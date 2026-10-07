راہل گاندھی اور پرینکا پر دہلی پولیس کی بڑی کارروائی: آکاشوانی احاطے میں بغیر اجازت داخل ہونے پر ایف آئی آر درج
آکاشوانی احاطے میں داخل ہونے کے بعد راہل گاندھی نے وہاں سے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔
Published : October 7, 2026 at 11:34 AM IST
نئی دہلی: نئی دہلی کے سنسد مارگ پر واقع آکاشوانی بھون (پرسار بھارتی) کے احاطے میں بغیر اجازت داخل ہونے، سرکاری کام کاج میں رکاوٹ ڈالنے اور امتناعی احکامات (دفعہ 163 بی این ایس ایس - BNSS) کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں دہلی پولیس نے راہل گاندھی، پرینکا گاندھی واڈرا سمیت دیگر سینئر رہنماؤں اور ارکانِ پارلیمنٹ کے خلاف ایف آئی آر (FIR) درج کر لی ہے۔ یہ پورا معاملہ 6 اکتوبر کو انڈیا (INDIA) اتحاد کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر تک نکالے گئے احتجاجی مارچ کے دوران پیش آنے والے واقعات سے جڑا ہوا ہے۔
بغیر اجازت نکالا گیا مارچ، توڑی بیریکیڈنگ
دہلی پولیس کی طرف سے جاری کردہ آفیشل معلومات کے مطابق، انڈیا اتحاد کی جانب سے 6 اکتوبر کی صبح تقریباً 10:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن کے دفتر کی طرف مارچ نکالنے کی اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے ملی تھی۔ پولیس انتظامیہ کا واضح کہنا ہے کہ اس مجوزہ مارچ کے انعقاد کی اجازت کے لیے نئی دہلی ضلع کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس (DCP) کے دفتر میں کوئی درخواست جمع نہیں کرائی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس مارچ کی کوئی باضابطہ اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔
News Alert! FIR registered against Cong's Rahul & Priyanka Gandhi for entering Akashvani Bhawan without permission during oppn protest: Delhi Police. https://t.co/3Ai2jpYbCp— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
مظاہرین نے پولیس کی طرف سے لگائے گئے بیریکیڈ کو توڑ دیا
علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے، بھیڑ کی آمد و رفت کو کنٹرول کرنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے نئی دہلی کے علاقے میں بھارتیہ ناگرک سورکشا سنہتا (BNSS) کی دفعہ 163 کے تحت امتناعی احکامات نافذ کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود مظاہرین نے صبح تقریباً 10:30 بجے مارچ شروع کیا اور پولیس کی طرف سے لگائی گئی پہلی رکاوٹ (بیریکیڈ) کو توڑتے ہوئے نیتی آیوگ کے قریب لگائے گئے دوسرے بیریکیڈ تک پہنچ گئے۔ پولیس کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بار بار اعلان کر کے دفعہ 163 کا حوالہ دیا گیا اور پرامن طریقے سے واپس لوٹنے کی اپیل کی گئی، لیکن مظاہرین نے ان ہدایات پر عمل نہیں کیا۔
آکاشوانی بھون میں زبردستی داخلے پر قانونی کارروائی
صورتحال کو کنٹرول کرنے اور امن و امان برقرار رکھنے کے مقصد سے پولیس نے تقریباً 260 افراد کو حراست میں لیا، جن میں 10 ارکانِ پارلیمنٹ بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کو دہلی کے مختلف تھانوں میں لے جایا گیا۔ تاہم، اسی دوران راہل گاندھی، پرینکا گاندھی واڈرا، کے سی وینوگوپال، پون کھیڑا، منیش چھترتھ اور تقریباً 50 سے 60 حامی کسی بھی قانونی اجازت کے بغیر آکاشوانی بھون کے احاطے میں داخل ہو گئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ پولیس کو شکایت ملی کہ سکیورٹی گھیرا توڑ کر اور دفعہ 163 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے احاطے میں زبردستی داخلہ کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر دہلی پولیس نے راہل گاندھی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
9 گھنٹے تک چلا دھرنا، دیر رات پولیس نے احاطہ خالی کرایا
آکاشوانی احاطے میں داخل ہونے کے بعد راہل گاندھی نے وہاں سے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے مطالبہ رکھا کہ جب تک اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ کے وفد کو چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کا وقت نہیں دیا جاتا، وہ وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سمیت کئی سینئر رہنما تقریباً 9 گھنٹے تک آکاشوانی احاطے کے اندر دھرنے پر بیٹھے رہے۔
راہل گاندھی اور پرینکا سمیت رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا
دیر رات تقریباً 10 بجے دہلی پولیس نے احاطے سے مظاہرین کو ہٹانے کی کارروائی شروع کی۔ اس دوران راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سمیت دیگر رہنماؤں کو حراست میں لے کر کنگز وے کیمپ میں واقع نیو پولیس لائنز لے جایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ پوری کارروائی قانون کے مطابق عوامی تحفظ کو ترجیح دیتے ہوئے کی گئی۔ پولیس اس معاملے میں مزید قانونی تفتیش کر رہی ہے۔