الیکشن کمیشن کے نئے اعداد و شمار! بہار انتخابات کے پہلے مرحلے میں 65.08 فیصد ووٹ ڈالے گئے
بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے پہلے مرحلے میں زبردست ٹرن آؤٹ دیکھا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کل 121 نشستوں پر65.08 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔
Published : November 8, 2025 at 9:57 AM IST
پٹنہ، بہار: بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹر ٹرن آؤٹ کے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے میں 18 اضلاع کی 121 نشستوں پر کل 65.08 فیصد ووٹ ڈالے گئے جو کہ ایک ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بہار کے مظفر پور ضلع میں سب سے زیادہ 71.81 فیصد ووٹ ڈالے گئے، جب کہ پٹنہ ضلع میں سب سے کم 59.02 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ بہار کی انتخابی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ ووٹنگ ہے۔
بہار کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں %65.08 ووٹنگ
بہار الیکشن کمیشن نے ایک خط جاری کیا جس میں کہا گیا ہے، "بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں حتمی ووٹر ٹرن آؤٹ %65.08 تھا۔ پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ 6 نومبر 2025 کو ہوئی تھی، بہار کے 18 اضلاع میں 121 اسمبلی حلقوں میں بہار کی عام اسمبلی ووٹنگ کی اوسط 20 فیصد تھی۔ انتخابات %57.29 تھے اور 2024 کے لوک سبھا عام انتخابات میں %56.28 تھے۔
"پہلے مرحلے میں 121 اسمبلی سیٹوں میں سے کسی پر بھی کسی امیدوار یا سیاسی پارٹی کی طرف سے کوئی شکایت درج نہیں کی گئی اور نہ ہی دوبارہ پولنگ کا کوئی مطالبہ کیا گیا۔":- بہار الیکشن کمیشن
لینڈ سلائیڈ ٹرن آؤٹ سے تمام پارٹیاں پرجوش
بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 121 سیٹوں پر 65.08 فیصد کی اوسط ووٹنگ نے تمام سیاسی پارٹیوں کو جوش سے بھر دیا ہے۔ 2020 کے مقابلے میں اس اضافے نے ہر کیمپ کے اس دعوے کو تقویت بخشی ہے کہ عوام نے انہیں نوازا ہے۔
مظفر پور اور سہارسا نے نئے ریکارڈ بنائے
الیکشن کمیشن کے سرکاری اعداد و شمار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کئی اضلاع میں ووٹنگ نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ مظفر پور 71.41 فیصد ووٹروں کے ساتھ سب سے اوپر ہے۔ اس کے بعد سمستی پور (71.22 فیصد)، بیگوسرائے (69.58 فیصد)، سہرسہ (69.16 فیصد)، اور مدھے پورہ (69.03 فیصد) تھے، جن میں سے سبھی نے 70 فیصد کے قریب پہنچ کر سب کو حیران کردیا۔ ویشالی (67.68 فیصد)، کھگڑیا (67.65 فیصد)، اور گوپال گنج (66.58 فیصد) زیادہ پیچھے نہیں رہے۔ ان تمام اضلاع میں 2020 کے مقابلے میں 12-10 فیصد اضافہ دیکھا گیا۔
دربھنگہ اور مونگیر میں بھی نمایاں چھلانگ دیکھنے میں آئی
جب کہ کچھ علاقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ 60 فیصد سے زیادہ دیکھا گیا، پچھلے انتخابات سے نمایاں فرق تھا۔ دربھنگہ اور مونگیر میں 63.5 فیصد، سارن میں 63.63 فیصد، اور سیوان میں 60.31 فیصد سے زیادہ ووٹ ملے۔ ان علاقوں میں بھی 10-8 فیصد اضافہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ ووٹرز اس بار پوری طرح باخبر تھے۔
اب 14 نومبر کو اصل امتحان
65 فیصد سے زیادہ ووٹروں کا ٹرن آؤٹ عام طور پر اقتدار مخالف کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن بہار میں زمینی حقیقت ہمیشہ مختلف رہی ہے۔ 122 سیٹوں کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ 11 نومبر کو ہونے والی ہے۔ تمام جماعتیں اپنے اپنے سروے جاری کر رہی ہیں تاہم عوام کس کا انتخاب کریں گے اس کا حتمی فیصلہ 14 نومبر کو ہو گا۔ تب تک صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بہار کے لوگوں نے جس جوش و خروش کے ساتھ ووٹ دیا اس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔