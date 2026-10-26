فاروق عبداللہ کے بیان پر پرہلاد جوشی سمیت کئی سیاسی رہنماؤں کا ردعمل
فاروق عبداللہ کے پاکستان سے متعلق بیان پر بی جے پی اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان شدید سیاسی لفظی جنگ چھڑ گئی ہے۔
By ANI
Published : October 26, 2026 at 8:43 AM IST
ہبلی (کرناٹک): نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ کے پاکستان سے متعلق بیان پر مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے تیار کردہ آئین کی بدولت ہی نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر میں اقتدار میں ہے۔ جوشی نے کہا کہ فاروق عبداللہ کو جمہوریت، آئین اور ہندوستان کے عوام کے کردار کو نہیں بھولنا چاہیے۔
پرہلاد جوشی نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کے حالات کے بارے میں روزانہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ان کے مطابق پی او کے کے لوگ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے اپنے حالات کا اظہار کر رہے ہیں اور جموں و کشمیر کی صورتحال کا موازنہ اپنے علاقے سے کر رہے ہیں۔
یہ ردعمل فاروق عبداللہ کے اس بیان کے بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بین الاقوامی فورمز پر کشمیر کا مسئلہ اٹھا کر جموں و کشمیر کے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ انہوں نے مرکز کی نیت پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیریوں کو دہلی سے انصاف کی امید کیسے ہو سکتی ہے۔ عبداللہ کے مطابق، پاکستان کی جانب سے عالمی سطح پر کشمیر کا مسئلہ اٹھانے سے ہندوستان پر دباؤ پڑتا ہے۔
فاروق عبداللہ کے بیان پر مرکزی وزیر اناپورنا دیوی نے بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت اور آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں۔ ان کے مطابق جو نوجوان کبھی پتھراؤ کرنے والوں کے طور پر جانے جاتے تھے، وہ اب ملک کے دیگر نوجوانوں کی طرح روزگار اور کیریئر کے مواقع حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جموں و کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی، سیاحت اور سرکاری اسکیموں کے نفاذ میں بہتری آئی ہے اور لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
دوسری جانب، شیوسینا (یو بی ٹی) کے رہنما اور رکن اسمبلی آدتیہ ٹھاکرے نے بی جے پی کو اس کے پرانے وعدے کی یاد دلائے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے 12 سال پہلے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کو واپس لینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وعدے کا کیا ہوا۔
سی پی آئی کے رکن پارلیمنٹ پی سنتوش کمار نے کہا کہ فاروق عبداللہ اپنے بیان کی وضاحت کرنے کے لیے سب سے بہتر شخص ہیں۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ سی پی آئی جموں و کشمیر کی مکمل ریاستی حیثیت فوری طور پر بحال کرنے کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے۔ کمار نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کے باوجود ریاستی حیثیت کی بحالی کا معاملہ طویل عرصے سے زیر التوا ہے اور مرکزی حکومت نے اس سلسلے میں ضروری قدم نہیں اٹھایا۔
سی پی آئی (ایم) کے جنرل سیکریٹری ایم اے بے بی نے بھی مرکز کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی اور جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے ریاستی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ ان کے مطابق جموں و کشمیر کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا، جبکہ لوگوں کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ حد بندی اور اسمبلی انتخابات کے بعد ریاستی حیثیت بحال کر دی جائے گی۔
ایم اے بے بی نے کہا کہ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ انہیں براہ راست دہلی سے کیوں چلایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق فاروق عبداللہ کا بیان مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اسی ناراضگی کا اظہار ہے۔