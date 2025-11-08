ETV Bharat / bharat

الیکشن کمیشن کے نئے اعداد و شمار! بہار انتخابات کے پہلے مرحلے میں 65.08 فیصد ووٹ ڈالے گئے

بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے پہلے مرحلے میں زبردست ٹرن آؤٹ دیکھا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کل 121 نشستوں پر65.08 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔

final voter turnout in the 1st phase of the bihar assembly election is 65 percent says election commission Urdu News
بہار الیکشن ووٹر ٹرن آؤٹ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 8, 2025 at 9:57 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

پٹنہ، بہار: بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹر ٹرن آؤٹ کے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے میں 18 اضلاع کی 121 نشستوں پر کل 65.08 فیصد ووٹ ڈالے گئے جو کہ ایک ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بہار کے مظفر پور ضلع میں سب سے زیادہ 71.81 فیصد ووٹ ڈالے گئے، جب کہ پٹنہ ضلع میں سب سے کم 59.02 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ بہار کی انتخابی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ ووٹنگ ہے۔

بہار کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں %65.08 ووٹنگ

بہار الیکشن کمیشن نے ایک خط جاری کیا جس میں کہا گیا ہے، "بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں حتمی ووٹر ٹرن آؤٹ %65.08 تھا۔ پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ 6 نومبر 2025 کو ہوئی تھی، بہار کے 18 اضلاع میں 121 اسمبلی حلقوں میں بہار کی عام اسمبلی ووٹنگ کی اوسط 20 فیصد تھی۔ انتخابات %57.29 تھے اور 2024 کے لوک سبھا عام انتخابات میں %56.28 تھے۔

"پہلے مرحلے میں 121 اسمبلی سیٹوں میں سے کسی پر بھی کسی امیدوار یا سیاسی پارٹی کی طرف سے کوئی شکایت درج نہیں کی گئی اور نہ ہی دوبارہ پولنگ کا کوئی مطالبہ کیا گیا۔":- بہار الیکشن کمیشن

لینڈ سلائیڈ ٹرن آؤٹ سے تمام پارٹیاں پرجوش

بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 121 سیٹوں پر 65.08 فیصد کی اوسط ووٹنگ نے تمام سیاسی پارٹیوں کو جوش سے بھر دیا ہے۔ 2020 کے مقابلے میں اس اضافے نے ہر کیمپ کے اس دعوے کو تقویت بخشی ہے کہ عوام نے انہیں نوازا ہے۔

مظفر پور اور سہارسا نے نئے ریکارڈ بنائے

الیکشن کمیشن کے سرکاری اعداد و شمار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کئی اضلاع میں ووٹنگ نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ مظفر پور 71.41 فیصد ووٹروں کے ساتھ سب سے اوپر ہے۔ اس کے بعد سمستی پور (71.22 فیصد)، بیگوسرائے (69.58 فیصد)، سہرسہ (69.16 فیصد)، اور مدھے پورہ (69.03 فیصد) تھے، جن میں سے سبھی نے 70 فیصد کے قریب پہنچ کر سب کو حیران کردیا۔ ویشالی (67.68 فیصد)، کھگڑیا (67.65 فیصد)، اور گوپال گنج (66.58 فیصد) زیادہ پیچھے نہیں رہے۔ ان تمام اضلاع میں 2020 کے مقابلے میں 12-10 فیصد اضافہ دیکھا گیا۔

دربھنگہ اور مونگیر میں بھی نمایاں چھلانگ دیکھنے میں آئی

جب کہ کچھ علاقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ 60 فیصد سے زیادہ دیکھا گیا، پچھلے انتخابات سے نمایاں فرق تھا۔ دربھنگہ اور مونگیر میں 63.5 فیصد، سارن میں 63.63 فیصد، اور سیوان میں 60.31 فیصد سے زیادہ ووٹ ملے۔ ان علاقوں میں بھی 10-8 فیصد اضافہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ ووٹرز اس بار پوری طرح باخبر تھے۔

اب 14 نومبر کو اصل امتحان

65 فیصد سے زیادہ ووٹروں کا ٹرن آؤٹ عام طور پر اقتدار مخالف کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن بہار میں زمینی حقیقت ہمیشہ مختلف رہی ہے۔ 122 سیٹوں کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ 11 نومبر کو ہونے والی ہے۔ تمام جماعتیں اپنے اپنے سروے جاری کر رہی ہیں تاہم عوام کس کا انتخاب کریں گے اس کا حتمی فیصلہ 14 نومبر کو ہو گا۔ تب تک صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بہار کے لوگوں نے جس جوش و خروش کے ساتھ ووٹ دیا اس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

بہار انتخابات کے سلسلہ میں اسد اویسی کا الزام، کہا: کمیشن کا ایس آئی آر عمل 'بیک ڈور این آر سی' کو لاگو کرنے کی سازش

ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی زندگی نہیں گزار پاؤگے، پرینکا گاندھی نے سی ای سی گیانیش کمار کو خبردار کیا، مزید کیا کہا جانئے

بہار میں 52.30 لاکھ ووٹروں کے نام حذف ہونے کا خطرہ، الیکشن کمیشن کے SIR میں کئی چونکا دینے والے انکشافات

بی جے پی نے برقعہ پر پابندی کا کیا مطالبہ، ’’بہار انتخابات دو مرحلوں میں، اعلان کے اٹھائیس دن بعد ووٹنگ،‘‘

ایس آئی آر معاملہ: 35 لاکھ ووٹرز لاپتہ، اپوزیشن نے حکومت پر دباؤ بنایا، تنازع کو 10 پوائنٹس میں سمجھیں

بہار اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ: حلقے، امیدوار، مجرمانہ ریکارڈ اور آمدنی سمیت تمام حقائق پر ایک نظر

صرف ووٹ نہیں بلکہ نوکریاں بھی جائیں گی۔۔۔ اویسی نے بہار SIR پر الیکشن کمیشن کی تنقید کی

کانگریس لیڈر راجیو شکلا کا دعویٰ، بہار میں عظیم اتحاد 160 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوگا

بہار میں رجسٹرڈ ووٹروں کی کل تعداد میں تقریباً 65 لاکھ کی کمی: SIR مسودہ

TAGGED:

BIHAR ELECTION VOTER TURNOUT
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
65 PERCENT VOTING BIHAR ELECTIONS
65 PERCENT VOTING IN FIRST PHASE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.