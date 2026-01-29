بجٹ سے قبل وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ میں پیش کیا اکنامک سروے رپورٹ
بجٹ سے قبل اکنامک سروے رپورٹ کو انتہائی اہم تصور کیا جاتا ہے جو معیشت کی مجموعی حالت کا حکومتی خاکہ پیش کرتی ہے۔
سرینگر (نیوز ڈیسک): مرکزی حکومت نے آج لوک سبھا میں اقتصادی سروے 2026 پیش کیا۔ سروے پیش کیے جانے کے ساتھ ہی لوک سبھا کی آج کی کارروائی ختم ہوئی۔ یکم فروری کو پیش کیے جانے والے مرکزی بجٹ 2026-27 سے قبل اکنامک سروے ایک اہم دستاویز سمجھا جاتا ہے۔ اقتصادی سروے 2026 عالمی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ملک کی معیشت کی مجموعی حالت اور سمت کا سرکاری خاکہ پیش کرے گا۔
مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے دوپہر تقریباً 12 بجے اقتصادی سروے ایوان میں پیش کیا۔ سروے میں موجودہ مالی سال (FY26) اور آئندہ مالی سال (FY27) کے لیے ملک کی متوقع جی ڈی پی شرح نمو پر سب کی نظریں مرکوز ہیں۔ بجٹ سے قبل پیش کیے جانے والے اس کلیدی سروے کو بھارت کی سالانہ معاشی پیش رفت کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے۔
بھارت کا اکنامک سروے ہر سال وزارت خزانہ کے تحت محکمہ اقتصادی امور (ڈی ای اے) کے اکنامکس ڈویژن کی جانب سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دستاویز چیف اکنامک ایڈوائزر (سی ای اے) کی نگرانی میں مرتب کیا جاتا ہے اور مرکزی وزیر خزانہ کی منظوری کے بعد ہی اسے جاری کیا جاتا ہے۔
اس وقت چیف اکنامک ایڈوائزر وی آننتھا ناگیشورن ہیں۔ انہوں نے حالیہ دنوں ایک میڈیا کالم میں روپے کی قدر میں کمی، جغرافیائی سیاسی عدم استحکام سمیت مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اقتصادی سروے ملک کی کارکردگی کو کس انداز میں پیش کرتا ہے۔
یاد رہے کہ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا آغاز بدھ کو صدر مملکت دروپدی مرمو کے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے ساتھ ہوا تھا۔ بجٹ اجلاس میں کئی اہم صنعتوں اور خدمات پر ٹیکس شرح میں کمی یا اضافے کی توقع ہے جبکہ حزب اختلاف کی جانب سے بھی حکومت کو کئی معاملات پر گھیرنے کی بھی توقع ہے۔
