نیٹ پیپر لیک پر احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لی جائیں گی، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ
مرکزی حکومت نے کہا کہ وہ مظاہروں میں ملوث طلباء کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہے۔
Published : August 3, 2026 at 9:01 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو واضح کیا کہ دہلی اور دیگر ریاستوں کی حکومتیں قانون کے مطابق قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ (نیٹ)کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف درج ایف آئی آر کو بند یا واپس لے سکتی ہیں، بشرطیکہ ان کے پاس سنگین اور گھناؤنے جرائم کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو۔
عدالت کی وضاحت اس وقت سامنے آئی جب مرکزی حکومت نے کہا کہ وہ مظاہروں میں ملوث طلباء کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کرنے کے بارے میں "سنجیدہ" ہے، بشمول نیٹ کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے خلاف 20 جولائی کو دہلی میں منعقدہ پارلیمنٹ مارچ، بشرطیکہ ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو۔
چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا پر مشتمل بنچ ان درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی جس میں کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کی زیر قیادت ایجی ٹیشن کے دوران احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف پولیس کی زیادتیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔
عدالت نے کہا کہ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ دہلی کا قومی دارالحکومت علاقہ (این سی ٹی) اور کوئی بھی دوسری ریاستی حکومت مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر کو بند کرنے یا واپس لینے کے لیے آزاد ہو گی بشرطیکہ ان کا مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو۔ یہاں مجرمانہ ریکارڈ کی اصطلاح کا مطلب صرف سنگین اور گھناؤنے جرائم ہیں۔
سماعت کے دوران سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے ابتدائی طور پر سپریم کورٹ کو بتایا کہ طلباء کے خلاف ایف آئی آر واپس لینے کے مرکزی حکومت کے عہد کو کیسے نافذ کیا جائے اس کے بارے میں کچھ الجھن ہے۔
مہتا نے کہا مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر کے بارے میں کیا کیا جانا چاہئے اس کے بارے میں کچھ الجھن تھی۔ مجھے عدالت کو مطلع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ حکومت اس عزم کو لے کر سنجیدہ ہے۔ سوائے مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والوں کے... باقی تمام معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔انہوں نے کہا کہ سنگین اور گھناؤنے جرائم میں ملوث 2700 سے زائد افراد کے خلاف درج ایف آئی آر واپس نہیں لی جائیں گی۔
مہتا نے کہا کہ انہوں نے سینئر وکیل ورندا گروور کے ساتھ اس عہد کو نافذ کرنے کے قانونی عمل پر بات چیت کی ہے۔ گروور نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مقدمات کو واپس لیا جائے یا ایف آئی آر کو منسوخ کیا جائے۔
انہوں نے کہا یہ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے بارے میں تھا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے آگے اپنی پوری زندگی ہے۔ اگر ایف آئی آر کو رد کر دیا جائے تو بھی بہار، مغربی بنگال، آسام، اتر پردیش، اور دہلی میں بہت سی ایف آئی آر درج ہیں۔انہوں نے کہا کہ ریاستوں کے ساتھ اس پر کام کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس عدالت سے رجوع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انفرادی سرکاری وکلاء کو مقدمات بند کرنے کا کہنا ایک طویل اور غیر یقینی عمل ہے۔
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