رابطے کی کمی نے ہمیں بے حد پریشان کر رکھا تھا۔"
