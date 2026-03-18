فیروز آباد کی چوڑی اور گلاس صنعت پر ایران جنگ کے تباہ کن اثرات، تقریباً 100 فیکٹریاں بند
ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر اور ممتاز کانچ کاروباری مکیش بنسل ٹونی نے کہا کہ گیس سپلائی میں تخفیف سے بحران مزید بڑھ گیا ہے۔
Published : March 18, 2026 at 10:19 AM IST
فیروز آباد: امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ جاری جنگ سے فیروز آباد کی چوڑی اور گلاس صنعت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ قطر سے آنے والی 30 فیصد گیس کی سپلائی ٹھپ ہے۔ بھارتی حکومت نے بھی سپلائی میں 20 فیصد کی تخفیف کر دی ہے، جس سے اترپردیش کے ضلع فیروز آباد میں تقریباً 50 فیصد کارخانے بند ہو گئے ہیں۔
ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر اور ممتاز کانچ کاروباری مکیش بنسل ٹونی نے کہا کہ حالیہ دنوں میں گیس کی سپلائی میں کچھ بہتری آئی ہے، اس سے منگل سے کچھ فیکٹریوں میں چوڑیوں کی کھنک سنائی دینے لگی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پہلے سے ہی پریشان کاروباری اب گیس کی تخفیف سے مزید پریشان ہیں۔ مزدوروں کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اتر پردیش کا فیروز آباد نہ صرف ملک میں بلکہ دنیا بھر میں 'گلاس سٹی' اور 'سہاگ نگری' کے نام سے مشہور ہے۔
اس شہر کو بھارت کا گلاس کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ملک کا کانچ کا سب سے بڑا کاروبار ہوتا ہے۔ تاجروں کے مطابق یہاں کی 200 سے زائد فیکٹریاں قدرتی گیس سے چلتی ہیں۔
100 روپے کروڑ کا سالانہ کاروبار
یہ خطہ محفوظ تاج علاقے کے دائرے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کوئی بھی کارخانہ کوئلے سے نہیں چلایا جا سکتا، تمام یونٹس گیس سے ہی چلتی ہیں۔ یہاں سے تیار ہونے والی چوڑیاں ملک کے مختلف حصوں میں سپلائی ہوتی ہیں۔
یہاں چوڑیوں کا سالانہ کاروبار تقریباً 100 کروڑ روپے ہے، جب کہ شیشے کی دیگر برآمدی اشیاء کا سالانہ کاروبار بھی تقریباً 500 کروڑ روپے ہے۔ یہاں پر بننے والی شیشے کی مصنوعات جہاں ملک بھر میں بیچی جاتی ہیں وہیں بیرون ملک بھی برآمد کی جاتی ہیں۔
گیس کی کمی نے بحران کو مزید بڑھا دیا
ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر اور کانچ کے سرکردہ تاجر مکیش بنسل ٹونی کے مطابق، اس شہر میں زیادہ تر فیکٹریاں گیس پر چلتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مارکیٹ میں شیشے مصنوعات کی جگہ پلاسٹک کی مصنوعات کے آنے کی وجہ سے یہ صنعت پہلے سے ہی خراب حالت میں ہے۔ مزید یہ کہ گیس کی اس تخفیف سے صنعتوں کو بڑا دھچکا لگا ہے۔
قطر گیس کی سپلائی روک دی گئی
انہوں نے وضاحت کی کہ یہاں کی فیکٹریاں تقریباً 14 لاکھ کیوبک میٹر گیس استعمال کرتی ہیں۔ اس میں سے تین لاکھ کیوبک میٹر گیس قطر سے درآمد کی جاتی ہے جسے آر ایل این جی کہا جاتا ہے جب کہ 11 لاکھ کیوبک میٹر بھارت میں ہی تیار ہوتی ہے جسے اے پی ایم گیس کہا جاتا ہے۔
جنگ کی وجہ سے قطر سے گیس سپلائی مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ وہیں اے پی ایم گیس سپلائی کوٹہ میں 20 فیصد کی تخفیف کر دی گئی ہے۔ اس غیر یقینی صورت حال کی وجہ سے شہر میں تقریباً 100 فیکٹریاں مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ حالانکہ ان میں سے چند ایک دوبارہ کھل گئی ہیں، لیکن گیس کی قیمتوں اور دیگر عوامل کے بارے میں خدشات برقرار ہیں۔
چار لاکھ مزدوروں کو ملازمت
فیروز آباد شہر میں چل رہی فیکٹریاں تقریبا چار لاکھ مزدوروں کو براہ راست اور بالواسطہ روزگار فراہم کرتی ہیں۔ کارخانوں میں مزدوروں کے علاوہ خواتین بھی گھروں میں روزانہ 400 روپے کماتی ہیں۔ اس سے ان مزدوروں اور خواتین کے لیے بھی بحران پیدا ہو گیا ہے۔
