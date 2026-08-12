ایف سی آر اے ترمیمی بل پر حکومت کا بڑا قدم، پارلیمانی مشترکہ کمیٹی کے حوالے؛ اپوزیشن نے بل واپس لینے کا مطالبہ کیا
حکومت کی جانب سے بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کرنے کی تجویز کے باوجود کانگریس نے اپنے مؤقف میں کوئی نرمی نہیں دکھائی۔
Published : August 12, 2026 at 3:26 PM IST
نئی دہلی : مرکزی حکومت نے فارن کنٹریبیوشن (ریگولیشن) ایکٹ (ایف سی آر اے) ترمیمی بل 2026 کو مزید تفصیلی جانچ اور غور کے لیے پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی (جے پی سی) کے حوالے کرنے کی تجویز پیش کی، جسے بدھ کے روز لوک سبھا میں باقاعدہ طور پر پیش کیا گیا۔ حکومت کے اس اقدام کے تحت مجوزہ کمیٹی بل کی دفعات کا تفصیلی جائزہ لے گی اور ضرورت پڑنے پر اس میں تبدیلیوں اور تجاویز کی سفارش کرے گی۔
مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے لوک سبھا کی کارروائی دوبارہ شروع ہونے کے بعد اس سلسلے میں تحریک پیش کی۔ پارلیمانی ایجنڈے کے مطابق مجوزہ مشترکہ کمیٹی میں 31 ارکان ہوں گے، جن میں 21 ارکان لوک سبھا اور 10 ارکان راجیہ سبھا سے شامل کیے جائیں گے۔ لوک سبھا کے ارکان کا نامزدگی اسپیکر اور راجیہ سبھا کے ارکان کا نامزدگی چیئرمین راجیہ سبھا کریں گے۔
کمیٹی کو بل کی دفعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اسے 2026 کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن تک اپنی رپورٹ لوک سبھا میں پیش کرنا ہوگی۔ کمیٹی کی کارروائی کے لیے کل ارکان کے ایک تہائی کو کورم قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کرنے کی تجویز کے باوجود کانگریس نے اپنے مؤقف میں کوئی نرمی نہیں دکھائی۔
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کے سی وینوگوپال نے حکومت سے بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے بھی بل کی مخالفت کی حمایت کی۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ مجوزہ ترامیم سے غیر سرکاری تنظیموں، سول سوسائٹی اداروں اور اقلیتی اداروں کے لیے غیر ملکی عطیات حاصل کرنے اور ان کے استعمال کے حوالے سے مزید مشکلات پیدا ہوسکتی ہیں۔
دوسری جانب پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن سے کہا کہ اسے حکومت کے بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم کرنا چاہیے۔ انہوں نے حکومت کے مؤقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ بل میں اقلیتی اداروں کو نشانہ بنانے کی کوئی شق نہیں ہے۔
فارن کنٹریبیوشن (ریگولیشن) ایکٹ ملک میں افراد، انجمنوں اور تنظیموں کی جانب سے غیر ملکی عطیات یا مالی تعاون وصول کرنے اور اسے استعمال کرنے کے طریقہ کار کو منظم کرتا ہے۔ اس قانون کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ بیرون ملک سے حاصل ہونے والی رقوم ان ہی مقاصد کے لیے استعمال ہوں جن کے لیے انہیں وصول کیا گیا ہے۔ 2026 کا ترمیمی بل لوک سبھا میں 25 مارچ 2026 کو پیش کیا گیا تھا اور اس وقت پارلیمنٹ میں زیر غور تھا۔
پارلیمانی تحقیقاتی ادارے کے مطابق مجوزہ ترمیمی بل میں ایسے اداروں کے غیر ملکی عطیات اور اثاثوں کے بارے میں نیا قانونی طریقۂ کار وضع کرنے کی تجویز ہے جن کی (ایف سی آر اے) رجسٹریشن منسوخ، ختم یا غیر مؤثر ہوجائے۔ بل میں ایک ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے جو ایسے معاملات میں غیر ملکی عطیات اور ان سے بنائے گئے اثاثوں کی نگرانی، انتظام اور بعض حالات میں تصرف سے متعلق امور دیکھے گی۔
اس کے علاوہ رجسٹریشن ختم ہونے، تجدید نہ ہونے یا تجدید کی درخواست مسترد ہونے کی صورت میں سرٹیفکیٹ کے خاتمے سے متعلق نئی شق شامل کرنے کی تجویز بھی ہے۔ بل میں بعض خلاف ورزیوں کی سزاؤں کو بھی ازسرنو منظم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ مجوزہ ترامیم کا مقصد ایف سی آر اے کے انتظامی اور قانونی نظام میں موجود عملی خلا کو دور کرنا، غیر ملکی عطیات سے حاصل ہونے والے اثاثوں کے انتظام کے لیے واضح طریقہ کار وضع کرنا اور قانون کے نفاذ میں شفافیت و جواب دہی کو بہتر بنانا ہے۔
حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بل کا مقصد کسی مخصوص مذہب یا اقلیتی ادارے کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔ سرکاری وضاحت کے مطابق قانون میں غیر ملکی عطیات کے حوالے سے موجود بنیادی نگرانی کا نظام برقرار رہے گا جبکہ مجوزہ تبدیلیاں زیادہ تر انتظامی اور حکمرانی سے متعلق امور کو واضح کرنے کے لیے ہیں۔ اپوزیشن اور بعض سول سوسائٹی و مذہبی اداروں نے مجوزہ ترامیم پر خدشات ظاہر کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرنے والے اداروں کے خلاف حکومت کے اختیارات میں اضافے سے ایسے اداروں کے کام پر اثر پڑ سکتا ہے جو سماجی بہبود، تعلیم، صحت، انسانی حقوق یا مذہبی و خیراتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔
اسی پس منظر میں اپوزیشن کی جانب سے بل کو مکمل طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت نے اسے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تفصیلی جانچ کے لیے بھیجنے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ارکان بل کی مختلف دفعات کا جائزہ لیں گے۔ کمیٹی مختلف فریقوں کے مؤقف اور تجاویز پر غور کرنے کے بعد اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔
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اس کے بعد پارلیمنٹ میں بل کی آئندہ کارروائی کمیٹی کی سفارشات اور حکومت کے فیصلے کی بنیاد پر آگے بڑھے گی۔ یوں ایف سی آر اے ترمیمی بل اب براہ راست منظوری کے بجائے پارلیمانی جانچ کے ایک مزید تفصیلی مرحلے میں داخل ہوگیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بل ابھی قانون نہیں بنا ہے؛ یہ پارلیمانی غور و خوض کے مرحلے میں ہے اور مشترکہ کمیٹی کی سفارشات کے بعد اس کی حتمی شکل واضح ہوگی۔