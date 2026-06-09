عمان کے ساحل پر آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی، تمام 24 ہندوستانی عملہ محفوظ: جہاز رانی کی وزارت
عمان کے ساحل پر مڈغاسکر کے جھنڈے والے آئل ٹینکر میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ جہاز میں سوار 24 ملاح مکمل طور پر محفوظ ہیں۔
Published : June 9, 2026 at 9:34 AM IST
نئی دہلی: اسرائیل اور ایران کے درمیان نئے سرے سے کشیدگی کے درمیان پیر کو عمان کے ساحل سے 24 ہندوستانی ملاحوں کو لے جانے والے ایک آئل ٹینکر میں آگ لگنے کی اطلاع ملی ہے۔ ہندوستان کی بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ مڈغاسکر کے جھنڈے والے آئل ٹینکر ایم ٹی ماریویکس میں آگ لگنے کی اطلاع ہندوستانی وقت کے مطابق دوپہر تقریباً ڈیڑھ بجے ملی۔
شرما نے آگ لگنے کی وجہ کے بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کہا کہ جہاز میں عملے کے 24 افراد سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹینکر خالی تھا اور آبنائے ہرمز سے کافی دور واقع تھا، جو کہ علاقائی کشیدگی سے متاثر ایک اہم سمندری راستہ ہے۔
شرما نے کہا، "یہ ابتدائی معلومات ہے جو ہمیں ملی ہے... دستیاب معلومات کے مطابق، تمام ہندوستانی ملاح محفوظ ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "ہم ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے وزارت خارجہ، بیرون ملک ہندوستانی مشن، ہندوستانی بحریہ اور وزارت دفاع کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔"
جہاز کی نگرانی کے اعداد و شمار کے مطابق جہاز مسقط کے جنوب میں لنگر انداز تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، ٹینکر نے عمان کی دوقم بندرگاہ کی طرف جاتے ہوئے مبینہ طور پر حملہ کرنے کے بعد پریشانی کا اشارہ جاری کیا۔
یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور ایران کے درمیان دوبارہ تنازع شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے پیر کے روز جنوب مغربی ایران میں پیٹرو کیمیکل کی ایک تنصیب اور دیگر فوجی اہداف پر حملہ کیا۔ یہ کارروائی ان اطلاعات کے درمیان سامنے آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر مزید فوجی کارروائی سے گریز کرنے کی تاکید کی ہے۔
دریں اثنا، ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے جوابی کارروائی میں اسرائیلی شہر حیفا میں ایک اسٹیبلشمنٹ پر میزائل داغے۔