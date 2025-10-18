ETV Bharat / bharat

لدھیانہ سے دہلی جا رہی غریب رتھ ٹرین میں آتشزدگی، پنجاب کے سرہند اسٹیشن پر ہوا حادثہ

تاحال حادثے میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہےاور آگ پر بروقت قابو پا لیا گیا۔ تفصیل سے پڑھیں۔۔

لدھیانہ سے دہلی جا رہی غریب رتھ ٹرین میں آتشزدگی
لدھیانہ سے دہلی جا رہی غریب رتھ ٹرین میں آتشزدگی (PTI video grab)
ETV Bharat Urdu Team

October 18, 2025

نئی دہلی: امرتسر-سہرسہ غریب رتھ ٹرین (نمبر 12204) میں آج سنیچر کی صبح آگ لگ گئی۔ تازہ ترین جانکاری کے مطابق ٹرین لدھیانہ سے دہلی جا رہی تھی۔ دریں اثنا سرہند ریلوے اسٹیشن کے قریب اس میں آگ لگ گئی۔ ٹرین جیسے ہی سرہند سٹیشن سے گزری، آتشزدگی کی اطلاع ملتے ہی فوراً روک دی گئی اور آگ بجھانے کی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔

اطلاع ملتے ہی ریلوے کے اعلیٰ حکام اور پولیس جائے وقوعہ پر پہنچے اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ حکام نے بتایا کہ صورت حال قابو میں ہے اور تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔

غریب رتھ ٹرین میں آگ لگنے کے بارے میں ریلوے حکام نے بتایا کہ یہ واقعہ صبح ساڑھے سات بجے کے قریب پیش آیا۔ جس کوچ میں آگ لگی اسے فوری طور پر الگ کر دیا گیا اور آگ بجھانے کی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آگ ڈبے کے ایک ہی حصے میں لگی تھی جس پر جلد ہی قابو پایا گیا۔

تین کوچز کو نقصان پہنچا

ریلوے کے سرہند جی آر پی کے ایس ایچ او رتن لال نے بتایا کہ مسافروں کو بروقت نکال لیا گیا، اور کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ واقعے میں تین کوچز کو نقصان پہنچا، آگ لگنے کی وجہ کی جانچ کی جارہی ہیں۔ حکام نے مزید بتایا کہ حفاظتی جانچ کے بعد ٹرین جلد ہی اپنی منزل کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ دریں اثنا، ناردرن ریلوے نے بھی بتایا کہ آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

