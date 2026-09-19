ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی، دہلی میں نابالغ کی عصمت دری اور قتل پر پرینکا برہم، راہول نے پوچھا، خواتین کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟
پرینکا گاندھی نےدہلی کے سوروپ نگر میں نابالغ لڑکی کی اجتماعی عصمت دری اور قتل کے سلسلے میں خواتین کی حفاظت پر سوال اٹھائے ہیں۔
Published : September 19, 2026 at 6:23 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے دہلی کے سوروپ نگر علاقے میں ایک نابالغ لڑکی کی مبینہ اجتماعی عصمت دری اور قتل کے بعد خواتین کی حفاظت پر سوال اٹھائے ہیں۔ کانگریس لیڈر راہول گاندھی نے بھی اس واقعہ پر سوال اٹھاتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ سے پوچھا، "دہلی پولیس آپ کے دائرہ اختیار میں ہے، خواتین کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟" انہوں نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔
پرینکا گاندھی نے ہفتہ کو ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ دہلی میں ایک 17 سالہ لڑکی کو انتہائی ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی ایک اور نابالغ لڑکی کی عصمت دری کی گئی تھی۔ انہوں نے خواتین کے تحفظ کے لیے حکومت اور نظام کے جوابدہی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ملک میں کوئی بھی خواتین کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔
दिल्ली में एक 17 साल की बच्ची के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं और उसके बाद उसे बर्बरता से मार डाला गया। कुछ ही दिनों पहले एक और नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया। देश में महिला सुरक्षा के लिए कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है - महिलाओं के विकास की सिर्फ़ खोखली बातें की जाती हैं। सैकड़ों महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, हिंसा होती है मगर अपराधियों पर ठोस कार्रवाई की वे उम्मीद नहीं कर सकतीं - FIR दर्ज तक नहीं होते। समाज और सरकार दोनों, महिलाओं को सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देने में पूरी तरह से विफल हैं।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 19, 2026
انہوں نے الزام لگایا کہ جہاں خواتین کی ترقی کی بات کی جاتی ہے، وہیں ان کے خلاف تشدد اور مظالم کے معاملات میں ٹھوس کارروائی کا فقدان ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ خواتین کی بڑی تعداد کو تشدد اور مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بہت سے معاملات میں مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی اور ایف آئی آر تک درج نہیں ہوتی۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ سماج اور حکومت خواتین کو تحفظ، آزادی اور مساوات کا حق فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
راہل نے حکومت کو بھی نشانہ بنایا
اس سے قبل جمعہ کو کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہول گاندھی نے بھی ٹویٹر پر لکھا، "دہلی میں 17 سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی، قتل کیا گیا، اور اس کی لاش کو کھلے میدان میں پھینک دیا گیا۔ دارالحکومت میں اس طرح کی بربریت، اور پولیس کو کئی دنوں تک پتہ بھی نہیں چل سکا۔ بدقسمتی سے دہلی اب دارالحکومت نہیں ہے، بلکہ خواتین کے لیے روزانہ کی خوفناک کہانی ہے۔" انہوں نے کہا، "امیت شاہ، دہلی پولیس آپ کے کنٹرول میں ہے، خواتین کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟" انہوں نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔
दिल्ली में 17 साल की युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर शव खुले मैदान में फेंक दिया गया। राजधानी में इतनी बड़ी दरिंदगी और पुलिस को कई दिनों तक भनक नहीं लगती। दुर्भाग्य है कि दिल्ली आज राजधानी नहीं, महिलाओं के लिए हर दिन की खौफनाक कहानी बनकर रह गई है। अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है। महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? या दिल्ली पुलिस का काम सिर्फ़ आम नागरिकों को डराना-धमकाना रह गया है? क्योंकि अपराधी तो बेखौफ घूम रहे हैं। दरिंदों की तत्काल गिरफ्तारी हो, कड़ी कार्रवाई और सज़ा मिले, और इस आपराधिक गैर-जिम्मेदारी की जवाबदेही तय हो। महिलाओं की सुरक्षा के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2026
کیا ہے سارا معاملہ؟
13 ستمبر کو سوروپ نگر علاقہ کے ایک کھیت میں ایک نوعمر لڑکی کی لاش ملی تھی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی عصمت دری کی گئی اور پھر اسے چاقو مار کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں چار ملزمان کو گرفتار کیا ہے جن میں تین نابالغ اور ایک 19 سالہ شخص شامل ہے۔