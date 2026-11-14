گاندھی خاندان کے خلاف ’اشتعال انگیز‘ پوسٹ پر بی جے پی رکنِ پارلیمنٹ کنگنا رناوت کے خلاف ایف آئی آر درج
شرما نے دعویٰ کیاکہ کنگنا کے ریمارکس اشتعال انگیز ہیں اور ان سے عوامی امن و امان اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر ہوسکتی ہے۔
Published : November 14, 2026 at 1:50 PM IST
شملہ: اداکارہ سے سیاست داں بنیں کنگنا رناوت قانونی مشکلات میں گھِر گئی ہیں، کیونکہ ہماچل پردیش پولیس نے سوشل میڈیا پوسٹ میں گاندھی خاندان کے بارے میں مبینہ اشتعال انگیز تبصرے کرنے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ مقدمہ شملہ کے رہائشی اتل شرما کی شکایت پر شملہ کے ویسٹ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے، جنہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ مذکورہ سوشل میڈیا پوسٹ اشتعال انگیز تھی اور اس میں کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی اور ان کے خاندان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔
شکایت کنندہ کے مطابق، بی جے پی کی رکنِ پارلیمنٹ کنگنا رناوت کے تصدیق شدہ سوشل میڈیا ہینڈل سے 10 نومبر کو کی گئی ایک پوسٹ میں مبینہ طور پر سابق وزیرِ اعظم اندرا گاندھی، ان کے بیٹے سنجے گاندھی اور سابق وزیرِ اعظم راجیو گاندھی کی اموات کے حوالے سے سنگین درپردہ الزامات عائد کیے گئے تھے۔ شکایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس پوسٹ میں ہندوستانی شہری سونیا گاندھی کو "پراسرار غیر ملکی شہری" قرار دیا گیا اور ایسے تبصرے شامل کیے گئے جن میں ان کے خاندان کے افراد کی پے در پے اموات کو ان کے تیزی سے بڑھتے ہوئے سیاسی عروج سے جوڑا گیا۔
شرما نے مزید دعویٰ کیا کہ یہ ریمارکس اشتعال انگیز ہیں اور ان سے عوامی امن و امان اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پولیس پر زور دیا کہ وہ بی جے پی رکنِ پارلیمنٹ کے خلاف مناسب قانونی کارروائی کرے۔ مزید برآں، انہوں نے اس معاملے کی فوجداری تحقیقات اور زیرِ بحث سوشل میڈیا پوسٹ (یا پوسٹس) کی تفصیلی جانچ پڑتال کا مطالبہ کیا ہے۔
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شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) 2023 کی دفعات 353(2)، 196(1)(b) اور 356(2) کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ فی الحال شملہ ویسٹ پولیس اسٹیشن اس معاملے کی تفتیش کر رہا ہے۔ اگرچہ الزامات ابھی ثابت ہونا باقی ہیں، ایک اہلکار نے بتایاکہ "مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور شکایت میں لگائے گئے الزامات کا فی الحال جائزہ لیا جا رہا ہے۔"