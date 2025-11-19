نابالغ بیٹی کی عصمت دری کے الزام میں ملزم باپ کو 178 سال قید کی سزا سنائی گئی
کیرالہ میں ایک شخص کو اپنی نابالغ بیٹی کے ساتھ زیادتی کے جرم میں 178 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
Published : November 19, 2025 at 6:58 PM IST
ملاپورم (کیرالہ): کیرالہ کے اریکوڈ میں ایک عدالت نے ایک باپ کو اپنی نابالغ بیٹی کی عصمت دری کرنے کے جرم میں 178 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ لڑکی نے اسکول میں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں پڑھتے ہوئے اپنے استاد کو ظلم کے بارے میں بتایا تھا۔ عدالت نے اسے اپنی 11 سالہ بیٹی کے ساتھ عصمت دری کے الزام میں پاکسو ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت سزا سنائی۔
یہ سزا منجیری پاکسو عدالت نے سنائی ہے۔ معلومات کے مطابق ملزم فی الحال ایک اور ریپ کیس میں جیل کی سزا کاٹ رہا ہے۔ ملزم کو پوکسو ایکٹ کے تحت عصمت دری، بے دخلی اور دھمکی سمیت سیکشنز کے تحت 178 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
یہ واقعہ 2022 میں پیش آیا
یہ واقعہ جون 2022 میں پیش آیا، جب ایک 46 سالہ باپ نے اپنی 11 سالہ بیٹی کو دھمکی دی اور اس کے ساتھ اس وقت زیادتی کی جب وہ گھر میں سو رہی تھی۔ شکایت میں کہا گیا کہ لڑکی کے ساتھ تین بار زیادتی کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ بچی کی حفاظت کے ذمہ دار والد نے بچی کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی، اس لیے ملزم کو سزا میں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے۔
عدالت نے کہا کہ جنوری 2022 سے جنوری 2023 کے درمیان ایک سال کے دوران لڑکی کے ساتھ تین بار عصمت دری کی گئی۔ سرکاری وکیل سوماسندرم نے بتایا کہ ملزم والد نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے زیادتی کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ اسے جان سے مار دے گا، اس لیے لڑکی نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔
تین بار زیادتی کی
سرکاری وکیل نے مزید کہا، "بچی کی ماں نے تین بار ریپ ہونے کی اطلاع دی، اس کے بعد ماں کا بچی کے والد سے اس بات پر جھگڑا ہوا، اگلے دن جب وہ اسکول پہنچی تو ایک ٹیچر نے بچی کے جنسی اعضاء سے خون بہتا دیکھا اور اس کی والدہ کو اطلاع دی، یہ سوچ کر کہ وہ ماہواری ہے، بچی کو اسپتال لے جایا گیا، بچی نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس کے والد کا پیر پیٹ کے نچلے حصے میں لگنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے۔
ٹیچر نے پولیس کو اطلاع دی
کچھ دن بعد لڑکی نے اپنے سکول ٹیچر کو زیادتی کے بارے میں بتایا۔ اس نے استاد کو اپنی آزمائش سنائی جب وہ 'گڈ ٹچ' اور 'بیڈ ٹچ' کے بارے میں پڑھا رہے تھے۔ اس کے بعد ٹیچر نے آری کوڈ پولیس کو اطلاع دی۔اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے ماں کی موجودگی میں لڑکی کا بیان بھی ریکارڈ کیا۔
ایک معذور پڑوسی کے ساتھ زیادتی کے جرم میں 2021 میں جیل میں بند ملزم نے ضمانت پر بچی کے ساتھ زیادتی کی۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ ملزم کو پاکسو ایکٹ کی مختلف دفعات، دفعہ 5 ایم،این اور ایل کے تحت 40-40 سال قید اور تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت 178 سال کی سخت قید کی سزا سنائی گئی ہے۔