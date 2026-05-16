بنگال انتخابات کے دوران اشتعال انگیز تقریروں کے الزام میں ابھیشیک بنرجی کے خلاف ایف آئی آر درج
مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے بعد اقتدار سے باہر ہوئے ترنمول کانگریس کے لیڈروں کی دھرپکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔
Published : May 16, 2026 at 8:57 AM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کے بدھ نگر کمشنریٹ نے ابھیشیک بنرجی کے خلاف کئی غیر ضمانتی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اشتعال انگیز بیانات دیے تھے۔ اس واقعے سے پہلے ترنمول کانگریس جنرل سکریٹری کے خلاف کسی بھی معاملے میں ایف آئی آر درج نہیں کی گئی تھی۔
پولیس ذرائع کے مطابق، ریاستی پولیس نے راجیو سرکار نام کے ایک شخص کی شکایت کی بنیاد پر انتخابی نتائج کے اعلان کے اگلے ہی دن بدھ نگر سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا۔ یہ ایف آئی آر انتخابی مہم کے دوران ابھیشیک کے مختلف تبصروں پر مرکوز ہے۔ راجیو نے اپنی شکایت میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے خلاف دیے گئے ریمارکس کا بھی ذکر کیا ہے۔
شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ ابھیشیک نے انتخابی مہم کے دوران کئی عوامی ریلیوں میں اشتعال انگیز بیانات دیے۔ مزید برآں، شکایت کنندہ کا دعویٰ ہے کہ یہ ریمارکس معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان تقسیم پیدا کر سکتے ہیں۔ شکایت کنندہ نے تقاریر کے اقتباسات کے ساتھ ساتھ کئی ریلیوں اور پروگراموں کے ویڈیو لنکس جمع کرائے اور پولیس سے تحقیقات شروع کرنے کی درخواست کی۔
شکایت کی جانچ کے بعد، بدھ نگر سائبر کرائم پولیس اسٹیشن نے کئی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی۔ پولیس نے مبینہ طور پر تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی کل پانچ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا، جن میں سے کئی سنگین ہیں۔
ان دفعات کے تحت لگائے گئے الزامات
ابھیشیک پر دفعہ 192 کے تحت بدامنی پیدا کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، جو ایک قابل ضمانت سیکشن ہے۔ اسی کے ساتھ دفعہ 196 کے تحتمختلف گروہوں کے درمیان دشمنی اور نفرت کو فروغ دینے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ یہ دفعہ ناقابل ضمانت ہے۔ دفعہ 351 (2) کے تحت، ڈرانے، دھمکیاں دینے اور سماجی ہم آہنگی کو بگاڑنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ یہ دفعہ بھی ناقابل ضمانت ہے۔
اس کے علاوہ دفعہ 353 (1)(c) کے تحت، غلط یا گمراہ کن معلومات اور افواہیں پھیلانے کے الزامات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ڈائمنڈ ہاربر سے ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کے خلاف عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کی دفعہ 123(2) اور 125 بھی لگائی گئی ہے۔
ابھیشیک بنرجی کے خلاف ایف آئی آر کی خبر نے سیاسی حلقوں میں گرما گرم بحث چھیڑ دی ہے۔ اپوزیشن کیمپ کا دعویٰ ہے کہ موجودہ صورت حال اس لیے پیدا ہوئی کہ انتخابی مہم کے دوران سیاسی مہم کی آڑ میں حدیں پار کی گئیں۔ دریں اثنا، ترنمول کانگریس کا دعویٰ ہے کہ یہ الزامات سیاسی مقاصد کے لیے لگائے گئے ہیں اور ان کے پیچھے ایک سازش ہے۔ تاہم ابھیشیک بنرجی کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی سرکاری ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
